Miami lidera el mercado inmobiliario de lujo con la llegada de ejecutivos multimillonarios y beneficios fiscales

Vista aérea de la mansión en construcción de los Rollins, que Mark Zuckerberg adquirió por $170 millones, estableciendo un nuevo récord en Miami. (1 OAK Studios)

El desembarco simultáneo de Jeff Bezos, Larry Page, Mark Zuckerberg y Howard Schultz en Miami ha reconfigurado el panorama patrimonial y fiscal de la ciudad, consolidándola como refugio predilecto de grandes fortunas en Estados Unidos.

Cada uno de estos ejecutivos ha elegido el sur de Florida debido no solo a su atractivo climático y cultural, sino también a las notables ventajas fiscales que ofrece el estado.

Mientras que en California y Washington se discuten y aprueban nuevos impuestos sobre los patrimonios elevados, Florida se presenta como el destino preferido para quienes buscan preservar y expandir sus activos.

El caso de Jeff Bezos es ilustrativo: su mudanza a Miami le permitió ahorrar cerca de USD 1.000 millones en impuestos, según estimaciones de Yahoo Finance.

Tras vender casi tres millones de acciones de Amazon por USD 665,8 millones en julio de 2025, el fundador de la compañía se benefició de la ausencia de gravámenes estatales sobre las ganancias de capital.

Vista de Indian Creek Island, una de las comunidades más exclusivas de Florida, que alberga a figuras como Jeff Bezos (Crédito:Google Earth)

Según el portal de análisis inmobiliario Redfin, Miami se ha posicionado en 2025 como la ciudad líder en transacciones de propiedades de lujo por encima de los USD 50 millones, superando a Nueva York y California.

La combinación de ventajas fiscales, cifras récord en el mercado inmobiliario y la llegada de figuras influyentes de la tecnología y las finanzas ha transformado la dinámica local y consolidado a la ciudad como epicentro de la migración patrimonial en Estados Unidos.

Ventajas fiscales y récords inmobiliarios en Indian Creek

Bezos reside actualmente en una mansión de USD 90 millones y está renovando otras dos propiedades en Indian Creek Village, tras destinar más de USD 237 millones a la adquisición de bienes raíces en esta isla exclusiva.

Vista de Indian Creek Island, una de las comunidades más exclusivas de Florida, conocida por albergar a Jeff Bezos (Crédito:Google Earth)

La legislación de Florida, que exime de impuestos sobre sucesiones y patrimonios, fortalece las estrategias de protección y transmisión de riqueza entre generaciones, generando gran interés entre los grandes inversores.

La mudanza de Bezos a Miami coincide con la de otros referentes tecnológicos y empresariales.

Larry Page, cofundador de Google, adquirió dos mansiones en Coconut Grove por un total de USD 173,4 millones.

Larry Page elige Miami tras la aprobación de nuevos impuestos a los altos ingresos y patrimonios en Washington y California. Realtor

Mark Zuckerberg, líder de Meta Platforms Inc., estableció un nuevo récord local al comprar junto a Priscilla Chan una residencia en Indian Creek por USD 170 millones.

Howard Schultz, exdirector ejecutivo de Starbucks, eligió un penthouse frente al mar en Surfside valorado en USD 44 millones.

Estas adquisiciones posicionaron a Miami como protagonista del mercado inmobiliario de lujo en Estados Unidos. En 2025, la ciudad superó a Nueva York y California en transacciones por encima de los USD 50 millones.

Agentes y analistas inmobiliarios destacan la rapidez y confidencialidad de las negociaciones, así como el aumento en la competencia entre compradores que llegan desde la Costa Oeste.

Motivos personales, familiares y empresariales detrás de las mudanzas

Las motivaciones para residir en Miami van más allá del beneficio fiscal inmediato. En el caso de Bezos, la cercanía familia y el dinamismo cultural de la ciudad tuvieron un peso determinante.

Vista exterior de la opulenta mansión en Miami, cuya venta por $170 millones a Mark Zuckerberg estableció un nuevo récord de precios en el mercado inmobiliario de la ciudad (Ferris Rafauli Design (Renderings))

“Me encanta la cultura latina de aquí. En cuanto aterrizo, siento la energía”, afirmó durante el Foro Empresarial de América 2025.

El empresario hizo referencia además a la transformación reciente de Miami y a la ventaja de estar próximo a Cabo Cañaveral, desde donde Blue Origin opera sus misiones espaciales.

Lauren Sánchez, esposa de Bezos, es periodista galardonada y piloto profesional. Es responsable de Black Ops Aviation y vicepresidenta del Fondo Bezos para la Tierra, enfocado en la protección ambiental.

Howard Schultz explicó que su mudanza responde tanto al atractivo personal de Miami como al impuesto del 9,9% a los ingresos altos aprobado en Washington.

El empresario mantendrá algunas de sus actividades filantrópicas en Seattle, disfrutando al mismo tiempo de los beneficios fiscales de su nueva residencia.

Zuckerberg y Page, al igual que otros empresarios tecnológicos, aceleraron su migración tras la propuesta de un impuesto único del 5% a patrimonios superiores a mil millones de USD en California. Este contexto reforzó el auge de bienes raíces de lujo en el sur del estado.

Operaciones millonarias en Indian Creek y Coconut Grove, protagonizadas por Jeff Bezos, Larry Page y Mark Zuckerberg, consolidan a la ciudad como epicentro de la migración patrimonial en Estados Unidos (Captura)

Miami, epicentro de la nueva migración patrimonial estadounidense

El impacto del arribo de estos líderes empresariales se traduce en la revalorización de zonas exclusivas de Miami, como Indian Creek y Coconut Grove.

Las cifras récord alcanzadas por estas operaciones anticipan nuevos incrementos en los precios de propiedades de ultralujo.

Miami ha dejado de ser únicamente un refugio fiscal y se consolida como centro de innovación tecnológica y empresarial.

Los proyectos de Blue Origin, la expansión de Starbucks en el sureste y la diversificación patrimonial de Zuckerberg y Page refuerzan el rol de la ciudad como plataforma para grandes negocios en Estados Unidos.

El movimiento migratorio de estos ejecutivos reavivó el debate nacional sobre el efecto de los impuestos a grandes fortunas y la “fuga de capitales”.

La impresionante mansión en Miami, construida por la familia Rollins, que Mark Zuckerberg adquirió por 170 millones de dólares (Ferris Rafauli Design (Renderings))

Mientras California y Washington buscan equilibrar sus sistemas fiscales mediante nuevas cargas, Florida fortalece su reputación como destino preferido para quienes desean proteger sus patrimonios y acceder a un entorno dinámico y culturalmente diverso.

La expectativa de los agentes inmobiliarios y del sector financiero es que Miami continúe atrayendo a figuras de alto perfil, reforzando su posición como referencia en lujo y resguardo patrimonial en Estados Unidos.