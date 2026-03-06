Con el objetivo de regresar al sistema financiero global, Asfura firma la reincorporación de Honduras al CIADI

Tito Asfura, presidente de Honduras

(Desde Washington, Estados Unidos) Tito Asfura aprovechará su corta estancia en Washington para reincorporar a Honduras al sistema financiero Internacional, una tarea ardua tras la gestión ideológica que protagonizó su antecesora Xiomara Castro.

En este contexto, el presidente hondureño visitará hoy la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que cumple un papel clave al momento de resolver diferencias entre los estados miembros y los inversores privados.

Asfura resolverá el error político que cometió Castro al retirar a Honduras del CIADI. “Es un sistema que socava la soberanía de las naciones”, aseguró hace dos años la anterior administración de Honduras para justificar su renuncia al centro de arbitrajes que integra el Banco Mundial.

Un país que no está en el CIADI tiene muchísimas dificultades para lograr confianza entre los inversores privados. Se trata de una instancia multilateral que se activa cuando el sector privado ya no confía en los tribunales locales.

Acorde a la información pública que publica el Banco Mundial en su página oficial, Honduras enfrenta 13 casos a resolver por el CIADI. Se trata de denuncias millonarias que se arrastran desde hace años.

La intención del presidente de Honduras es regresar al CIADI para demostrar su intención política de proteger la inversión privada que se retiro del país por la escasa seguridad jurídica que concedía Xiomara Castro.

Donald Trump y Nasry Asfura durante su encuentro oficial en Mar -a- Lago, (Florida, Estados Unidos)

Cuando el sol caiga en DC, Asfura volará rumbo a Miami para participar de una cumbre convocada por Donald Trump con el objetivo de abordar la crisis de Medio Oriente y establecer una agenda común contra la ofensiva comercial de China en América Latina.

“El propósito de esta nueva cumbre de América Latina es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, definió Karoline Leavitt, vocera de la administración republicana.

Y completó: “El presidente (Trump) hablará con los líderes de estos países que realmente han formado una coalición histórica para trabajar juntos para abordar las bandas y cárteles criminales narcoterroristas y contrarrestar la migración ilegal y masiva".

La vocera la Casa Blanca ratificó que Donald Trump recibirá en Miami a los mandatarios aliados de América Latina

Javier Milei-Argentina-,Rodrigo Paz-Bolivia-, José Antonio Kast-Chile-,Rodrigo Chaves-Costa Rica-,Luis Abinader-República Dominicana-,Daniel Noboa-Ecuador-,Nayib Bukele-El Salvador-, Tito Asfura -Honduras-,Mohamed Irfaan Alí-Guyana-,José Mulino-Panamá-,Santiago Peña-Paraguay- yKamla Persad-Bissessar-Trinidad y Tobago son los jefes de Estado que serán recibidos por Trump en su hotel Doral cercano al aeropuerto de Miami.

La guerra contra Irán no es un asunto internacional ajeno a América Latina, y por eso se tratará en detalle durante la cumbre regional convocada por el líder republicano.

Irán es aliado estratégico de Cuba y Nicaragua, y en épocas de Nicolás Maduro, su influencia era muy profunda en el régimen caribeño. También tenía a Honduras como un proxy en América Central, una base de operaciones regional que se clausuró con la llegada de Asfura a la presidencia.

Teherán financió a su organización terrorista Hezbollah a través de negocios articulados con los carteles de la droga que operan en México y Colombia, y hay incontables células dormidas del grupo fundamentalista libanés que aguardan órdenes de Irán en sus guaridas de Ciudad del Este (Paraguay).

Donald Trump y Kristi Noem, que estará cargo de ejecutar la agenda geopolítica que se acuerde entre el Presidente de los Estados Unidos y los 12 mandatarios de América Latina invitados a Miami

Trump destituyó ayer a Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por su incongruente gestión pública. Y ahora la puso a cargo del Escudo de las Américas, que es el foro multilateral que Trump lanzará mañana en el hotel Doral.

La decisión de nombrar Noem sorprendió a la diplomacia regional.

La entonces secretaria de Seguridad Nacional nunca explicó las muertes de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos americanos que fueron abatidos en Minneapolis por agentes migratorios que respondían a sus órdenes.

“Son terroristas domésticos”, dijó Noem cuando se le preguntó sobre las muertes de Good y Pretti.

Desde esta perspectiva, en ciertas delegaciones presidenciales llamó la atención que Trump haya designado a Noem para coordinar el Escudo de las Américas, que ayer fue renunciada por sus errores al frente de la agenda inmigratoria de los Estados Unidos.