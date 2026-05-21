Estados Unidos

“Habla con la gente”: la transmisión en vivo que hará Mamdani en Twitch

La serie de emisiones serán un canal de diálogo directo entre el alcalde y los residentes de Nueva York, quienes podrán realizar preguntas y comentarios en tiempo real

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Un hombre con barba y traje, identificado como Mamdani, sentado frente a una mesa con varios micrófonos de redes sociales en blanco y negro
La serie "Talk with the People" homenajea la histórica tradición de emisiones radiales de alcaldes como Fiorello LaGuardia en la década de 1940 (X: @@NYCMayor).

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani lanzará este jueves una transmisión en vivo periódica en Twitch para hablar con los ciudadanos y recibir preguntas en directo. El objetivo es llevar el Ayuntamiento a las plataformas donde ya pasan tiempo los neoyorquinos y abrir una vía de contacto, según NBC News.

En su presentación pública del proyecto, Mamdani publicó en X e Instagram la frase “5.21.26. 4:10PM. En vivo” con una imagen suya frente a micrófonos con los logotipos de varias aplicaciones sociales, junto a una foto del expresidente Franklin D. Roosevelt durante una de sus transmisiones radiales.

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En una declaración escrita a Polygon, Mamdani detalló: “Al lanzar la primera transmisión multiplataforma recurrente del país presentada por un funcionario electo, donde responderé en vivo a las preguntas de los neoyorquinos en Twitch, estamos abriendo una línea directa de diálogo entre nuestro gobierno y la ciudadanía, especialmente con las generaciones más jóvenes, que han sido ignoradas durante demasiado tiempo”.

La serie retoma una tradición radial de figuras políticas

El nombre “Talk with the People” remite a “Talk to the People” (“Habla a la gente”), el programa de radio dominical del alcalde de Nueva York Fiorello LaGuardia. Esa emisión debutó en enero de 1942 y se mantuvo hasta que LaGuardia dejó el cargo en diciembre de 1945, de acuerdo con NBC News.

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La oficina de Mamdani sostuvo en un comunicado de prensa que LaGuardia utilizó “la tecnología más vanguardista de su época para superar las barreras tradicionales y conectar con la gente trabajadora de toda la ciudad”. El mismo comunicado añadió: “Hoy, el alcalde Mamdani está construyendo sobre ese legado para una nueva generación”.

De acuerdo con Patch y Polygon, el proyecto recogió influencias de las emisiones radiofónicas “Fireside Chats” de Franklin D. Roosevelt entre 1930 y 1940, en las que hablaba de política a los hogares de Estados Unidos durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

Fotografía en blanco y negro de un hombre serio, parecido a Franklin D. Roosevelt, detrás de un escritorio con numerosos micrófonos de radio de NBC, CBS y MBS
Mamdani acompañó su anuncio en redes sociales con una imagen del expresidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt (X: @@NYCMayor).

A diferencia de los mensajes radiales de Roosevelt, el formato en vivo de Mamdani habilitará la participación directa del público: los espectadores podrán enviar preguntas y comentarios al instante mediante el chat y obtener respuestas del alcalde en tiempo real.

La decisión de iniciar un ciclo oficial de preguntas y respuestas en vivo encaja con la estrategia digital que contribuyó al ascenso de Mamdani hasta la alcaldía. A su vez, el medio NBC News enmarcó la decisión como parte de una realidad del ecosistema mediático actual: los políticos pueden llegar de forma directa a votantes y ciudadanos a través de redes sociales, sin depender necesariamente de intermediarios como la televisión abierta o los canales de noticias por cable.

Dónde y cuándo ver la primera transmisión de Mamdani

El estreno de “Talk with the People” está previsto para el 21 de mayo a las 16:00 hs. (hora de Nueva York) en Twitch. Además, se emitirá en Youtube, TikTok, Instagram, Facebook, X y Bluesky:

Zohran Mamdani, hombre barbudo en traje oscuro, sonriendo y mirando hacia arriba. Un micrófono gris a la izquierda. Fondo oscuro con luz púrpura
La estrategia digital del alcalde Mamdani busca acercar el Ayuntamiento de Nueva York a las generaciones jóvenes (AFP).

“Ask the Mayor”: otra transmisión con participación del público

Además del ciclo en Twitch, Mamdani aceptó participar en “Ask the Mayor” (“Pregúntale al alcalde”), de WNYC, el 2 de junio. Se trata de una entrevista trimestral en vivo con Brian Lehrer, en la que la audiencia podrá enviar consultas por llamada telefónica, mensajes de texto y videos enviados con antelación, reportaron Vulture y The Gothamist.

En un comunicado de prensa, Lehrer afirmó estar “sumamente contento” por la confirmación del alcalde. Señaló que el programa “se creó para dar voz a oyentes de diferentes orígenes y posturas políticas en el ámbito público. Es un espacio para escucharnos con respeto y considerar el conocimiento de los expertos, además de una oportunidad para interactuar directamente con nuestros representantes electos”.

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