Estudiar en Estados Unidos: dónde encontrar y cómo aplicar a becas universitarias

Las becas universitarias en Estados Unidos ofrecen apoyo financiero a estudiantes con logros académicos, artísticos, deportivos y comunitarios

Las becas universitarias no están destinadas solo a quienes obtienen los mejores promedios en la secundaria ni a quienes atraviesan dificultades económicas severas. Cada año, decenas de jóvenes acceden a oportunidades de financiamiento a través de programas que reconocen logros en arte, deporte, liderazgo y participación comunitaria. Esta diversidad de alternativas permite que estudiantes de distintos contextos encuentren apoyo para continuar sus estudios y afrontar los costos de la educación superior.

Las becas (scholarships) y subvenciones (grants) aportan fondos que no deben reembolsarse

Tanto las becas como las subvenciones constituyen ayudas económicas que los estudiantes no deben devolver. Si bien ambas comparten esta característica, sus criterios de selección difieren: mientras las subvenciones, como la Beca Pell federal, suelen concederse según la necesidad económica e implican completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), las becas pueden otorgarse por rendimiento académico, habilidades deportivas, identidad, área de interés, servicio comunitario o incluso pasatiempos.

A menudo, las becas exigen condiciones para su renovación, como mantener un promedio académico específico o continuar en una organización estudiantil. Sin embargo, Diona Brown, directora de servicios escolares de la Agencia de Asistencia para la Educación Superior de Pensilvania, explicó al portal U.S. News: “La mayoría de los becarios no son los mejores de su clase. Y creo que eso es un error común entre muchos estudiantes: simplemente no solicitan porque asumen que no les van a otorgar una beca por no tener un promedio GPA 4.0”.

Muchos estudiantes no solicitan becas por considerar que no alcanzan el rendimiento académico exigido

Dónde encontrar oportunidades y cuándo postular a becas: iniciar temprano es fundamental

Frente a la sobreabundancia de opciones, se recomienda a los estudiantes buscar asesores escolares para identificar primero las becas locales, dado que son las que menos competencia tienen y proporcionan una mayor posibilidad de éxito. Muchas empresas, organizaciones religiosas y comunidades ofrecen premios destinados a residentes del área. En el plano nacional, existen portales reconocidos como Education USA que facilitan la búsqueda.

Nunca es demasiado pronto para buscar becas y se sugiere iniciar el proceso incluso en los primeros años de secundaria. Según Jatae Daly, directora de la Iniciativa CollegeBound en Student Leadership Network, planificar con antelación permite “crear un plan de acción familiar para decir: ‘Aquí está mi hoja de cálculo de Excel: estas son las becas que más me interesan o que se ajustan a mis intereses profesionales’. Al llegar al último año, la clave está en a cuáles postulan y cuándo, en lugar de descubrirlo más adelante en la preparatoria”, explica en U.S. News.

Iniciar la búsqueda de becas universitarias en Estados Unidos desde los primeros años de secundaria aumenta las probabilidades de éxito y facilita la planificación

Un proceso de solicitud anticipado contribuye a reducir errores técnicos y a cumplir los plazos establecidos. Nia Baiyeroju, fundadora de Nia Knows Finance, recomienda enviar los formularios con varios días de anticipación para evitar imprevistos tecnológicos. El uso de alertas en el teléfono móvil o notas visibles en el espacio de estudio también ayuda a cumplir con las fechas límite.

Baiyeroju subraya la importancia de la perseverancia y anima a los estudiantes a postularse a la mayor cantidad de becas posible. Desde su perspectiva, superar los rechazos resulta esencial: “La mayoría de los estudiantes abandonan demasiado pronto. Dicen: ‘He solicitado 10 becas y no he recibido respuesta. No vale la pena o es una estafa’, lo cual no es cierto. Los fondos están ahí... Replantéate tu mentalidad y sigue intentándolo”, aconseja.

Cómo sobresalir en el proceso de postulación

La competencia por becas es alta y no basta con enviar formularios. Los requisitos para acceder a una beca pueden variar, pero suelen incluir la presentación de una transcripción académica, un ensayo, una declaración personal, una respuesta en video y/o una carta de recomendación.

Obtener una beca no está garantizado solo por presentar la solicitud; cualquier oferta que asegure lo contrario constituye una estafa. No obstante, existen estrategias para fortalecer las postulaciones, como evitar errores ortográficos y gramaticales, y adaptar las respuestas de manera directa y precisa a lo que solicita la organización.

Presentar postulaciones cuidadosas y auténticas, adaptadas a cada beca, es fundamental para destacar entre los miles de aspirantes que solicitan ayudas económicas

Algunos estudiantes intentan reutilizar las mismas respuestas para diferentes solicitudes, lo cual disminuye la eficacia de su postulación. Ya sea en un ensayo o en una entrevista, es fundamental mantener la autenticidad. Daly subraya: “Cuando se trata de este proceso de becas, o incluso del proceso de solicitud de ingreso a la universidad en general, a veces los estudiantes sienten que deben contar la historia de otra persona. Pero en realidad, la historia más poderosa que pueden contar es la suya propia”.

Ahorrar para la universidad: herramientas y estrategias

Las familias disponen de la opción de iniciar un plan 529 incluso antes del nacimiento de sus hijos para ahorrar fondos universitarios. A través de este mecanismo, los titulares pueden retirar dinero libre de impuestos siempre que los fondos se destinen a gastos educativos.

Entre los usos aceptados para el dinero de una cuenta 529 figuran tanto la matrícula y cuotas universitarias como los costos de escuelas vocacionales, técnicas y la deuda de préstamos estudiantiles hasta USD 10.000, además de alojamiento, comida, libros, útiles y computadoras requeridas por la institución.

Expertos recomiendan priorizar primero las Becas Pell y otras ayudas financieras que no se deban reembolsar antes de emplear el saldo del plan 529 para cubrir el resto de los gastos admitidos.

Como alternativas adicionales para el ahorro universitario existen las cuentas IRA y la Cuenta de Ahorros para la Educación Coverdell (ESA), que ofrecen otros esquemas para acumular capital destinado a la educación.

El plan 529 permite a las familias ahorrar para gastos universitarios desde antes del nacimiento de los hijos, optimizando la planificación educativa financiera

Préstamos estudiantiles: una herramienta a utilizar solo cuando no hay alternativa

A pesar de todos los esfuerzos, la mayoría de los estudiantes estadounidenses deben recurrir, al menos en parte, a los préstamos para financiar su educación. Las opciones incluyen préstamos federales concedidos por el Departamento de Educación de Estados Unidos y préstamos privados de bancos y otras entidades. Para acceder a los federales es obligatorio completar la FAFSA. Cada préstamo tiene parámetros particulares sobre los montos permitidos.

El consejo recurrente es que los préstamos sean la última opción luego de haber aplicado a becas, subvenciones y recurrido a ahorros. Incluso las pasantías remuneradas representan otra alternativa, ya que brindan tanto apoyo económico como experiencia profesional, y en ocasiones pueden culminar en ofertas laborales.