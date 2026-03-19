Jueces de Los Ángeles implementan inteligencia artificial para agilizar fallos ante la sobrecarga judicial

La inteligencia artificial comienza a integrarse en los tribunales civiles de Los Ángeles como respuesta a la creciente presión sobre el sistema judicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto de saturación en los tribunales civiles y escasez de personal, seis jueces del condado de Los Ángeles comenzaron a utilizar inteligencia artificial en sus procesos de toma de decisiones, mediante un programa piloto diseñado para reducir los extensos retrasos en uno de los mayores sistemas judiciales de Estados Unidos.

Esta iniciativa, según informó Los Angeles Times, responde al aumento de cargas laborales y a la necesidad de dotar al sistema de herramientas que permitan gestionar el creciente volumen de litigios civiles.

El programa piloto se extenderá hasta comienzos de 2027, con un costo superior a USD 300.000. El software, denominado Learned Hand, sirve principalmente para resumir y analizar centenares de páginas de mociones legales y redactar borradores de fallos tentativos adaptados al estilo de cada magistrado.

Según el contrato, aunque la herramienta por ahora se limitará a los tribunales civiles —en particular para evaluar mociones de juicio sumario y acuerdos en demandas colectivas—, está previsto que en el futuro pueda emplearse de forma restringida en casos penales para solicitudes de revisión post-condena. Actualmente, la aplicación en tribunales penales permanece excluida.

Magistrados locales exploran nuevas tecnologías para optimizar la gestión de expedientes y acelerar la resolución de casos (REUTERS/Daniel Cole)

Un recurso frente a la “lluvia de papeles” y el retraso judicial

Shlomo Klapper, abogado y fundador de la empresa responsable de Learned Hand, definió la herramienta como “una especie de sous chef judicial” que colabora sin sustituir el criterio ni la autonomía de los jueces.

Klapper explicó a Los Angeles Times que no se trata de una inteligencia artificial apocalíptica como Skynet de Terminator, sino que funciona más como Jarvis, el asistente de Iron Man, e indicó que el software ya operaba en sistemas judiciales de 10 estados y que el Tribunal Supremo de Michigan lo incorporó en 2025 para la revisión de solicitudes de apelación en causas civiles y penales.

El abogado remarcó la urgencia de facilitar a los tribunales instrumentos para enfrentar el aumento de litigantes autodidactas, impulsados por la accesibilidad de modelos abiertos como ChatGPT. Aseguró que el sistema está ahogándose y el colapso todavía no comenzó, en referencia al incremento de la demanda y la dificultad para procesar todas las causas.

El objetivo central, según Klapper, es liberar tiempo para que los jueces se concentren en deliberaciones de fondo y no queden absorbidos en tareas administrativas de bajo valor.

La digitalización y el uso de IA buscan aliviar el colapso administrativo que afecta a uno de los mayores sistemas judiciales de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Controles y garantías ante errores y desconfianza

El uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial implica riesgos de errores y sesgos, así como inquietudes sobre la confianza ciudadana en las resoluciones de los tribunales. El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, consideró que la IA puede ser útil en tareas repetitivas, como la revisión de mociones de juicio sumario con argumentos legales y citas jurisprudenciales recurrentes.

No obstante, advirtió que el uso de la tecnología para la redacción sustancial de fallos resulta “problemático” y que los borradores generados por el sistema podrían influir la opinión del juez antes de completar su análisis, explicó Hochman a Los Angeles Times.

Un juez del condado, ajeno al programa piloto y que habló con el medio angelino en condición de anonimato debido a restricciones legales, compartió preocupaciones similares. Dijo que, aunque el magistrado no adopte el fallo tentativo propuesto por la IA, “psicológicamente eso se convierte en su punto de referencia y cualquier decisión posterior podría condicionarse por ese marco”.

Las autoridades del sistema judicial de Los Ángeles aclararon que los jueces involucrados deben revisar y editar los borradores antes de emitir un fallo. Según David Slayton, director ejecutivo del tribunal superior, las reglas estatales requieren que los magistrados consideren informar sobre el uso de inteligencia artificial en sus procesos, aunque por el momento no existe una obligación sistemática al respecto.

El fiscal de distrito advierte sobre los desafíos éticos y los posibles riesgos que implica delegar tareas sustantivas a sistemas automatizados (REUTERS/Daniel Cole)

Medidas para evitar errores y antecedentes de “alucinaciones” legales

El impacto de los sistemas de IA en el ámbito jurídico ya provocó incidentes graves. En 2023, un abogado de Los Ángeles fue sancionado por presentar escritos con citas legales ficticias generadas por ChatGPT, y el mes pasado un fiscal federal en Carolina del Norte renunció tras entregar un documento redactado casi íntegramente por esta tecnología, hechos reportados por Los Angeles Times.

Para prevenir este tipo de situaciones, Klapper explicó que Learned Hand emplea un método denominado “Deep Verify”, que comprueba cada oración generada por el sistema cotejándola con jurisprudencia real, accesible mediante hipervínculos para la verificación inmediata por parte del juez. Klapper aseguró: “No les decimos a los jueces que confíen ciegamente; pueden comprobar por sí mismos de dónde provienen los datos”.

El debate sobre el uso de IA en los tribunales se intensificó tras conocerse que los jueces no estarán obligados a informar si utilizaron la plataforma para investigar o redactar resoluciones.

Errores en presentaciones judiciales debido a IA generativa exponen la necesidad de controles estrictos y supervisión profesional en el uso de nuevas herramientas tecnológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opiniones sobre el uso de IA en la justicia

Aunque en la comunidad legal persiste el escepticismo sobre el sesgo y la transparencia, una encuesta de Reuters, la agencia internacional de noticias, en 2023 concluyó que más del 70% de quienes respondieron visualizan la inteligencia artificial como una herramienta positiva, capaz de reducir notablemente el trabajo humano en tareas rutinarias como la revisión de documentos extensos.

Klapper sostuvo que su empresa busca colaborar con la labor judicial sin desplazar a los jueces. Señaló a Los Angeles Times: “No hay razón para temer que una empresa tecnológica en el mundo, mucho menos la mía, deba tomar decisiones trascendentales para la ciudadanía”.

La experiencia acumulada por Learned Hand en otras 10 jurisdicciones y la creciente sobrecarga en el sistema judicial fueron argumentos esenciales para que Los Ángeles concrete esta adopción.