Florida ofrece cheques de USD 5.000 a policías: bonificaciones, aumentos salariales y beneficios para atraer agentes de otros estados

El programa de bonificaciones de Florida ha beneficiado a más de 9.400 policías con pagos directos de USD 5.000. (cbs12)

Más de 9.400 policías recibieron bonificaciones de USD 5.000 en Florida, como parte de un programa estatal para atraer y retener agentes en el marco de la política de seguridad impulsada desde 2022. El gobierno de Ron DeSantis destinó más de USD 63 millones con el objetivo de incentivar la llegada de efectivos locales y de otros estados.

La iniciativa ofrece pagos directos, aumentos salariales y beneficios complementarios a los nuevos reclutas, a quienes se les exige el compromiso de trabajar en Florida al menos dos años. El objetivo es consolidar al estado como referente nacional en respaldo y condiciones laborales para las fuerzas del orden.

Objetivos y características principales del programa

El Programa de Bonos de Reclutamiento de Agentes de la Ley de Florida se lanzó en 2022 para enfrentar la escasez de policías y atraer talento tanto local como nacional. La medida establece un pago único de USD 5.000 netos para cada oficial recién incorporado, siempre que cumpla los requisitos de elegibilidad y mantenga dos años de empleo continuo en la función pública, según el sitio web oficial del Florida Senate.

El gobierno de Ron DeSantis invirtió más de 63 millones de dólares para atraer y retener agentes de policía en Florida desde 2022. (Reuters)

La bonificación se distribuye en dos partes: la mitad se paga con el primer salario y la otra mitad se otorga después de completar el periodo inicial de entrenamiento, conforme a lo publicado en el manual de contratación de la policía de Naples Police Recruitment.

Resultados recientes y desembolso económico

En octubre de 2025, el gobierno de Florida comunicó que las bonificaciones superaron los más de 9.400 agentes reclutados, y el desembolso total alcanzó los más de USD 63 millones. El acto público más reciente de entrega de cheques ocurrió en Panama City, con reconocimiento a nuevos oficiales de los condados de Bay, Franklin, Gulf y Walton, de acuerdo con el portal Mid Bay News.

El programa se complementa con becas para formación policial y sanciones más severas para delitos contra agentes. (EFE/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich)

El plan incentivó la llegada de 1.900 policías provenientes de otros 49 estados y dos territorios estadounidenses, incluidos más de 600 reclutas de lugares como California, Illinois y Nueva York, donde las condiciones laborales para las fuerzas del orden han sido menos favorables en los últimos años, también según Mid Bay News.

Incrementos salariales y beneficios complementarios

El presupuesto estatal para el periodo fiscal 2025-2026 contempla USD 49 millones adicionales destinados a aumentos salariales para más de 16 mil 200 agentes juramentados. El salario base mínimo para los policías de Florida ahora es de USD 60.000 anuales, con incrementos escalonados para oficiales con mayor experiencia.

Por ejemplo, quienes suman entre tres y seis años de servicio pueden iniciar con un sueldo de USD 75.060, cifra que asciende progresivamente hasta los USD 87.922 para quienes superan los seis años de experiencia, según Naples Police Recruitment.

Florida reclutó mil 900 policías provenientes de otros 49 estados y dos territorios gracias al incentivo financiero. (EFE/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich)

El programa suma beneficios como condonación de préstamos estudiantiles, créditos hipotecarios preferenciales, seguro de salud y jubilación, becas de capacitación y oportunidades de ascenso.

Cambios legislativos y formación de nuevos agentes

La política de incentivos se enmarca en un paquete legislativo que endurece las sanciones por delitos cometidos contra policías, introduce programas educativos en escuelas secundarias y otorga becas que cubren el costo total de la formación básica en academias policiales.

A través del Florida Law Enforcement Academy Scholarship Program, el estado elimina obstáculos económicos para quienes desean ingresar a la profesión, lo que facilita la formación de futuros agentes y refuerza la seguridad en los vecindarios.

Impacto y valoración oficial

La administración estatal afirma que la iniciativa permitió mejorar la cobertura policial en todo el territorio y enviar un mensaje de respaldo institucional.

La iniciativa estatal exige a los nuevos oficiales comprometerse a al menos dos años de servicio para recibir los beneficios económicos.(Reuters)

“Florida es un estado de ley y orden y seguiremos implementando políticas que atraigan a los mejores profesionales del país”, indicó Ron DeSantis en uno de los comunicados de la Oficina Ejecutiva del Gobernador.

El secretario de Comercio, J. Alex Kelly, sostuvo que la incorporación de agentes de otros estados resultó clave para la protección de las comunidades locales y el bienestar de sus familias.

Perspectivas y desafíos

La continuidad del programa depende de la aprobación presupuestaria anual del legislativo estatal, como establece el sitio web oficial del Florida Senate.

Las autoridades evalúan la cantidad de agentes reclutados y el impacto en la seguridad pública para determinar futuros ajustes.