Crimen y Justicia

Detuvieron a uno de los acusados del robo a una joyería en Quilmes en el que un delincuente usó una silla de ruedas

Al sospechoso, que tiene un extenso prontuario, lo encontraron y capturaron en Wilde. Lo buscaban desde julio del año pasado

Luego de varios meses de investigación, la Policía detuvo a uno de los acusados

En julio del año pasado, una joyería de la localidad de San Francisco Solano, en el partido de Quilmes, fue escenario de un violento robo en el que uno de los delincuentes usó una silla de ruedas para simular una discapacidad. Tras varios meses de investigación, en las últimas horas las autoridades detuvieron a uno de los acusados.

El asalto ocurrió en la mañana del 8 de julio de 2025 en el local ubicado en la avenida 844 y 897, pleno centro de San Francisco Solano. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia completa: en las imágenes se observa que un hombre muy abrigado, dejando ver solo los ojos, ingresó al comercio y empezó a consultar por joyas para una mujer y dijes para un cumpleaños de 15.

Segundos más tarde, mientras el empleado le mostraba la mercadería, el supuesto cliente se ofreció a abrir la puerta a otro hombre que llegaba en silla de ruedas acompañado de un tercero.

Apenas cruzaron la puerta, el hombre en silla de ruedas se paró de un salto y, junto a sus cómplices, sacó un arma de fuego. En ese momento, el grupo obligó a entrar a dos personas que estaban mirando la vidriera del local, entre ellas una mujer y un hombre mayor, a quien terminaron arrastrando por el piso.

Los empleados y clientes fueron reducidos bajo amenazas, mientras los asaltantes exigían dinero y vaciaban las estanterías de alhajas de oro y plata.

Toda la escena quedó grabada por dos cámaras internas. Los delincuentes actuaron a cara semicovertida, con gorros y cuellos tapando la mitad del rostro. En solo dos minutos cargaron bolsos con joyas, relojes y dinero en efectivo.

Antes de huir, además, apuntaron a los clientes que estaban en la vereda y les robaron las llaves de un Toyota Corolla, en el que escaparon en dirección a la calle 897.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, los investigadores identificaron semanas después a Matías Alejandro Almirón, de 32 años, como el “falso cliente” que abrió la puerta a sus cómplices.

Matías Almirón tras ser detenido
A mediados de agosto, la Policía fue a buscarlo a los tres domicilios relacionados, en Florencio Varela, Almirante Brown y la Ciudad de Buenos Aires. Pero no estaba en ninguno de esos lugares: había decidido dejar su hogar y mantenerse oculto ante la exposición mediática del hecho.

Almirón, quien tiene antecedentes penales, finalmente fue arrestado este miércoles en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, tras tareas de vigilancia encubierta en la zona del domicilio de un familiar. Llevaba un DNI trucho con su foto y los datos de otra persona.

El prontuario de Almirón es extenso. Registra causas por infracción a la ley de drogas, robos calificados, encubrimiento agravado, portación ilegal de arma de uso civil, robo automotor y hasta una causa por homicidio agravado cometido por un miembro de una fuerza de seguridad. Los expedientes figuran en distintos juzgados y fiscalías de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

Por el ataque a la joyería, sumó ahora cargos por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego.

La investigación judicial está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Quilmes, con intervención del Juzgado de Garantías N°3 de dicha jurisdicción. Mientras continúa la búsqueda del resto de los acusados, Almirón será indagado en las próximas horas.

