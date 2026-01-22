Tecno

Larry Page, cofundador de Google, compra dos mansiones por 173 millones de dólares en Miami

El empresario se mudará a Florida para salir de California, de donde ha sacado sus compañías por una nueva ley financiera

Larry Page se suma a
Larry Page se suma a la migración de multimillonarios y elige Miami como nueva residencia por motivos fiscales. (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

Larry Page, cofundador de Google, se ha sumado a la creciente ola de multimillonarios que están abandonando California para vivir en otras zonas de Estados Unidos. En su caso, la elección apunta a Miami.

El empresario ha tomado la decisión de comprar dos mansiones en esta ciudad por un valor combinado de 173,4 millones de dólares (USD). Todo esto debido a una posible nueva carga tributaria dirigida a los residentes más ricos de California, que le obligaría a pagar un impuesto superior a 12 mil millones de dólares en un solo pago.

Cómo son las mansiones de Page en Miami

La elección de Larry Page ha recaído sobre Coconut Grove, uno de los barrios más exclusivos y prestigiosos de Miami. Este enclave, situado al sur del centro financiero de la ciudad y con vistas privilegiadas a la bahía Vizcaína, destaca por su ambiente relajado, la presencia de tiendas de lujo y la privacidad que ofrecen sus residencias.

Allí, Page adquirió dos propiedades de gran envergadura, ambas con características singulares que las posicionan entre las más codiciadas del mercado.

La mansión Banyan Ridge destaca
La mansión Banyan Ridge destaca por sus 1,8 hectáreas frente al mar, integración arquitectónica con la naturaleza y valor histórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera mansión, conocida localmente como ‘Banyan Ridge’ (Cresta de Baniano), es la joya de la transacción. Se trata de una finca de 1,8 hectáreas (18.000 metros cuadrados) frente al mar, que incluye varias residencias, cabañas, piscinas y jardines exuberantes, todo ello integrado en torno a un monumental árbol de la especie higuera de Bengala.

El complejo, que durante años perteneció al restaurador, filántropo y activista por los derechos civiles Jonathan Lewis, fue puesto a la venta en junio de 2024 tras el fallecimiento de Lewis en 2023.

Page pagó USD 101,5 millones por esta propiedad, cifra que representa una rebaja significativa respecto a los USD 135 millones iniciales con los que salió al mercado. La mansión cuenta con 13 dormitorios, amplios espacios comunes y una arquitectura que destaca por su integración con la naturaleza circundante. La operación se concretó en diciembre de 2025, según fuentes del sector.

La segunda propiedad, también situada en Coconut Grove aunque no es contigua a la primera, fue adquirida pocos días después. En este caso, el precio de compra ascendió a USD 71,9 millones. La mansión tiene una superficie de 1.579 metros cuadrados, distribuidos en siete habitaciones, varias salas y vistas directas al mar.

La segunda propiedad de Larry
La segunda propiedad de Larry Page en Miami suma siete habitaciones y vistas al mar, reforzando la tendencia de millonarios tecnológicos en Florida. (AP)

Hasta ese momento, el inmueble pertenecía a la pareja formada por Roger Barnett, pionero de la industria del bienestar, y su esposa, la periodista y escritora Sloan Barnett.

Por qué Larry Page se va de California

La decisión de Larry Page de abandonar California y establecer su residencia principal en Florida es por un motivo fiscal. El estado de California ha impulsado en los últimos meses una iniciativa legislativa destinada a gravar a los residentes con patrimonios superiores a 1.000 millones de dólares con un impuesto del 5 %.

De aprobarse esta medida, el impacto para multimillonarios como Page sería directo y cuantioso. Para el cofundador de Google, cuya fortuna se estima en 258 mil millones de dólares, el pago único podría superar los 12 mil millones de dólares.

La propuesta, impulsada por el sindicato Service Employees International Union-United Healthcare Workers West (S.E.I.U.-U.H.W.), busca recaudar hasta 100 mil millones de dólares para cubrir el déficit del sistema sanitario estatal, afectando a cerca de 200 multimillonarios según estimaciones.

La salida de Larry Page
La salida de Larry Page de California responde a la propuesta de un impuesto retroactivo que podría costarle más de 12 mil millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto de ley, que aún debe reunir firmas para llegar a la boleta electoral de noviembre de 2026, incluye una cláusula retroactiva que aplicaría a los residentes de California a partir del 1 de enero de 2026. Este carácter retroactivo ha acelerado la salida de numerosos empresarios y fortunas tecnológicas del estado, en busca de marcos fiscales más favorables y previsibles.

Cuál es el plan de Larry Page con sus empresas

El cambio de residencia de Larry Page va acompañado de una reestructuración profunda de sus empresas y fondos de inversión, que ahora cuentan con domicilios legales en estados como Delaware y Texas, conocidos por sus ventajas fiscales y la protección de la identidad de los directivos.

Así, la oficina familiar Koop y la startup Dynatomics, LLC, dedicada a la inteligencia artificial en aeronáutica, han pasado a figurar legalmente fuera de California, aunque mantengan operaciones allí. También vehículos de inversión para la compra de islas y la organización benéfica Oceankind, impulsada por su esposa, han trasladado su sede, consolidando la estrategia de blindaje patrimonial.

