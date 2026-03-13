Nueva York ofrecerá autobuses gratis durante el Mundial 2026 en una prueba piloto

El piloto de autobuses gratuitos en Nueva York coincidirá con el Mundial 2026 y busca revolucionar la movilidad urbana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Nueva York se prepara para implementar, por primera vez, una prueba de autobuses gratuitos para todos los pasajeros. El alcalde Zohran Mamdani impulsa este proyecto, cuyo lanzamiento coincidirá con el incremento de visitantes previsto durante el Mundial de Fútbol 2026 y la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta iniciativa busca analizar la viabilidad de eliminar tarifas en la red de buses urbanos, reducir costos para millones de residentes y turistas, y replantear la movilidad en una de las urbes más transitadas del planeta, según declaraciones oficiales del gobierno municipal.

Se prevé la llegada de millones de turistas internacionales a las inmediaciones del MetLife Stadium de Nueva Jersey, uno de los principales escenarios. Según el alcalde Mamdani, esto representa una oportunidad para ensayar soluciones de movilidad urbana capaces de gestionar un volumen extraordinario de desplazamientos.

El sistema de autobuses urbanos de Nueva York, el mayor del país, transporta a más de un millón de pasajeros diarios a lo largo de una red de 300 rutas distribuidas en los cinco distritos de la ciudad, según la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), principal operador de transporte de la ciudad. Actualmente, el boleto básico supera los USD 2,90 por viaje.

El alcalde Zohran Mamdani propone suspender temporalmente el cobro de tarifas en todos los autobuses urbanos de Nueva York durante cinco semanas, coincidiendo con el Mundial 2026. El plan permitirá a cualquier usuario abordar sin pagar, con el objetivo de medir el impacto en el volumen de pasajeros, la calidad del servicio y la movilidad en la ciudad.

Si el piloto demuestra beneficios sostenibles, podría abrir el camino hacia una gratuidad permanente en el transporte público.

El piloto de gratuidad: alcance y objetivos

El plan de gratuidad evalúa los efectos en el volumen de usuarios, la reducción de tiempos y el uso del automóvil en la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa contempla un programa piloto de cinco semanas, durante el cual los pasajeros podrán utilizar los autobuses urbanos sin abonar tarifa.

Si bien no se trata de una eliminación definitiva del pago, el experimento busca observar, en condiciones reales, los efectos de un sistema sin tarifas, con énfasis en la modificación de hábitos y la operatividad del servicio.

Entre los principales aspectos a evaluar figuran el cambio en la cantidad de usuarios transportados, la capacidad para reducir los tiempos de viaje y la posibilidad de desincentivar el uso del automóvil en recorridos urbanos.

Además, uno de los focos del estudio será determinar si la gratuidad reduce los conflictos entre conductores y pasajeros, fenómeno ya observado en pruebas limitadas recientes.

Especialistas en movilidad urbana de la Universidad de Nueva York advierten que un modelo sin tarifas a nivel local requeriría una inversión pública anual superior a USD 700 millones para compensar la recaudación actual del sistema.

Ante este escenario, el equipo del alcalde analiza alternativas como la implementación de impuestos progresivos, la reasignación de subsidios y la revisión de la estructura presupuestaria municipal.

Obstáculos políticos y fiscales para la gratuidad total

El sistema de autobuses forma parte de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), organismo bajo control estatal. Cualquier cambio estructural en el esquema tarifario necesita la aprobación del gobierno del estado de Nueva York, lo que añade complejidad política y financiera.

La propuesta se inscribe en una agenda más amplia orientada a mitigar el costo de vida, en una ciudad reconocida como una de las más costosas del mundo.

Para miles de trabajadores de bajos ingresos, estudiantes, adultos mayores y residentes en zonas periféricas con limitada cobertura de metro, el acceso al transporte supone una carga económica significativa. Mamdani expuso que “eliminar el pago puede transformar la movilidad de quienes más lo necesitan”, al explicar el alcance social del proyecto.

Desde la administración municipal y organizaciones defensoras del acceso equitativo, se argumenta que la gratuidad no solo mejora la justicia social, sino que también incrementa la eficiencia operativa. La eliminación de la validación de boletos agiliza el ascenso a los vehículos, lo que reduce los tiempos de detención en paradas y mejora la puntualidad general del servicio.

Pruebas previas y resultados observados

Pruebas previas de gratuidad en rutas seleccionadas de la MTA demostraron aumento de usuarios y menor conflicto entre pasajeros y conductores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el piloto anunciado para el Mundial representa un salto por su escala, no es la primera vez que se ensaya la gratuidad en Nueva York. En los últimos años, la MTA implementó programas piloto en rutas seleccionadas para analizar el comportamiento de los usuarios ante la ausencia de tarifas.

Los datos recogidos mostraron un aumento en el número de pasajeros, una reducción en los tiempos de ascenso al autobús y una menor incidencia de conflictos relacionados con el pago.

Estas experiencias han fortalecido el debate sobre la posible extensión de la gratuidad a toda la red de autobuses, aunque persisten dudas sobre la sostenibilidad fiscal del modelo.

Impacto en la movilidad y la economía urbana

La magnitud del sistema neoyorquino se refleja tanto en el volumen diario de usuarios como en su función como soporte principal para los barrios con menor acceso al metro. La ciudad recibe más de 60 millones de visitantes anuales, lo que convierte a la infraestructura de transporte público en un recurso esencial para la economía local.

Modificar el esquema de financiamiento y acceso al sistema tendría un efecto directo en la vida de millones de trabajadores y estudiantes que dependen de los autobuses para sus desplazamientos cotidianos, hacia empleos, centros educativos y servicios de salud.

Un posible cambio de paradigma para Estados Unidos

La propuesta de Mamdani ha provocado un debate que hasta hace poco era marginal en las ciudades de Estados Unidos. Experiencias internacionales demuestran que la gratuidad del transporte público, en muchas urbes, comenzó como pruebas acotadas y luego se consolidó como política pública destinada a mejorar el acceso y reducir la congestión vehicular.

Si Nueva York avanza hacia este modelo, el impacto podría extenderse al resto del país y definir el futuro del transporte urbano en las próximas décadas.