Las Vegas se prepara para romper varios récords de temperatura durante una ola de calor inusual en marzo

Las altas temperaturas en Las Vegas generan alerta por ola de calor anticipada y riesgo de romper récords históricos este fin de semana. (Wade Vandervort/Las Vegas Sun vía AP)

Las autoridades meteorológicas estadounidenses informaron que una ola de calor anticipada mantiene a Las Vegas bajo temperaturas máximas altas desde el jueves 12 de marzo, con previsiones que sitúan a la ciudad cerca de romper varios récords históricos durante el fin de semana. El fenómeno afecta de manera directa a la población local y a quienes trabajan al aire libre, según reportes de organismos oficiales y medios especializados.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) detalló que la intensidad de las temperaturas responde a un sistema de alta presión asentado sobre el suroeste de Estados Unidos. De acuerdo con el centro especializado del NWS, el Centro de Predicción Meteorológica (WPC), los valores previstos para Las Vegas entre el 12 y el 16 de marzo se acercan a cifras inéditas para el mes, lo que ha motivado la emisión de avisos de precaución y la activación de protocolos de prevención.

En los últimos años, Nevada ha registrado eventos similares en periodos atípicos, lo que ha elevado el interés de las autoridades y especialistas en el monitoreo de olas de calor fuera de temporada. Según la agencia científica federal NOAA, Las Vegas alcanzó su récord mensual de marzo en 2022, con 33,9 °C (93 °F), y la tendencia climática indica un incremento sostenido de episodios de calor extremo en la región.

¿Qué temperaturas se esperan en Las Vegas durante la ola de calor?

Las previsiones del NWS Las Vegas sitúan las máximas diarias en valores cercanos a los récords históricos. El jueves 12 de marzo, la temperatura máxima alcanzó los 28,3 °C (83 °F), según el pronóstico oficial, a solo 2,7 °C (3 °F) del récord para esa fecha, que es de 30 °C (86 °F), registrado en 2017 y en 1989. El viernes 13 de marzo, se espera alcanzar los 30 °C (86 °F), cifra próxima al récord diario de 32,2 °C (90 °F) establecido en 2007, según información publicada por Newsweek, la revista de información estadounidense Newsweek, y confirmada por el NWS.

Para el sábado 14 de marzo, la máxima pronosticada es de 31,1 °C (88 °F), con un récord de 31,6 °C (89 °F) en la misma fecha de 2007. El domingo 15 de marzo, la estimación oficial es de 29,4 °C (85 °F), mientras que el récord vigente es de 31,1 °C (88 °F) en 2017. El lunes 16 de marzo, se proyectan 31,1 °C (88 °F), apenas por debajo del récord diario de 31,6 °C (89 °F) en 2007, de acuerdo con el NWS.

El centro especializado del NWS, el WPC, advirtió que “numerosos récords diarios y algunos mensuales podrían igualarse o superarse en el suroeste de Estados Unidos entre jueves y viernes” debido a la magnitud del fenómeno, según su último boletín.

El Servicio Meteorológico Nacional atribuye el fenómeno a un sistema de alta presión inusual sobre el suroeste de Estados Unidos, que intensifica la ola de calor. (AP Foto/John Locher, Archivo)

¿Por qué ocurre esta ola de calor en marzo y cuáles son sus causas?

La explicación técnica proporcionada por el NWS atribuye la persistencia de temperaturas elevadas a un sistema de alta presión de características inusuales que se ha instalado sobre el suroeste del país. Este fenómeno limita el desarrollo de nubosidad y favorece el incremento sostenido de la temperatura durante varios días, con un enfriamiento marginal previsto para el fin de semana antes de que las condiciones cálidas se intensifiquen nuevamente desde el lunes.

La NOAA reportó que patrones similares se han observado en los últimos años, con una mayor frecuencia de olas de calor fuera de temporada. El efecto de sistemas de este tipo se refleja en el aumento de la radiación solar y la reducción de la humedad relativa, factores que potencian la sensación térmica y el riesgo de deshidratación.

Según un comunicado del NWS, “se prevé que el sistema de alta presión pierda algo de fuerza entre sábado y domingo, lo que llevará a una leve disminución de las temperaturas, antes de intensificarse de nuevo a partir del lunes”.

¿Cuáles son los récords históricos de temperatura y cómo se han vigilado durante la ola de calor?

De acuerdo con la NOAA, el récord mensual de temperatura máxima en marzo para Las Vegas corresponde al 26 de marzo de 2022, cuando el termómetro alcanzó los 33,9 °C (93 °F). Las marcas diarias para las fechas comprendidas en la actual ola de calor son:

12 de marzo: 30 °C (86 °F) en 2017 y en 1989.13 de marzo: 32,2 °C (90 °F)en 2007.14 de marzo: 31,6 °C (89 °F) en 2007.15 de marzo: 31,1 °C (88 °F) en 2017.16 de marzo: 31,6 °C (89 °F) en 2007.

El NWS y el WPC mantienen la vigilancia ante la posibilidad de que estos valores sean igualados o superados en los próximos días. El centro especializado del NWS alertó además que las condiciones climáticas demandan atención continua de las autoridades para adecuar la respuesta ante registros extremos.

La NOAA destaca que Las Vegas registró su récord de temperatura máxima de marzo en 2022 con 33,9 °C, y la tendencia climática se mantiene al alza. (AP Foto/Jenny Kane)

¿Qué recomendaciones emitieron las autoridades para la población?

Las autoridades meteorológicas y sanitarias publicaron una serie de recomendaciones dirigidas a la población de Las Vegas y el suroeste del país, con el objetivo de prevenir accidentes y complicaciones de salud asociadas al calor extremo.

El NWS Las Vegas exhortó a “mantener una adecuada hidratación, utilizar ropa ligera y clara, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y no dejar niños ni mascotas dentro de vehículos estacionados”, según su último boletín difundido en redes sociales.

El organismo también aconsejó evitar el consumo de alcohol y cafeína, así como reducir la ingesta de comidas ricas en proteínas. Según el NWS, “las personas más vulnerables a los efectos del calor son los niños, los adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas o realizan actividades físicas intensas al aire libre”.

¿Cómo afectan las altas temperaturas a la infraestructura y la vida diaria?

La persistencia de temperaturas elevadas durante varios días genera presión sobre los sistemas de suministro de agua y electricidad, según informes de la NOAA. Las autoridades locales han reforzado los protocolos de atención en centros de salud, mientras que los servicios de emergencia monitorean posibles aumentos en los casos de golpes de calor y deshidratación.

El WPC advirtió que “el calor temprano en la temporada será peligroso para cualquier persona que no cuente con enfriamiento efectivo y/o hidratación suficiente”, lo que ha llevado a la ciudad a reforzar las campañas de información y los sistemas de alerta.

Las recomendaciones incluyen la preparación de refugios temporales para personas sin acceso a aire acondicionado y la coordinación con organizaciones de asistencia social para atender situaciones de emergencia.

Las autoridades recomiendan hidratación, ropa ligera y evitar la exposición al sol durante las horas centrales ante el riesgo de golpes de calor. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

¿Qué antecedentes existen sobre olas de calor en Las Vegas en primavera?

Las estadísticas recopiladas por la NOAA muestran que los eventos de calor fuera de temporada han aumentado en frecuencia e intensidad en el suroeste de Estados Unidos en las últimas décadas. En marzo de 2022, Las Vegas registró el récord mensual vigente, y en años anteriores se han documentado episodios similares, aunque con menor impacto.

Los especialistas advierten que la tendencia podría continuar en el futuro, motivando la actualización de los planes de contingencia y la revisión de los estándares de construcción y urbanismo para adaptarse a condiciones climáticas más extremas.

¿Qué medidas adoptarán las autoridades ante posibles nuevos récords?

El NWS y el WPC anunciaron que mantendrán el monitoreo de la situación y actualizarán los avisos oficiales conforme se acerquen las fechas críticas. Las autoridades de Nevada han intensificado las campañas informativas y coordinan acciones con entidades federales para responder ante emergencias derivadas de la ola de calor.

En declaraciones recogidas por Newsweek, voceros del NWS Las Vegas señalaron que “las condiciones actuales representan un desafío para la planificación urbana y la salud pública, por lo que es fundamental mantener la vigilancia y la comunicación constante con la ciudadanía”.

La infraestructura de servicios básicos y las redes de atención de salud continúan operando con protocolos especiales durante el episodio, según reportes de la NOAA.

¿Qué puede esperar la población de Las Vegas en los próximos días?

Los pronósticos oficiales indican que la ola de calor podría prolongarse hasta la próxima semana, con posibilidades de que se alcancen o superen los récords mensuales en la ciudad. Las autoridades mantienen la alerta y recomiendan a la población seguir las indicaciones de los organismos oficiales para minimizar riesgos.

La experiencia reciente y el monitoreo de modelos climáticos sugieren que la tendencia de temperaturas elevadas en primavera persistirá en el corto y mediano plazo, según análisis de la NOAA.