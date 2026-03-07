La residencia de Marilyn Monroe en Palm Springs sale a la venta por USD 3,3 millones

La casa de 279 metros cuadrados fue construida en 1961, solo un año antes del fallecimiento de Marilyn Monroe, ícono de Hollywood

La residencia de Marilyn Monroe en Palm Springs salió a la venta en el mercado inmobiliario de California con un valor de USD 3,3 millones. El inmueble, conocido como Marilyn Monroe Doll House, fue propiedad de la actriz en el último año de su vida y se encuentra ubicado en el exclusivo barrio Vista Las Palmas.

El inmueble de 279 metros cuadrados fue construido en 1961, apenas un año antes del fallecimiento de Monroe a los 36 años. Diseñada por Charles Du Bois y construida por Alexander Construction Company, la vivienda exhibe los rasgos arquitectónicos que caracterizan al urbanismo de Palm Springs y que consolidaron la identidad visual del mid-century modern en la zona.

La casa cuenta con cuatro dormitorios y cuatro baños originales, que conservan elementos como tocadores y revestimientos en tonos amarillo manteca, rosa claro y azul, pese a renovaciones posteriores. El agente inmobiliario David Emerson de Coldwell Banker Realty indicó a Mansion Global que estos detalles constituyen parte del valor histórico de la residencia.

El auge de Vista Las Palmas en los años 60 atrajo a numerosas celebridades del cine y la música. Entre los vecinos de Monroe figuraban Elvis Presley y Peter Lawford, lo que contribuyó a cimentar la reputación del barrio como destino de segundas residencias para la élite cultural. Emerson puntualizó: “Probablemente es el mejor barrio de toda la ciudad por su pedigrí arquitectónico, las vistas a las montañas y la cercanía a restaurantes y el centro de Palm Springs”.

Características distintivas de la propiedad

El inmueble pertenece actualmente a Nick Adler, fundador de la empresa de indumentaria M Star Studios, según detalló el portal estadounidense TMZ. Adler adquirió la residencia en 2020 por USD 1,58 millones, lo que implica un aumento considerable en su cotización actual.

El interior de la residencia mantiene la esencia original del diseño de la época. Incorpora un salón de estar con chimenea, un bar semicircular vintage y puertas de vidrio corredizas que conectan con un patio cubierto. La vivienda incluye piscina, jacuzzi, área de fogata y vistas panorámicas a las montañas de San Jacinto.

La cocina, renovada en ocasiones anteriores, integra gabinetes en blanco y azul y un respaldo de mosaico, en sintonía con el diseño de los baños originales. Emerson afirmó a Mansion Global que los propietarios previos “fueron sensibles al espíritu de la época y quisieron mantener autenticidad mid-century”.

El terreno elevado y el tamaño del lote refuerzan el carácter exclusivo de la propiedad. Los residentes del barrio Vista Las Palmas acceden con facilidad a restaurantes reconocidos, tiendas boutique, galerías de arte y servicios propios de un resort.

El fallecimiento de la actriz y su legado

La muerte de Marilyn Monroe el 5 de agosto de 1962 en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, marcó un hito en la historia de Hollywood. Según el informe del forense del condado de Los Ángeles, la actriz falleció a los 36 años por una sobredosis de barbitúricos, y la causa oficial fue un “probable suicidio”.

El deceso de Monroe provocó una fuerte conmoción en la opinión pública y en el mundo cinematográfico. La actriz, considerada uno de los símbolos sexuales más reconocidos de la década de 1950, había desarrollado vínculos con figuras políticas y sociales de alto perfil, como el presidente John F. Kennedy, lo que alimentó múltiples especulaciones en torno a las circunstancias de su fallecimiento.

Sobre el atractivo histórico y cultural de la residencia, Emerson resumió a TMZ: “Marilyn Monroe sigue siendo una de las figuras más reconocidas del mundo, y esta casa conecta a las personas con ese legado de manera tangible. Es un espacio donde la historia de Hollywood y el estilo de vida de Palm Springs convergen, enmarcados por una arquitectura mid-century atemporal y las vistas de Vista Las Palmas”.