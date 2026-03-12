Una nueva regla obligará a conductores de transporte por aplicación a aceptar pasajeros con animales de servicio en Estados Unidos

El acuerdo nacional obliga a Lyft a aceptar viajes con animales de servicio para garantizar accesibilidad a personas con discapacidad en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Derechos Humanos de Minnesota anunció el 11 de marzo de 2026 un acuerdo que obliga a Lyft a garantizar a nivel nacional que sus conductores no rechacen viajes a pasajeros que viajen con animales de servicio, medida que impacta a personas con discapacidad visual y otras condiciones en todo Estados Unidos. La resolución surge a partir de una investigación estatal por denuncias de discriminación y busca asegurar el cumplimiento de la legislación sobre accesibilidad en la plataforma.

De acuerdo con información difundida por la agencia de noticias The Associated Press, la decisión responde a una queja presentada por Tori Andres, estudiante universitaria ciega de Minnesota, quien informó haber sido rechazada por varios conductores de Lyft cuando intentó viajar con su perro guía, Alfred. La investigación determinó que la negativa contravenía la Ley de Derechos Humanos de Minnesota, lo que llevó a la negociación de un compromiso que extiende nuevas obligaciones para la empresa a escala federal.

El acceso efectivo al transporte para personas con discapacidad ha sido tema de debate durante años en Estados Unidos. Según reportes de la cadena estadounidense NBC News y la agencia de noticias The Associated Press (AP), las plataformas de viajes compartidos han recibido numerosas quejas por la negativa a transportar animales de servicio, conflicto que ha derivado en acciones regulatorias y demandas judiciales en distintos estados.

Antecedentes del caso y contexto legal

El acuerdo firmado entre el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota y Lyft establece cambios inmediatos en la operación de la plataforma. Según informó The Associated Press, la empresa debe implementar un mecanismo en su aplicación que avise a los conductores al intentar cancelar o rechazar un viaje de un pasajero que haya notificado que viaja con un animal de servicio que “es ilegal rechazar animales de servicio” y que podrían ser desactivados de la plataforma.

Las principales medidas incluidas en el acuerdo son la actualización de la aplicación de Lyft para que los pasajeros puedan notificar la presencia de un animal de servicio, mientras que la plataforma advierte a los conductores que rechazar el viaje constituye una infracción legal; la capacitación obligatoria a los conductores sobre los derechos de los pasajeros con discapacidad y las consecuencias de incumplir la normativa; y la supervisión estatal durante tres años, periodo en el cual Minnesota dará seguimiento a las denuncias recibidas y se investigará cada reporte de negativa de servicio por parte de los conductores de Lyft. Además, se incluye una compensación económica para Tori Andres, quien recibirá USD 63.000 como indemnización.

De acuerdo con NBC News, estas acciones buscan asegurar la igualdad de acceso al transporte para personas con discapacidad y reforzar el cumplimiento de la legislación vigente.

Implementación de la nueva política para animales de servicio

Con la entrada en vigor del acuerdo, Lyft actualizó su sistema para permitir que los pasajeros informen, al solicitar un viaje, que viajan con un animal de servicio. Si un conductor intenta cancelar el viaje tras recibir esa notificación, la aplicación genera un mensaje automático sobre la legalidad de la acción y la posibilidad de una sanción.

El protocolo de Lyft ahora incluye la opción de informar incidentes directamente desde la aplicación. Además, la capacitación para los conductores enfatiza que no pueden negar el servicio por alergias, creencias religiosas o temor a los animales, en concordancia con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).

Rebecca Lucero, comisionada que lideró el proceso en el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota, declaró: “Esperamos que todos los pasajeros de Minnesota y, de hecho, de todo Estados Unidos, se beneficien de estos cambios”, declaración recogida por The Associated Press.

Alcance de la medida y respaldo legal

La modificación de la política de Lyft impacta principalmente a personas ciegas, con baja visión o con discapacidades físicas que requieren animales de servicio para desplazarse en su vida cotidiana. Según datos oficiales, la ADA y la Ley de Derechos Humanos de Minnesota prohíben expresamente la discriminación contra personas con discapacidad en servicios públicos y privados, incluidos los proveedores de transporte.

The Associated Press señaló que el acuerdo alcanzado en Minnesota sienta un precedente para la aplicación de estas leyes en plataformas tecnológicas, donde las negativas de servicio han sido motivo de reclamos recurrentes. La medida establece la obligación de respetar el derecho de los usuarios a viajar acompañados de sus animales de asistencia, independientemente del estado donde se encuentren.

Voces de las autoridades y la compañía

La comisionada Rebecca Lucero destacó el fundamento del acuerdo: “El acceso a servicios de transporte compartido como Lyft no es una comodidad. Es, de hecho, un derecho civil”. Lyft, por su parte, indicó en un comunicado que ya implementaba políticas estrictas sobre animales de servicio y que las infracciones detectadas corresponden a conductores independientes, no a la empresa directamente.

En el texto difundido por la empresa y citado por NBC News, se afirma que “la discriminación no tiene cabida en la comunidad Lyft”, además de recordar que las sanciones para los conductores que incumplan la normativa pueden indicar la desactivación permanente de la plataforma.

El acuerdo no involucra al principal competidor, Uber, aunque la ley estatal resulta vinculante para todas las plataformas de transporte compartido en Minnesota. The Associated Press reportó que el gobierno federal mantiene abierta una demanda contra Uber por presuntas negativas a transportar personas con discapacidad, incluidas aquellas acompañadas de perros de servicio.

Consecuencias para conductores y usuarios

La implementación del acuerdo obliga a los conductores de Lyft a aceptar viajes con animales de servicio, sin excepciones por alergias, religión o preferencias personales. El incumplimiento puede derivar en la pérdida inmediata de acceso a la plataforma y en sanciones adicionales conforme a las políticas de la empresa.

Para los usuarios, el cambio representa la posibilidad de informar incidentes de forma rápida y asegura que sus derechos estén protegidos en todos los estados. Las autoridades estatales realizarán un seguimiento durante tres años, lo que permitirá monitorear la evolución de la política y su impacto en la experiencia de los pasajeros.

De acuerdo con NBC News, la resolución podría servir de referencia para futuras regulaciones que busquen mejorar la accesibilidad en servicios tecnológicos y de transporte en otras jurisdicciones.

Diferencias con la normativa anterior

Antes del acuerdo, Lyft contaba con una política formal para el transporte de animales de servicio, pero la aplicación de las reglas dependía en gran medida de la interpretación individual de los conductores y de la capacidad de los usuarios para informar incidentes. El nuevo sistema automatiza el proceso de notificación y sanción, además de fortalecer la formación de los conductores y la supervisión por parte de las autoridades.

Las modificaciones incluyen un sistema de alertas automáticas para los conductores, canales directos de denuncia para los pasajeros, y supervisión externa y seguimiento de casos. Según la información recolectada por The Associated Press y NBC News, estas mejoras buscan reducir los casos de discriminación y asegurar la igualdad de condiciones para todas las personas que utilizan la plataforma.

Seguimiento del cumplimiento y próximos pasos

El Departamento de Derechos Humanos de Minnesota verificará el cumplimiento de las nuevas políticas de Lyft durante tres años, revisando denuncias, evaluando la capacitación impartida a los conductores y monitoreando las respuestas de la empresa ante las infracciones.

El acuerdo contempla que los resultados de la supervisión sean públicos y que las partes puedan ajustar los procedimientos si se detectan deficiencias. Organizaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad continuarán vigilando el desempeño de las plataformas y promoviendo el acceso universal al transporte.

Repercusiones en el sector del transporte compartido

El acuerdo entre Lyft y el estado de Minnesota marca un precedente relevante para el sector del transporte compartido en Estados Unidos. El refuerzo de los mecanismos de denuncia, la capacitación obligatoria y la supervisión estatal podrían influir en la adopción de políticas similares por parte de otras empresas y en la actualización de la regulación en distintos estados.

El caso de Tori Andres y su perro guía, Alfred, evidencia la necesidad de soluciones sistemáticas para garantizar el acceso igualitario al transporte. El monitoreo de la implementación y la respuesta de otras compañías del sector determinarán el alcance de este cambio en los próximos meses.