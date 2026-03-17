Colombia

Estadounidense buscando en su país por tráfico de fentanilo intentó sobornar con 5.000 dólares a oficiales de Migración: “Por mirar a otro lado y dejarme ir”

El ciudadano presenta un historial por fabricación y distribución de sustancias como fentanilo, éxtasis, metanfetaminas y cannabinoides. Las autoridades de Estados Unidos habían emitido una orden de captura en su contra por estos delitos

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Extranjero buscado por EE. UU.
Extranjero buscado por EE. UU. intentó sobornar a oficiales de Migración en Medellín - crédito Migración Colombia

El traslado bajo custodia de un ciudadano estadounidense, solicitado por la justicia de ese país, culminó con la expulsión del extranjero desde Colombia hacia territorio norteamericano. El hombre será juzgado en Colorado por delitos relacionados con drogas sintéticas y homicidio culposo.

El caso involucra a una persona de 34 años, con pasaporte de Carolina del Norte, identificada por su historial en la fabricación y distribución de sustancias como fentanilo, éxtasis, metanfetaminas y cannabinoides. Las autoridades de Estados Unidos habían emitido una orden de captura por estos delitos y por un caso de homicidio culposo, vinculado a la muerte de una persona tras el suministro de drogas.

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El fugitivo ingresó a Colombia como turista en febrero, cruzando por el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador. Posteriormente, evadió los controles migratorios regulares al desplazarse en transporte informal hacia Medellín, donde fue localizado en un hostal del sector El Poblado gracias a la cooperación entre Migración Colombia y agencias estadounidenses.

El seguimiento al extranjero se realizó mediante los sistemas de información compartidos entre Migración Colombia y autoridades norteamericanas. Esto permitió que el US Marshals Service notificara la alerta para desplegar un operativo de captura que involucró a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y el grupo de Verificaciones Migratorias de la Regional Antioquia-Chocó.

El traslado bajo custodia de
El traslado bajo custodia de un ciudadano estadounidense, solicitado por la justicia de ese país, culminó con la expulsión del extranjero desde Colombia hacia territorio norteamericano. El hombre será juzgado en Colorado por delitos relacionados con drogas sintéticas y homicidio culposo - crédito Migración Colombia

Durante su detención y traslado, el extranjero intentó sobornar a los funcionarios colombianos. Según declaraciones de los oficiales encargados, el detenido les hizo una propuesta dirigiéndose de la siguiente manera: “No se ofendan, podemos arreglar de alguna manera. Les puedo dar 5.000 dólares por mirar a otro lado y dejarme ir. Les doy cuatro veces el equivalente a la comisión que van a cobrar por mi captura, solo pido 20 minutos para escapar. Durante el vuelo insistió en sus ofrecimientos”.

El capturado fue expulsado, escoltado por oficiales colombianos en un vuelo comercial hasta Miami, donde fue entregado a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade para su procesamiento ante la justicia estadounidense. Las autoridades confirmaron que existía un requerimiento internacional activo y que la expulsión procedía por tratarse de una amenaza a la seguridad nacional.

El fugitivo ingresó a Colombia
El fugitivo ingresó a Colombia como turista en febrero, cruzando por el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador - crédito Migración Colombia

La operación se desarrolló sin incidentes, a pesar de la presión ejercida por el detenido durante el vuelo. Ante la oferta de soborno, los funcionarios colombianos rechazaron cualquier intento de corrupción. Uno de los oficiales relató: “La corrupción se presenta en cualquier momento y lugar. Hoy me ofrecieron dinero fácil y decididamente dije NO”.

La respuesta institucional fue respaldada por la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, quien celebró tanto el resultado del procedimiento como la ética de los funcionarios: “Vemos cómo un procedimiento administrativo de Migración Colombia permite la ubicación de un extranjero requerido por la justicia en Estados Unidos y expulsión del país con entrega a autoridades norteamericanas; y al mismo tiempo, destacamos un nuevo ejemplo de integridad de los servidores públicos de nuestra entidad”.

Estadounidense detenido en Medellín por
Estadounidense detenido en Medellín por tráfico de drogas - crédito Migración Colombia

El oficial Luis Díaz, de la Regional Antioquia-Chocó, defendió los valores de la entidad: “Ante estos ofrecimientos por parte de delincuentes priman los principios y valores con los que servimos al país, por la institución: lealtad, honestidad, integridad y justicia, y ningún ofrecimiento hará que cambiemos nuestra integridad ante la lucha contra las drogas”.

La investigación determinó que el ciudadano expulsado tenía vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y que, aunque no aparentaba ser un productor o expendedor, su historial criminal era contundente. Durante la custodia, los oficiales comprobaron su determinación para intentar corromper el procedimiento migratorio.

El procedimiento le permitio a la entidad resaltar la integridad de los funcionarios involucrados, quienes actuaron conforme a los principios institucionales y rechazaron intentos de soborno, consolidando así la confianza en los mecanismos de control y extradición.

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