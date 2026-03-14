Estados Unidos

El momento en que una banda asaltó una joyería de California y robó USD 1,7 millones en 70 segundos

Un grupo de casi 20 personas irrumpió en una exclusiva joyería de Fremont y se llevó la mayor parte de las joyas en un golpe coordinado. La Justicia estadounidense difundió un video

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Un grupo de casi 20 personas irrumpió en una exclusiva joyería de Fremont y se llevó la mayor parte de las joyas en un golpe coordinado. La Justicia estadounidense difundió un video

El robo que sacudió a Kumar Jewelers en Fremont, California, reveló la magnitud y organización de una banda dedicada a asaltos exprés en joyerías de la Bahía. En poco más de un minuto, el grupo tomó mercancía valorada en cerca de USD 1,7 millones, lo que dio inicio a una investigación que sigue en curso y ya suma varios detenidos. La mayoría de los implicados, sin embargo, continúa prófuga.

La mañana del 18 de junio de 2025, aproximadamente 20 individuos encapuchados y vestidos de negro bajaron de varios vehículos, entre ellos un Honda gris, y forzaron la entrada de Kumar Jewelers con una acción coordinada que el diario New York Post definió como un “mob-style takeover”.

El asalto, realizado con precisión, se completó en apenas 70 segundos: los agresores rompieron vitrinas con martillos y picos, llenaron mochilas de joyas y huyeron en los mismos autos robados en los que habían llegado.

Cerca de 20 asaltantes encapuchados
Cerca de 20 asaltantes encapuchados irrumpieron de forma coordinada en la joyería y lograron vaciar el 80% del inventario.

Según la Fiscalía federal, los ladrones lograron vaciar entre el 75% y el 80% del inventario del local antes de que llegara la policía. El video de seguridad, publicado por el Departamento de Justicia y citado por la prensa, expone la coordinación del grupo: varios intimidaron a los empleados y al guardia de seguridad; un asaltante lo amenazó con un arma mientras otro lo sujetaba.

La persecución y las primeras detenciones

Luego de la huida, los agentes enfrentaron un obstáculo: los autos utilizados eran robados, lo que dificultó el seguimiento mediante los lectores automáticos de matrículas. Conforme la narración de los fiscales federales, la policía se centró en un Acura negro, que escapó a gran velocidad por áreas residenciales.

Los ladrones huyeron en vehículos
Los ladrones huyeron en vehículos robados, lo que dificultó el rastreo y fue clave en la investigación policial posterior al asalto.

La persecución finalizó cuando el conductor del Acura perdió el control y chocó. Los ocupantes intentaron huir a pie, pero la policía detuvo a cuatro sospechosos: Afatupetaiki Faasisila, Jose Herrada-Aragon, Andres Palestino y Tom Parker Donegan, todos de entre 19 y 20 años.

Parte de las joyas robadas fue recuperada tanto en la ruta como dentro del vehículo, según informó el canal local CBS News.

Investigación federal y situación de los acusados

El caso es ahora competencia de la jurisdicción federal, involucrando al FBI y a la policía local. Los detenidos enfrentan cargos federales por robo que afecta el comercio interestatal, una acusación que puede significar penas de hasta 20 años de prisión y multas que alcanzan los USD 250.000, conforme lo detalla el comunicado oficial del Departamento de Justicia citado por CBS News.

Los detenidos enfrentan cargos federales
Los detenidos enfrentan cargos federales por robo con afectación al comercio interestatal, con penas de hasta 20 años de prisión y multas de USD 250.000.

De acuerdo a los registros judiciales citados por el diario East Bay Times, Faasisila y Palestino fueron liberados bajo proceso, mientras que los otros dos continúan en custodia por cargos estatales independientes. Las autoridades admiten que la mayoría de los autores del robo no ha sido localizada.

El impacto en la comunidad y la respuesta de las autoridades

La comunidad local se mantiene cauta tras el asalto. El propietario de la joyería, Kumar Patel, expresó a la prensa sentirse afectado tras ver cómo “en menos de 1 minuto se llevaron el trabajo de toda una vida”.

La policía de Fremont recomendó a otros comerciantes que aumenten sus medidas de seguridad y soliciten colaboración para identificar a los culpables, según reportó el sitio informativo National Today.

Qué se sabe hasta ahora del caso Kumar Jewelers

El asalto a Kumar Jewelers movilizó a fuerzas locales y federales. Hubo cuatro arrestos, pero la mayoría de los implicados permanece prófuga.

El proceso judicial progresa y parte del material sustraído fue recuperado.La policía de Fremont y el FBI continúan la investigación y piden a la ciudadanía que aporte información relevante para localizar al resto de los responsables.

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