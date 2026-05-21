“Habla con la gente”: la transmisión en vivo que hará Mamdani en Twitch

La serie "Talk with the People" homenajea la histórica tradición de emisiones radiales de alcaldes como Fiorello LaGuardia en la década de 1940 (X: @@NYCMayor).

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani lanzará este jueves una transmisión en vivo periódica en Twitch para hablar con los ciudadanos y recibir preguntas en directo. El objetivo es llevar el Ayuntamiento a las plataformas donde ya pasan tiempo los neoyorquinos y abrir una vía de contacto, según NBC News.

En su presentación pública del proyecto, Mamdani publicó en X e Instagram la frase “5.21.26. 4:10PM. En vivo” con una imagen suya frente a micrófonos con los logotipos de varias aplicaciones sociales, junto a una foto del expresidente Franklin D. Roosevelt durante una de sus transmisiones radiales.

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En una declaración escrita a Polygon, Mamdani detalló: “Al lanzar la primera transmisión multiplataforma recurrente del país presentada por un funcionario electo, donde responderé en vivo a las preguntas de los neoyorquinos en Twitch, estamos abriendo una línea directa de diálogo entre nuestro gobierno y la ciudadanía, especialmente con las generaciones más jóvenes, que han sido ignoradas durante demasiado tiempo”.

La serie retoma una tradición radial de figuras políticas

El nombre “Talk with the People” remite a “Talk to the People” (“Habla a la gente”), el programa de radio dominical del alcalde de Nueva York Fiorello LaGuardia. Esa emisión debutó en enero de 1942 y se mantuvo hasta que LaGuardia dejó el cargo en diciembre de 1945, de acuerdo con NBC News.

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La oficina de Mamdani sostuvo en un comunicado de prensa que LaGuardia utilizó “la tecnología más vanguardista de su época para superar las barreras tradicionales y conectar con la gente trabajadora de toda la ciudad”. El mismo comunicado añadió: “Hoy, el alcalde Mamdani está construyendo sobre ese legado para una nueva generación”.

De acuerdo con Patch y Polygon, el proyecto recogió influencias de las emisiones radiofónicas “Fireside Chats” de Franklin D. Roosevelt entre 1930 y 1940, en las que hablaba de política a los hogares de Estados Unidos durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

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Mamdani acompañó su anuncio en redes sociales con una imagen del expresidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt (X: @@NYCMayor).

A diferencia de los mensajes radiales de Roosevelt, el formato en vivo de Mamdani habilitará la participación directa del público: los espectadores podrán enviar preguntas y comentarios al instante mediante el chat y obtener respuestas del alcalde en tiempo real.

La decisión de iniciar un ciclo oficial de preguntas y respuestas en vivo encaja con la estrategia digital que contribuyó al ascenso de Mamdani hasta la alcaldía. A su vez, el medio NBC News enmarcó la decisión como parte de una realidad del ecosistema mediático actual: los políticos pueden llegar de forma directa a votantes y ciudadanos a través de redes sociales, sin depender necesariamente de intermediarios como la televisión abierta o los canales de noticias por cable.

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Dónde y cuándo ver la primera transmisión de Mamdani

El estreno de “Talk with the People” está previsto para el 21 de mayo a las 16:00 hs. (hora de Nueva York) en Twitch. Además, se emitirá en Youtube, TikTok, Instagram, Facebook, X y Bluesky:

La estrategia digital del alcalde Mamdani busca acercar el Ayuntamiento de Nueva York a las generaciones jóvenes (AFP).

“Ask the Mayor”: otra transmisión con participación del público

Además del ciclo en Twitch, Mamdani aceptó participar en “Ask the Mayor” (“Pregúntale al alcalde”), de WNYC, el 2 de junio. Se trata de una entrevista trimestral en vivo con Brian Lehrer, en la que la audiencia podrá enviar consultas por llamada telefónica, mensajes de texto y videos enviados con antelación, reportaron Vulture y The Gothamist.

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En un comunicado de prensa, Lehrer afirmó estar “sumamente contento” por la confirmación del alcalde. Señaló que el programa “se creó para dar voz a oyentes de diferentes orígenes y posturas políticas en el ámbito público. Es un espacio para escucharnos con respeto y considerar el conocimiento de los expertos, además de una oportunidad para interactuar directamente con nuestros representantes electos”.