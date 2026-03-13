Tormentas invernales ponen bajo alerta a 16 estados con nevadas de hasta 1,5 metros y vientos extremos

El Servicio Meteorológico Nacional emite alertas por nevadas extremas y ventiscas que afectan a millones en 16 estados de EE.UU. (REUTERS/Brian Snyder)

Una serie de sistemas invernales ha provocado alertas oficiales por nevadas extremas y ventiscas en el centro, norte y zonas montañosas de Estados Unidos desde el jueves 12 de marzo, afectando a millones de personas y obligando a cancelar viajes, suspender actividades y activar planes de emergencia en 16 estados. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que algunas regiones podrían recibir hasta 1.5 metros de nieve y ráfagas de viento superiores a 88 km/h (55 mph), lo que representa un riesgo para la movilidad y el suministro de servicios básicos. Las advertencias se mantienen vigentes y se espera que las condiciones meteorológicas adversas continúen durante el fin de semana.

Según datos del NWS, respaldados por organismos como The Weather Channel, canal especializado en meteorología, y AccuWeather, servicio privado de pronóstico meteorológico, las alertas incluyen condiciones de ventisca, acumulaciones de nieve de más de un metro y vientos persistentes que reducen la visibilidad a menos de 400 metros en sectores de Minnesota y Wisconsin. Newsweek, revista estadounidense de actualidad, informó que las autoridades han pedido a la población evitar desplazamientos y mantenerse informada ante posibles cortes eléctricos y emergencias en áreas remotas.

La actividad invernal tiende a decrecer en marzo, pero este año la interacción de sistemas de baja presión y aire frío ha incrementado la frecuencia e intensidad de tormentas. De acuerdo con The Weather Channel, canal especializado en meteorología, eventos similares en años recientes han provocado interrupciones masivas en servicios y dejado aisladas a diversas comunidades. El patrón actual repite condiciones observadas en inviernos de intensidad elevada en el país.

¿Qué estados están bajo alerta por nevadas y ventiscas?

Las advertencias del NWS se concentran en el Alto Medio Oeste, las Montañas Rocosas del Norte, el noroeste del Pacífico y la Isla Grande de Hawái. En zonas montañosas por encima de 1.500 metros, la acumulación de nieve podría alcanzar los 1,5 metros en menos de 48 horas. En el noreste de Minnesota y el norte de Wisconsin, las ráfagas de viento superan los 88 km/h (55 mph) y la visibilidad cae por debajo de los 400 metros, lo que compromete la seguridad vial y dificulta la operación de los servicios de emergencia, según el NWS.

De acuerdo con Newsweek, revista estadounidense de actualidad, el segundo sistema invernal previsto podría aumentar las acumulaciones a 60 centímetros en áreas específicas. En las Montañas Rocosas del Norte y el interior del noroeste, las alertas siguen hasta el sábado, con previsiones de entre 50 y 90 centímetros de nieve en pasos de montaña y zonas altas de Idaho, Montana y Wyoming. AccuWeather, servicio privado de pronóstico meteorológico, reportó que los principales puertos de montaña, como Lookout Pass y tramos de la Interestatal 90, presentan visibilidad casi nula en las horas de mayor intensidad.

La acumulación de nieve podría alcanzar 1,5 metros en zonas montañosas, con ráfagas de viento superiores a 88 km/h, según el NWS. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Cómo afecta la tormenta a la infraestructura y servicios?

Las condiciones meteorológicas adversas han motivado el cierre temporal de carreteras y la cancelación de vuelos en aeropuertos regionales, según Newsweek. El NWS ha recomendado posponer traslados no esenciales y portar suministros de emergencia en caso de desplazamiento obligado. El peso de la nieve húmeda ha derribado ramas y tendido eléctrico, provocando cortes de energía en sectores rurales y urbanos.

La Administración Federal de Carreteras advirtió lo siguiente: “La combinación de nieve intensa, vientos fuertes y visibilidad limitada puede volver las rutas intransitables en cuestión de minutos”, según declaraciones recogidas por The Weather Channel. Las autoridades estatales han desplegado equipos de emergencia y enfatizan la importancia de monitorear fuentes oficiales para acceder a información actualizada.

En la región de los Grandes Lagos y el noreste, las advertencias de tormenta invernal alcanzan la Península Superior de Michigan, partes de Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine. El NWS informó que en áreas elevadas de Michigan, las acumulaciones superan los 30 cm (12 pulgadas), con ráfagas de viento de hasta 72 km/h (45 mph) y riesgo de cortes eléctricos y rutas bloqueadas.

¿Qué sucede en Hawái y el noroeste del Pacífico?

En la Isla Grande de Hawái, las cumbres permanecen bajo advertencia de tormenta invernal hasta el sábado por la noche. El NWS prevé entre 30 y 45 centímetros de nieve y vientos de hasta 177 km/h (110 mph), lo que puede provocar visibilidad nula y restringe el acceso a zonas elevadas, según Newsweek.

En las cordilleras de las Cascadas de Washington y Oregón, las advertencias se mantienen hasta la mañana del sábado. Los pronósticos de The Weather Channel, canal especializado en meteorología, calculan entre 30 y 90 centímetros de nieve, con picos superiores en el entorno del Monte Rainier. Los vientos intensos incrementan el riesgo de apagones y cierres de puertos de montaña, afectando el tránsito y el suministro de productos a comunidades aisladas.

¿Cuáles son las cifras y antecedentes de nevadas recientes?

Según el NWS, las acumulaciones previstas para este episodio igualan o superan las de los inviernos más rigurosos de la última década. En 2023, una tormenta similar dejó más de 1,2 metros de nieve en el norte de Minnesota y Wisconsin, causando cortes eléctricos que afectaron a más de 100.000 personas, según la FEMA, agencia federal de gestión de emergencias de Estados Unidos.

La interacción entre sistemas de baja presión y aire ártico favorece la formación de tormentas de gran magnitud. Tanto el NWS como The Weather Channel han indicado que la frecuencia de estos eventos extremos está vinculada a ciclos climáticos globales y variaciones estacionales.

Estados como Minnesota, Wisconsin, Idaho, Montana y Hawái permanecen bajo advertencia, con visibilidad reducida y riesgo para la seguridad vial. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Qué medidas recomiendan las autoridades?

El NWS pidió a los residentes en áreas bajo alerta seguir los pronósticos y prepararse para emergencias. “Las condiciones pueden cambiar rápidamente y el riesgo de quedar aislado aumenta durante las ventiscas”, indicó el organismo en su portal oficial. Recomienda portar linternas, mantas, alimentos no perecederos y dispositivos de comunicación cargados ante posibles cortes de energía o bloqueos viales.

Las autoridades locales han ampliado el despliegue de equipos de respuesta en áreas expuestas y los servicios de salud insisten en la importancia de prevenir complicaciones para personas con enfermedades respiratorias y dificultades de acceso para ambulancias, según Newsweek.

¿Cuánto tiempo se mantendrán las condiciones extremas?

Los sistemas invernales podrían continuar hasta el lunes, con nuevas nevadas y vientos intensos en el Alto Medio Oeste, el noroeste del Pacífico y las montañas de Hawái. El NWS prevé que las alertas se actualizarán a medida que las tormentas se desplacen, por lo que recomienda consultar los canales oficiales antes de planificar traslados, según The Weather Channel, canal especializado en meteorología.

La situación impacta a millones de personas, con suspensión de actividades escolares y laborales, cancelación de servicios y dificultades logísticas en el transporte de bienes esenciales. La evolución meteorológica se sigue monitoreando y las autoridades mantienen la recomendación de atender las indicaciones institucionales para reducir riesgos.