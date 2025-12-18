Qué hay detrás del regreso de Jeff Bezos a Miami: cerca de 1.000 millones de dólares en impuestos, tiene que ver

Las opiniones de Jeff Bezos sobre su decisión de mudarse a Miami se evidenciaron durante su participación en el Foro Empresarial de América 2025. (Foto: by Chandan Khanna / AFP)

El reciente traslado de Jeff Bezos a Miami no solo responde a motivos personales y culturales, además le ha permitido beneficiarse de un ahorro fiscal estimado en más de 600 millones de dólares.

La mudanza del fundador de Amazon y líder de Blue Origin a Florida coincidió con la venta de casi tres millones de acciones de la compañía en julio de 2025, operación por la que obtuvo 665,8 millones de dólares en apenas dos días.

Además, gracias a la ausencia de impuestos estatales sobre las ganancias de capital en Florida, le evitó pagar una gran suma en tributos. Las estimaciones de Yahoo Finance sitúan el ahorro total en impuestos por esta operación alrededor de 1.000 millones de dólares.

Qué ventajas tributarias ofrece la legislación de Florida para grandes fortunas

La ausencia de impuestos estatales sobre ganancias de capital en Florida beneficia a grandes fortunas como la de Bezos.

Sumado al impacto fiscal inmediato, la legislación de Florida ofrece otras ventajas para grandes fortunas. El estado carece de impuesto sobre sucesiones, lo que podría facilitar la preservación de miles de millones de dólares para los herederos de Bezos, quien planea vender hasta veinticinco millones de acciones de Amazon para mediados de 2026.

La nueva residencia de Bezos se ubica en Indian Creek Village, conocido como el “Búnker de los Multimillonarios”. Allí ha adquirido tres propiedades contiguas por un total superior a 237 millones de dólares y actualmente vive en una mansión valorada en 90 millones de dólares mientras se realizan renovaciones en las otras dos, según New York Post.

Cuáles fueron otras razones por las que Jeff Bezos se mudó a Miami

El fundador de Amazon destaca la transformación y la energía de Miami, impulsada por la cultura latina.

En el Foro Empresarial de América 2025, Bezos abordó abiertamente las razones de su regreso a la ciudad donde creció. Expresó su aprecio por la energía local y la influencia hispana. “Me encanta la cultura latina de aquí. En cuanto aterrizo, siento la energía”, afirmó.

También, destacó la transformación reciente de la ciudad: “Miami se ha transformado por completo en los últimos cuatro años”, una evolución que considera positiva.

El vínculo familiar ha sido determinante. Al anunciar su mudanza desde Seattle, Bezos explicó que sus padres habían regresado a Miami y que deseaba estar cerca de ellos.

“Mis padres siempre han sido mi mayor apoyo... Quiero estar cerca de mis padres, y a Lauren y a mí nos encanta Miami”, escribió en redes sociales. Pese a que su madre, Jackie Bezos, falleció en agosto de 2025, su padrastro reside en Coral Gables.

Miami se consolida como plataforma tecnológica para Bezos, con Blue Origin operando cerca y el avance de la inteligencia artificial como foco.

Asimismo, Miami representa para Bezos algo más que un refugio fiscal y familiar. La ciudad se ha convertido en una plataforma para sus proyectos tecnológicos, porque Blue Origin opera desde Cabo Cañaveral, a pocas horas de distancia.

Qué piensa Jeff Bezos sobre el impacto de la inteligencia artificial

En el foro empresarial, al referirse al avance de la inteligencia artificial, Bezos sostuvo: “Los fundamentos de lo que está sucediendo son muy poderosos e impactarán a todas las industrias”.

Durante el mismo evento, El empresario protagonizó un momento que generó una reacción entusiasta del público al bromear sobre la burocracia local: “Miami debería tener una aplicación de inteligencia artificial que te dé un sí o un no en 10 segundos”.

Quién es Lauren Sánchez, la esposa de Jeff Bezos

La pareja se casó en 2025 en una boda en Venecia con gran atención mediática.

Lauren Sánchez es una periodista popular y piloto con licencia, que en el transcurso de su carrera ha acumulado múltiples reconocimientos. Ganadora de un premio Emmy, Sánchez fue una destacada presentadora de noticias antes de diversificar su carrera hacia la aviación.

Hace casi 10 años fundó Black Ops Aviation, la primera productora de cine y televisión aérea dirigida por una mujer. La empresa se especializa en la producción de contenidos para cine y televisión, particularmente en el ámbito de la cinematografía aérea, un campo prácticamente nuevo.

A la par de su faceta profesional, ha demostrado un fuerte compromiso con el medio ambiente. Es vicepresidenta del Fondo Bezos para la Tierra, una organización cuyo objetivo es combatir el cambio climático y promover la protección de la naturaleza.