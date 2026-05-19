Estados Unidos

Crisis política en la OEA: Estados Unidos exige una investigación contable sobre la gestión del secretario General Ramdin

Un informe de la administración republicana desnuda las presuntas irregularidades cometidas por Ramdin en el foro regional. “Ramdin parece más que dispuesto a doblar las reglas para acomodar a su círculo íntimo”, describe el memo interno al que accedió Infobae en exclusiva

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OEA-Ramdin
Albert Ramdin, secretario General de la OEA

(Desde Washington, Estados Unidos) Un memorándum interno de la administración Trump propone “nombrar a un investigador independiente” para determinar si el secretario General de la OEA, Albert Ramdin, cometió irregularidades contables al momento de ejecutar el presupuesto del foro regional.

El dossier que circula en la Casa Blanca, al que Infobae accedió en exclusiva, lleva como título “¿Diplomacia o Dinastía? La Crisis de Credibilidad en la OEA".

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La ofensiva de Estados Unidos contra Ramdin se basa en una sucesión de hechos administrativos y políticos que describen su peculiar manera de manejar a la Organización de Estados Americanos.

“Bajo el liderazgo del Secretario General Albert Ramdin, la institución está actualmente envuelta en un escándalo que se lee menos como un registro diplomático y más como un cuento de advertencia de nepotismo, imprudencia fiscal y flagrante falta de respeto por los estados miembros. En el corazón de esta tormenta está el meteórico —y altamente cuestionable— ascenso de Xaviera Jessurun", advierte el memo interno.

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Xaviera Jessurun está involucrada en un caso de corrupción, fraude y blanqueo de capitales, que investiga la justicia de Surinam. Ramdin conoce el caso penal, y sin embargo respaldó a su jefe de Gabinete, que todavía no pudo demostrar su inocencia.

Ramdin-OEA
El secretario General Albert Ramdin y su consejera de confianza a Xaviera Jessurun durante un acto oficial de la OEA

“Llamar a Jessurun “poco calificada” para una de las posiciones más poderosas en la diplomacia del hemisferio occidental es un cortés eufemismo. Antes de esto, su currículum presentaba un período como asistente en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Surinam. Ella no poseía ni la experiencia diplomática de alto nivel ni la permanencia institucional típicamente requeridas para manejar los complejos intereses geopolíticos de 32 estados miembros (de la OEA)“, sostiene el informe reservado.

El dossier no lo dice, pero cuando Jessurun trabajó en la Cancillería de Surinam, su ministro era Ramdin. Entonces, no es la primera vez que Ramdin nombra en un puesto clave a Jessurun, que percibe en la OEA un salario privilegiado.

No solo está Jessurun cobrando un salario más alto que el Secretario de Estado de los EE. UU., sino que sus impuestos federales sobre la renta están siendo efectivamente subsidiados por los mismos ciudadanos que pagan la cuenta. En un retorcido golpe de ironía, los contribuyentes de los EE. UU. están pagando personalmente los impuestos de una Jefa de Gabinete poco calificada cuyo propio país de origen la ha considerado no apta para poseer un pasaporte diplomático", añade el memorándum interno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio

Es la primera vez que un secretario General de la OEA tiene origen caribeño, y eso no implica un disvalor institucional para la Casa Blanca.

La intención objetiva de la administración Trump es determinar las presuntas irresponsabilidades administrativas de Ramdin, al margen de su pertenencia geopolítica.

Es decir, si Ramdin cae, el Caribe podría designar a su reemplazante.

Tras la descripción de un fuerte maltrato que protagonizó Ramdin contra una importante funcionaria de Estados Unidos, el memo interno establece un curso de acción respecto al secretario General de la OEA:

“1. Suspensión Inmediata: Jessurun debe ser removida de su puesto en espera del resultado de la investigación criminal.

2. Una Investigación Externa Independiente: El Cuerpo de Embajadores debe eludir la comprometida estructura interna del IG y nombrar a un investigador independiente, de un tercero, para investigar las acciones de Ramdin.

3. Auditoría Independiente: Una revisión externa y transparente de la “reestructuración” de 2025 y las autorizaciones salariales, incluyendo una contabilidad completa de los beneficios subsidiados por los contribuyentes.

4. Rendición de Cuentas: El Cuerpo de Embajadores debe dejar de actuar como un escudo y comenzar a actuar como una junta directiva".

Cada vez que fue cuestionado por su protección personal y política a Jessurun, Ramdin dobló la apuesta. Pero en esta oportunidad, la crítica institucional es de Estados Unidos, principal aportante de la OEA.

Ahora, le toca mover a Ramdin.

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