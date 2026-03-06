Estados Unidos

Con el objetivo de regresar al sistema financiero global, Asfura firma la reincorporación de Honduras al CIADI

Durante su gira relámpago a Washington, el presidente hondureño cumplirá hoy formalmente con su promesa de volver al centro de arbitraje del Banco Mundial, en una clara señal política para los inversores internacionales

Guardar
Tito Asfura, presidente de Honduras
Tito Asfura, presidente de Honduras

(Desde Washington, Estados Unidos) Tito Asfura aprovechará su corta estancia en Washington para reincorporar a Honduras al sistema financiero Internacional, una tarea ardua tras la gestión ideológica que protagonizó su antecesora Xiomara Castro.

En este contexto, el presidente hondureño visitará hoy la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que cumple un papel clave al momento de resolver diferencias entre los estados miembros y los inversores privados.

Asfura resolverá el error político que cometió Castro al retirar a Honduras del CIADI. “Es un sistema que socava la soberanía de las naciones”, aseguró hace dos años la anterior administración de Honduras para justificar su renuncia al centro de arbitrajes que integra el Banco Mundial.

Un país que no está en el CIADI tiene muchísimas dificultades para lograr confianza entre los inversores privados. Se trata de una instancia multilateral que se activa cuando el sector privado ya no confía en los tribunales locales.

Acorde a la información pública que publica el Banco Mundial en su página oficial, Honduras enfrenta 13 casos a resolver por el CIADI. Se trata de denuncias millonarias que se arrastran desde hace años.

La intención del presidente de Honduras es regresar al CIADI para demostrar su intención política de proteger la inversión privada que se retiro del país por la escasa seguridad jurídica que concedía Xiomara Castro.

Donald Trump y Nasry Asfura
Donald Trump y Nasry Asfura durante su encuentro oficial en Mar -a- Lago, (Florida, Estados Unidos)

Cuando el sol caiga en DC, Asfura volará rumbo a Miami para participar de una cumbre convocada por Donald Trump con el objetivo de abordar la crisis de Medio Oriente y establecer una agenda común contra la ofensiva comercial de China en América Latina.

“El propósito de esta nueva cumbre de América Latina es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, definió Karoline Leavitt, vocera de la administración republicana.

Y completó: “El presidente (Trump) hablará con los líderes de estos países que realmente han formado una coalición histórica para trabajar juntos para abordar las bandas y cárteles criminales narcoterroristas y contrarrestar la migración ilegal y masiva".

La vocera la Casa Blanca ratificó que Donald Trump recibirá en Miami a los mandatarios aliados de América Latina

Javier Milei-Argentina-,Rodrigo Paz-Bolivia-, José Antonio Kast-Chile-,Rodrigo Chaves-Costa Rica-,Luis Abinader-República Dominicana-,Daniel Noboa-Ecuador-,Nayib Bukele-El Salvador-, Tito Asfura -Honduras-,Mohamed Irfaan Alí-Guyana-,José Mulino-Panamá-,Santiago Peña-Paraguay- yKamla Persad-Bissessar-Trinidad y Tobago son los jefes de Estado que serán recibidos por Trump en su hotel Doral cercano al aeropuerto de Miami.

La guerra contra Irán no es un asunto internacional ajeno a América Latina, y por eso se tratará en detalle durante la cumbre regional convocada por el líder republicano.

Irán es aliado estratégico de Cuba y Nicaragua, y en épocas de Nicolás Maduro, su influencia era muy profunda en el régimen caribeño. También tenía a Honduras como un proxy en América Central, una base de operaciones regional que se clausuró con la llegada de Asfura a la presidencia.

Teherán financió a su organización terrorista Hezbollah a través de negocios articulados con los carteles de la droga que operan en México y Colombia, y hay incontables células dormidas del grupo fundamentalista libanés que aguardan órdenes de Irán en sus guaridas de Ciudad del Este (Paraguay).

Donald Trump y Kristi Noem,
Donald Trump y Kristi Noem, que estará cargo de ejecutar la agenda geopolítica que se acuerde entre el Presidente de los Estados Unidos y los 12 mandatarios de América Latina invitados a Miami

Trump destituyó ayer a Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por su incongruente gestión pública. Y ahora la puso a cargo del Escudo de las Américas, que es el foro multilateral que Trump lanzará mañana en el hotel Doral.

La decisión de nombrar Noem sorprendió a la diplomacia regional.

La entonces secretaria de Seguridad Nacional nunca explicó las muertes de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos americanos que fueron abatidos en Minneapolis por agentes migratorios que respondían a sus órdenes.

“Son terroristas domésticos”, dijó Noem cuando se le preguntó sobre las muertes de Good y Pretti.

Desde esta perspectiva, en ciertas delegaciones presidenciales llamó la atención que Trump haya designado a Noem para coordinar el Escudo de las Américas, que ayer fue renunciada por sus errores al frente de la agenda inmigratoria de los Estados Unidos.

Temas Relacionados

Tito AsfuraCIADIBanco MundialDonald TrumpEscudo de las Américas

Últimas Noticias

Una cita dental de rutina terminó con un descubrimiento que le salvó la vida a un hombre en Georgia

El hallazgo revelado por una radiografía rutinaria condujo a nuevas pruebas médicas y a una cirugía preventiva, evitando consecuencias graves para la salud de un paciente sin antecedentes ni síntomas previos

Una cita dental de rutina

El video más impactante del tiroteo en Austin y la persecución del asesino

La Policía de Austin publicó grabaciones que captaron al tirador Ndiaga Diagne accionando su arma y el operativo policial que culminó con su muerte tras un feroz intercambio

El video más impactante del

Cómo continúa el panorama de las nevadas en Estados Unidos

Las autoridades han activado protocolos ante la sucesión de tormentas durante la primera semana de marzo, con nuevos sistemas afectando desde el centro hasta el noreste del país y ocasionando riesgos en movilidad y servicios

Cómo continúa el panorama de

El conflicto en Irán dispara el costo de las hipotecas en Estados Unidos

El aumento del precio del petróleo y la volatilidad en los bonos tras la crisis en Irán provocaron que la tasa promedio de préstamos a 30 años supere nuevamente el 6% en el mercado estadounidense

El conflicto en Irán dispara

Retiran más de 14.000 sillas de auto para niños en Estados Unidos

La Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras ordena el retiro de miles de asientos infantiles LiteMax Factory Select en Estados Unidos tras detectar errores en los manuales en español que podrían poner en riesgo la seguridad de los niños

Retiran más de 14.000 sillas

TECNO

La montaña rusa de las

La montaña rusa de las criptomonedas: cómo cotizan este 6 de marzo

Xbox lanza nueva consola híbrida: conoce todo sobre Project Helix

Gana hasta 10.000 euros con esta convocatoria de Microsoft: quiénes pueden acceder y requisitos

Cómo conseguir audio de alta calidad en YouTube Music en minutos

Oracle planearía miles de despidos por gasto masivo en sus centros de datos de IA

ENTRETENIMIENTO

El último día de Ozzy

El último día de Ozzy Osbourne: su hijo dejó atrás los rumores y reveló cómo fue la despedida familiar

La transformación física de Kevin Hart a los 46 años: rutina de seis días y entrenamiento personalizado

“Madurar es lo más complicado de todo esto”: Chris Robinson habló sobre la relación con su hermano y el renacer de The Black Crowes

American History X: cómo una obra maestra se transformó en un drama fuera de la pantalla

Christina Applegate confesó su amor platónico por Johnny Depp

MUNDO

Las fuerzas israelíes destruyeron el

Las fuerzas israelíes destruyeron el búnker de Alí Khamenei en una operación con 50 aviones sobre el corazón de Teherán

El precio del barril de petróleo sigue en alza en Europa y EEUU por el conflicto en Medio Oriente

Un combate en el cielo mostró la gran disparidad del poderío aéreo de Estados Unidos e Israel con Irán

Semillas seleccionadas y peces de río: la dieta prehistórica que desmantela antiguos mitos y transforma el papel de la cerámica

China teme quedarse sin petróleo y gas: negocia con Irán un paso seguro a través del estrecho de Ormuz