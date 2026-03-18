La ola de frío ártico que afectó a más de 180 millones en el este de EEUU se debilita

La ola de frío ártico en Estados Unidos afectó a más de 180 millones de personas con temperaturas hasta 20 grados por debajo de lo normal para marzo. (REUTERS/Brian Snyder)

Una ola de frío ártico cubrió a más de 180 millones de personas en el este de Estados Unidos en la semana previa al inicio de la primavera astronómica, con temperaturas que descendieron entre 10 y 20 grados Celsius por debajo de los valores normales para marzo, según datos del canal especializado Fox Weather. El evento, que abarcó desde el medio oeste hasta la costa atlántica, activó advertencias por heladas para más de 20 millones de habitantes del sureste y mantuvo bajo condiciones invernales a grandes centros urbanos como Nueva York, Boston, Atlanta y Washington, D.C.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) indicó que el fenómeno climático se produjo tras el paso de una tormenta invernal que dejó extensas acumulaciones de nieve y descenso sostenido de las temperaturas junto con fuertes vientos en la región de los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos. Las autoridades advirtieron sobre el riesgo para la salud, la agricultura y el suministro eléctrico, ya que los vientos intensos y la acumulación de nieve provocaron cortes de energía que afectaron a más de un millón de usuarios, según reportó Fox Weather.

Este episodio de frío extremo se suma a una serie de eventos invernales graves que han marcado la transición estacional en Norteamérica, de acuerdo con el servicio meteorológico privado AccuWeather. Los meteorólogos explicaron que la irrupción de aire polar estuvo vinculada a una alteración del vórtice polar, lo que favoreció el ingreso de masas de aire frío desde el ártico hacia el continente. El impacto se extendió a lo largo de varios días, con temperaturas que apenas comenzaron a recuperarse al acercarse el equinoccio de primavera.

Cuándo comenzó y cuál fue la magnitud de la ola de frío en Estados Unidos

La ola de frío se intensificó desde el lunes 16 de marzo y se mantuvo hasta el miércoles 18, de acuerdo con Fox Weather y el NWS. El ingreso de aire ártico se produjo inmediatamente después de una tormenta de nieve que afectó el medio oeste, desplazando temperaturas bajo cero hacia el este y sur del país. El fenómeno alcanzó a más de 230 millones de residentes en su punto máximo, con mínimas que descendieron hasta los -12 ºC (10 ºF) en partes del noreste y máximas entre 20 y 30 grados Celsius por debajo de los registros habituales para este periodo, según el servicio meteorológico privado AccuWeather.

Las principales ciudades del corredor atlántico, entre ellas Nueva York, Filadelfia y Boston, registraron sensaciones térmicas bajo cero durante las primeras horas del miércoles, mientras que en el sureste, urbes como Atlanta y Birmingham se mantuvieron por debajo de los 5 ºC (41 ºF). Según el NWS, la amplitud del evento superó los registros de años anteriores para la segunda mitad de marzo y retrasó el deshielo en áreas con acumulaciones de nieve superiores a los 30 centímetros (12 pulgadas).

Las ciudades de Nueva York, Boston, Atlanta y Washington, D.C. vivieron condiciones invernales y sensaciones térmicas bajo cero durante el evento climático extremo. (REUTERS/Brian Snyder)

Qué regiones y ciudades sufrieron las temperaturas más bajas

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que las áreas más afectadas correspondieron al noreste, el medio oeste y el sureste de Estados Unidos, con advertencias de heladas vigentes en al menos 15 estados. En la región de los Grandes Lagos, localidades de Michigan, Wisconsin y Minnesota experimentaron mínimas de hasta -15 ºC (5 ºF), mientras que ciudades como Chicago y Detroit vieron temperaturas sostenidas por debajo de los promedios históricos para marzo, según datos recopilados por AccuWeather.

En el sureste, los estados de Georgia, Alabama y las Carolinas permanecieron bajo alertas de heladas, afectando a más de 20 millones de personas. El NWS advirtió que el riesgo de daños a cultivos sensibles y plantas ornamentales persistía hasta que las temperaturas se estabilizaran hacia el jueves.

Por qué se produjo el fenómeno y qué explican los meteorólogos

Según el canal especializado Fox Weather, la ola de frío estuvo asociada a un desplazamiento del vórtice polar, un fenómeno atmosférico que puede provocar descensos bruscos de temperatura en el hemisferio norte. El aire frío, que normalmente permanece confinado sobre el ártico, se desplazó hacia el sur a raíz de una alteración en la circulación atmosférica y generó condiciones invernales en latitudes medias de Norteamérica.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó: “Las masas de aire polar pueden descender rápidamente cuando el vórtice polar se debilita o se fragmenta”, citado por Fox Weather. Los especialistas indicaron que estos eventos pueden ocurrir en la transición entre estaciones, aunque la magnitud y la extensión poblacional alcanzada esta semana fue considerablemente amplia.

Cuál fue el impacto en la vida cotidiana y la infraestructura

El descenso abrupto de las temperaturas tuvo efectos directos en la vida diaria y en la infraestructura de servicios. Fox Weather reportó que más de un millón de usuarios experimentaron cortes de energía debido a vientos superiores a los 160 km/h (100 mph) y acumulaciones de nieve que afectaron líneas eléctricas y postes, especialmente en el noreste y el medio oeste. Las condiciones de las carreteras se complicaron por la presencia de hielo y nieve, lo que provocó múltiples accidentes de tráfico y la cancelación de cientos de vuelos en aeropuertos de alto tráfico como los de Nueva York y Chicago.

Las autoridades locales y estatales recomendaron a la población limitar los desplazamientos, proteger a personas vulnerables y asegurar la calefacción en los hogares. El NWS reiteró la importancia de evitar la exposición prolongada al frío intenso y de atender las indicaciones de emergencia ante posibles nuevas interrupciones del servicio eléctrico.

Advertencias de heladas y alertas meteorológicas impactaron a más de 20 millones de habitantes en el sureste, con riesgo para la salud, la agricultura y el suministro eléctrico. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Se registraron daños en cultivos y actividades económicas

La ola de frío generó preocupación en el sector agrícola, especialmente en el sureste de Estados Unidos, donde las bajas temperaturas pusieron en riesgo cultivos de frutas y hortalizas en fase temprana de desarrollo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indicó que las advertencias de heladas obligaron a implementar medidas de protección en plantaciones de duraznos, fresas y arándanos en estados como Georgia y Carolina del Sur.

El USDA informó que aún se evaluaban los daños potenciales, aunque los productores aplicaron coberturas y sistemas de riego para mitigar el impacto del frío. Los comercios minoristas y cadenas de suministro también reportaron retrasos en la distribución de productos frescos debido a las dificultades en el transporte y la logística, de acuerdo con el servicio meteorológico privado AccuWeather.

Cuándo se espera el regreso a condiciones normales y qué pronostican los expertos

El Servicio Meteorológico Nacional y Fox Weather prevén que las temperaturas comenzarán a recuperarse a partir del jueves 19 de marzo, con un retorno gradual a valores estacionales en la mayor parte del este de Estados Unidos. No obstante, los meteorólogos advirtieron sobre la posibilidad de nuevas irrupciones de aire frío antes de que la primavera se consolide plenamente en la región, debido a la persistencia de patrones atmosféricos inestables.

Las previsiones a mediano plazo señalan que el noreste podría experimentar un nuevo descenso térmico en la última semana de marzo, aunque se descarta una repetición del evento de magnitud similar. El NWS recomendó mantener la vigilancia meteorológica y seguir las actualizaciones oficiales para anticipar eventuales cambios bruscos en las condiciones climáticas.

Cómo afecta esta situación a la población y qué medidas recomiendan las autoridades

La exposición a bajas temperaturas representa un riesgo para la salud, en particular para adultos mayores, niños pequeños y personas sin acceso a refugios adecuados. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) instó a la población a tomar precauciones, incluyendo el uso de ropa apropiada, la protección de extremidades y la atención a síntomas de hipotermia o congelación.

Las autoridades municipales y estatales activaron centros de refugio y puntos de calefacción para personas en situación de calle y recordaron la importancia de resguardar a mascotas y asegurar el funcionamiento de los sistemas de calefacción doméstica. El HHS enfatizó que la cooperación comunitaria y la atención a las alertas meteorológicas son fundamentales para minimizar los riesgos asociados a fenómenos de frío extremo.