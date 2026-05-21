Uno de los edificios educativos más altos del mundo: la historia del Main Building

El Main Building de la Universidad de Texas en Austin alcanza 94 metros y es el edificio educativo más alto de Estados Unidos (Wikimedia Commons)

El Main Building de la Universidad de Texas se eleva 94 metros sobre el campus. Es el símbolo arquitectónico de la ciudad y figura entre los edificios educativos más altos del mundo, además de ser el más alto de Estados Unidos en su categoría, según registros en línea.

La UT Tower, de 27 pisos, se encuentra en 110 Inner Campus Drive, en el corazón del campus principal de Austin, Texas. Cuando se inauguró en 1937, superó en altura al Capitolio de Texas, que hasta entonces medía 92,2 metros y era la construcción más imponente de la ciudad. La diferencia fue de apenas 1,34 metros, pero suficiente para redefinir el horizonte urbano de Austin. De acuerdo con la propia institución, “la torre se convirtió en un contrapunto al Capitolio de Texas y en un símbolo de la universidad”.

PUBLICIDAD

El emblemático edificio abrió en 1937, tras la demolición del antiguo Old Main Building por motivos de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un edificio que nació como biblioteca y se reinventó

El proyecto que dio origen al Main Building fue, en realidad, una demolición. Antes de 1934 existía un “Old Main Building”, terminado en 1899, que reunía aulas, oficinas, biblioteca, auditorio y gimnasio en un solo edificio de estilo victoriano-gótico, diseñado por Frederick Ernst Ruffini y Abner Cook. Décadas de uso lo dejaron en condiciones precarias: un editorial del Austin American-Statesman en 1934 describió el edificio como “inseguro durante años, con partes condenadas y otras limitadas a una ocupación cautelosa”. Ese año se aprobó la demolición, pese a la oposición de estudiantes y docentes.

El nuevo edificio abrió en 1937 y, durante los primeros años, funcionó como biblioteca universitaria. La torre disponía de pisos para almacenamiento de libros y un sistema de tubos neumáticos y montacargas que llevaba los volúmenes desde los depósitos hasta las salas de consulta. Sin embargo, el mecanismo resultó ineficiente: hacia la década de 1960, los estudiantes llegaban a esperar media hora para recibir un libro.

PUBLICIDAD

En 1964, la Undergraduate Library —hoy Peter T. Flawn Academic Center— asumió las funciones bibliotecarias y el Main Building reconvirtió sus espacios en oficinas administrativas, salas académicas y bibliotecas especiales, entre ellas Life Science Library y Miriam Lutcher Stark Library, esta última dedicada a ediciones tempranas de la literatura romántica inglesa.

La torre que ilumina hace 90 años

El sistema de iluminación es una de las marcas del Main Building. Desde el 19 de octubre de 1937, fecha en que la torre se encendió por primera vez y el Austin American-Statesman informó que podía verse desde Round Rock, Manor y San Marcos, el edificio se ilumina de color naranja para celebrar logros universitarios y fechas especiales. Carl J. Eckhardt, ingeniero mecánico y jefe de la Planta Física, diseñó el sistema y estableció las primeras pautas de iluminación, que se mantienen actualizadas hasta hoy.

PUBLICIDAD

Entre las variantes, la torre puede mostrar números con las ventanas encendidas: un “1” iluminado indica, por ejemplo, un campeonato nacional en deportes universitarios de la NCAA.

El carillón de 56 campanas, instalado en el campanario de la torre, es otro atributo clásico. Según la Universidad de Texas, es considerado el más grande de Texas y suena cada 15 minutos, interpretado semanalmente por el Guild of Carillonneurs de la institución. Las campanas originales del Old Main Building, conocidas como Burleson Bells, sobrevivieron a la demolición y hoy se exhiben como instalación permanente frente al Bass Concert Hall del campus.

PUBLICIDAD

Desde hace 90 años, la iluminación de la torre en color naranja celebra logros y fechas especiales en la Universidad de Texas (Wikimedia Commons)

Una restauración para el próximo siglo

El mirador de la torre, cerrado en 1974 tras una serie de incidentes, fue reabierto al público en 1999 por recomendación del entonces presidente universitario Larry Faulkner, luego de instalarse nuevas medidas de seguridad. Actualmente, los accesos se gestionan mediante recorridos guiados organizados por la universidad.

En 2024, la Junta de Regentes del Sistema UT aprobó un plan de restauración de USD 70.000.000 para preservar la fachada de piedra, marcos de ventanas, dorado histórico, esfera del reloj y el sistema de iluminación LED de la torre. Robert A.M. Stern Architects lidera el proyecto, cuya finalización está prevista para 2027, año en que el edificio cumplirá 90 años. “El plan busca restaurar, revitalizar y reimaginar la Torre para las generaciones venideras”, señaló la universidad en la presentación del proyecto.

PUBLICIDAD

En el ranking global de edificios educativos por altura, elaborado a partir de estructuras con al menos el 90% de su superficie destinada a usos académicos o administrativos, el Main Building de la Universidad Lomonosov de Moscú encabeza la lista con 240 metros. La UT Tower, con sus 94 metros, ocupa un lugar destacado en ese registro como el más alto de Estados Unidos.