Tecno

Qué hay detrás del regreso de Jeff Bezos a Miami: cerca de 1.000 millones de dólares en impuestos, tiene que ver

El fundador de Amazon obtuvo un importante beneficio fiscal tras vender casi tres millones de títulos de la compañía

Guardar
Las opiniones de Jeff Bezos
Las opiniones de Jeff Bezos sobre su decisión de mudarse a Miami se evidenciaron durante su participación en el Foro Empresarial de América 2025. (Foto: by Chandan Khanna / AFP)

El reciente traslado de Jeff Bezos a Miami no solo responde a motivos personales y culturales, además le ha permitido beneficiarse de un ahorro fiscal estimado en más de 600 millones de dólares.

La mudanza del fundador de Amazon y líder de Blue Origin a Florida coincidió con la venta de casi tres millones de acciones de la compañía en julio de 2025, operación por la que obtuvo 665,8 millones de dólares en apenas dos días.

Además, gracias a la ausencia de impuestos estatales sobre las ganancias de capital en Florida, le evitó pagar una gran suma en tributos. Las estimaciones de Yahoo Finance sitúan el ahorro total en impuestos por esta operación alrededor de 1.000 millones de dólares.

Qué ventajas tributarias ofrece la legislación de Florida para grandes fortunas

La ausencia de impuestos estatales
La ausencia de impuestos estatales sobre ganancias de capital en Florida beneficia a grandes fortunas como la de Bezos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado al impacto fiscal inmediato, la legislación de Florida ofrece otras ventajas para grandes fortunas. El estado carece de impuesto sobre sucesiones, lo que podría facilitar la preservación de miles de millones de dólares para los herederos de Bezos, quien planea vender hasta veinticinco millones de acciones de Amazon para mediados de 2026.

La nueva residencia de Bezos se ubica en Indian Creek Village, conocido como el “Búnker de los Multimillonarios”. Allí ha adquirido tres propiedades contiguas por un total superior a 237 millones de dólares y actualmente vive en una mansión valorada en 90 millones de dólares mientras se realizan renovaciones en las otras dos, según New York Post.

Cuáles fueron otras razones por las que Jeff Bezos se mudó a Miami

El fundador de Amazon destaca
El fundador de Amazon destaca la transformación y la energía de Miami, impulsada por la cultura latina. (Foto: REUTERS/Manuel Silvestri)

En el Foro Empresarial de América 2025, Bezos abordó abiertamente las razones de su regreso a la ciudad donde creció. Expresó su aprecio por la energía local y la influencia hispana. “Me encanta la cultura latina de aquí. En cuanto aterrizo, siento la energía”, afirmó.

También, destacó la transformación reciente de la ciudad: “Miami se ha transformado por completo en los últimos cuatro años”, una evolución que considera positiva.

El vínculo familiar ha sido determinante. Al anunciar su mudanza desde Seattle, Bezos explicó que sus padres habían regresado a Miami y que deseaba estar cerca de ellos.

“Mis padres siempre han sido mi mayor apoyo... Quiero estar cerca de mis padres, y a Lauren y a mí nos encanta Miami”, escribió en redes sociales. Pese a que su madre, Jackie Bezos, falleció en agosto de 2025, su padrastro reside en Coral Gables.

Miami se consolida como plataforma
Miami se consolida como plataforma tecnológica para Bezos, con Blue Origin operando cerca y el avance de la inteligencia artificial como foco. (Foto: Blue Origin)

Asimismo, Miami representa para Bezos algo más que un refugio fiscal y familiar. La ciudad se ha convertido en una plataforma para sus proyectos tecnológicos, porque Blue Origin opera desde Cabo Cañaveral, a pocas horas de distancia.

Qué piensa Jeff Bezos sobre el impacto de la inteligencia artificial

En el foro empresarial, al referirse al avance de la inteligencia artificial, Bezos sostuvo: “Los fundamentos de lo que está sucediendo son muy poderosos e impactarán a todas las industrias”.

Durante el mismo evento, El empresario protagonizó un momento que generó una reacción entusiasta del público al bromear sobre la burocracia local: “Miami debería tener una aplicación de inteligencia artificial que te dé un sí o un no en 10 segundos”.

Quién es Lauren Sánchez, la esposa de Jeff Bezos

La pareja se casó en
La pareja se casó en 2025 en una boda en Venecia con gran atención mediática. (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

Lauren Sánchez es una periodista popular y piloto con licencia, que en el transcurso de su carrera ha acumulado múltiples reconocimientos. Ganadora de un premio Emmy, Sánchez fue una destacada presentadora de noticias antes de diversificar su carrera hacia la aviación.

Hace casi 10 años fundó Black Ops Aviation, la primera productora de cine y televisión aérea dirigida por una mujer. La empresa se especializa en la producción de contenidos para cine y televisión, particularmente en el ámbito de la cinematografía aérea, un campo prácticamente nuevo.

A la par de su faceta profesional, ha demostrado un fuerte compromiso con el medio ambiente. Es vicepresidenta del Fondo Bezos para la Tierra, una organización cuyo objetivo es combatir el cambio climático y promover la protección de la naturaleza.

Temas Relacionados

Jeff BezosMiamiAhorroImpuestosAmazonTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google lanza Gemini 3 Flash: el modelo prioriza velocidad y eficiencia

El nuevo modelo de la compañía ha superado en varias pruebas de rendimiento a GPT-5.2 Extra High, la variante de mayor razonamiento de OpenAI

Google lanza Gemini 3 Flash:

Cómo aplicar la inteligencia artificial en las fiestas de fin de año, según Gemini y ChatGPT

La propuesta de Google con su modelo de IA apunta a aplicaciones concretas y de fácil acceso para los usuarios

Cómo aplicar la inteligencia artificial

Diseñan funda para iPhone con segunda pantalla que permite tomar selfies con la cámara trasera

Un accesorio con ranura microSD y visualización circular es la gran novedad para los usuarios del teléfono de Apple

Diseñan funda para iPhone con

Compras por internet en Perú: guía clave para evitar sorpresas con aduanas y pagar lo justo

Conocer los límites y excepciones permite evitar demoras y complicaciones al recibir paquetes del extranjero

Compras por internet en Perú:

Google Maps: el truco para saber la altitud exacta en cualquier punto

Es recomendable hacer zoom sobre la zona que se desea analizar, ya que de ese modo los números de altitud se muestran con mayor claridad

Google Maps: el truco para
DEPORTES
El insólito motivo por el

El insólito motivo por el cual despidieron al hijo de Carlo Ancelotti como técnico del Botafogo a cinco meses de haber asumido

Fue Nº 37 del mundo, ganó más de USD 2 millones en premios y sorprendió al retirarse a los 28 años: “No tengo el mismo hambre”

La llamativa teoría detrás de la titularidad de Kylian Mbappé en el Real Madrid ante el modesto Talavera por la Copa del Rey

El emotivo posteo del fisioterapeuta de Franco Colapinto que fue clave en su preparación en la F1

Los escalofriantes detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador: “Fue un ataque dirigido”

TELESHOW
Los productores ejecutivos de Percy

Los productores ejecutivos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo hablan de la segunda temporada: “Superó las expectativas”

Mario Pergolini cuestionó el rol de Esteban Lamothe como galán de ficción: “Lindo no sos”

Momi Giardina y La Joaqui se enfrentaron en MasterChef Celebrity: “Hay que ganar no tirándole tierra al otro”

Lissa Vera contó detalles de la escandalosa vuelta de Bandana a los escenarios: “No somos las mismas”

Lola Latorre contó el “problema de millonaria” que sufre: “Me duele en el alma”

INFOBAE AMÉRICA

Una por una: todas las

Una por una: todas las medidas del decreto supremo firmado por el presidente de Bolivia

El libro más oportuno del año

James Cameron regresa con un nuevo capítulo de la saga ‘Avatar’: “Una fantasía alegórica más que una historia de ciencia ficción”

La historia de la pena de muerte en Argentina, de la excepcionalidad a la abolición

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el fin de los subsidios a los combustibles en el país