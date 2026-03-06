Estados Unidos

Cleveland: detuvieron a la principal sospechosa del asesinato de dos niñas cuyos cuerpos aparecieron en maletas enterradas

La policía de Cleveland identificó y arrestó a una mujer de 28 años como principal sospechosa tras el hallazgo de dos menores muertas en maletas

Guardar
Cinta amarilla con la leyenda
Cinta amarilla con la leyenda "POLICE LINE DO NOT CROSS" bloquea el acceso al área donde encontraron a las menores. (WEWS)

La policía de Cleveland arrestó a una mujer de 28 años tras el hallazgo de dos niñas asesinadas cuyos cuerpos aparecieron en maletas enterradas superficialmente cerca de una escuela. La comunidad permanece conmocionada mientras avanza la investigación y se espera que surjan nuevos detalles sobre el caso.

El lunes, una persona descubrió una maleta en un campo de un vecindario residencial mientras paseaba a su perro y alertó de inmediato a la policía. Los agentes, al llegar al lugar, localizaron una segunda maleta con otro cuerpo, ambas enterradas a poca profundidad.

Las víctimas eran hermanastras de entre 8 años y 14, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Cuyahoga. Las identidades oficiales permanecen reservadas y los análisis forenses continúan para establecer la causa y el modo de muerte.

Avances en la investigación y arresto de la principal sospechosa

La investigación avanzó rápidamente gracias a la obtención de pruebas en una vivienda cercana al sitio donde hallaron los cuerpos. Los detectives ejecutaron una orden de registro el miércoles e incautaron pruebas relacionadas con el doble crimen.

Un perito forense examina meticulosamente
Un perito forense examina meticulosamente un área marcada con banderas rojas, posiblemente buscando evidencia. (WEWS)

Un día después, la policía informó sobre la detención de una mujer de 28 años. Su identidad será revelada tras la presentación formal de cargos.

Según el sargento Wilfredo Díaz, el trabajo cuidadoso de los investigadores permitió identificar y detener a una persona de interés. La investigación continúa en curso para esclarecer los hechos.

El impacto en la comunidad y la reacción de las autoridades

La jefa de policía de Cleveland, Dorothy Todd, afirmó que este descubrimiento resulta difícil tanto para los agentes como para los residentes. La población local expresó temor y tristeza, especialmente por tratarse de víctimas menores y por la proximidad a una escuela.

La jefa de policía de
La jefa de policía de Cleveland, Dorothy Todd. (WOIO)

Las autoridades indicaron que todavía no hay información precisa sobre cuánto tiempo permanecieron los cuerpos en el lugar ni la causa de muerte. El médico forense sigue realizando estudios para aclarar estos puntos.

Respuesta institucional y protección a otros menores

Durante el allanamiento en la residencia investigada, la policía localizó a otro menor, quien fue puesto bajo protección del Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado. La policía confirmó que el niño se encontraba en buen estado de salud al momento de ser trasladado.

Las víctimas, hermanastras de ocho
Las víctimas, hermanastras de ocho y catorce años, fueron encontradas enterradas superficialmente en un vecindario residencial. (WOIO)

Este procedimiento forma parte de los protocolos habituales cuando hay indicios de posibles delitos graves contra menores, como informaron especialistas en protección infantil consultados por la cadena estadounidense CNN en reportajes previos sobre casos similares.

Contexto nacional y antecedentes

Casos recientes en otras ciudades de Estados Unidos resaltan la urgencia de mejorar los mecanismos de prevención y detección temprana del maltrato infantil.

Según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, más de 1.700 menores murieron en el país por abuso o negligencia durante 2023, lo que refleja la magnitud del problema y la necesidad de respuestas coordinadas desde diferentes organismos.

El caso conmocionó a la
El caso conmocionó a la comunidad de Cleveland, que expresó temor y tristeza por la muerte de menores cerca de un centro educativo. (WOIO)

La situación actual en Cleveland, donde las muertes de las niñas desencadenaron un amplio operativo policial y judicial, se suma al clima nacional de preocupación por la seguridad infantil y la intervención oportuna de las autoridades ante señales de peligro.

Qué se sabe hasta ahora sobre el caso

Por ahora, la policía no ha divulgado detalles sobre el vínculo entre la detenida y las víctimas ni acerca de las motivaciones detrás de los asesinatos.

El proceso judicial está en sus primeras etapas, y se prevé que la próxima semana se formalicen los cargos contra la principal sospechosa, lo que podría aportar más información sobre los hechos.

La mujer arrestada es la principal sospechosa de los homicidios y la investigación continúa abierta. Las autoridades siguen recolectando información y han solicitado colaboración comunitaria para resolver cualquier aspecto pendiente.

Temas Relacionados

Estados UnidosPolicía de ClevelandClevelandDepartamento de Servicios para Niños y FamiliasDepartamento de Salud y Servicios HumanosCrimen InfantilAbuso y Negligenciaestados-unidos-noticiascrimenasesinatomaletas

Últimas Noticias

El FBI confirma ataque cibernético a su red de sistemas de recolección digital

Autoridades federales de Estados Unidos informaron sobre intrusiones en una plataforma de vigilancia y desplegaron todos los recursos técnicos para contener la brecha y proteger la información.

El FBI confirma ataque cibernético

La falta de fondos federales pone en peligro la Copa Mundial en Foxborough

La demora en la entrega de recursos desde el gobierno federal amenaza la realización de siete partidos del torneo en el Gillette Stadium, mientras Foxborough evalúa si puede asumir los millonarios costos de seguridad requeridos

La falta de fondos federales

Con el objetivo de regresar al sistema financiero global, Asfura firma la reincorporación de Honduras al CIADI

Durante su gira relámpago a Washington, el presidente hondureño cumplirá hoy formalmente con su promesa de volver al centro de arbitraje del Banco Mundial, en una clara señal política para los inversores internacionales

Con el objetivo de regresar

Dos esculturas monumentales de Charlotte Colbert transforman el paisaje urbano de Manhattan

Unas figuras de acero de nueve metros de altura se sumarán a los espacios públicos de Nueva York, invitando a quienes transitan por la ciudad a detenerse y reflexionar en medio del ritmo cotidiano de la metrópoli

Dos esculturas monumentales de Charlotte

Un avión se estrelló contra una casa en Phoenix y dejó tres heridos

Un avión ligero impactó el patio de una vivienda tras una falla mecánica minutos después de despegar. El episodio culminó con tres heridos, una fuga de gasolina y la evacuación de casas cercanas

Un avión se estrelló contra

TECNO

Dónde se debe colocar la

Dónde se debe colocar la lengua de suegra en casa este marzo 2026, según la IA

Apple cierra todas las tiendas de uno de sus mercados en crecimiento: decisiones en plenos combates

Steam Machine regresa después de una década: por qué Valve decidió retomar este proyecto tras su primer fracaso

La montaña rusa de las criptomonedas: cómo cotizan este 6 de marzo

Xbox lanza nueva consola híbrida: conoce todo sobre Project Helix

ENTRETENIMIENTO

“Estoy bien”: amigo de Britney

“Estoy bien”: amigo de Britney Spears revela su conversación con la cantante tras el arresto en California

Cómo influyó la diferencia de 10 años entre Cruz Beckham y Jackie Apostel en la aceptación familiar

El último día de Ozzy Osbourne: su hijo dejó atrás los rumores y reveló cómo fue la despedida familiar

“Madurar es lo más complicado de todo esto”: Chris Robinson habló sobre la relación con su hermano y el renacer de The Black Crowes

American History X: cómo una obra maestra se transformó en un drama fuera de la pantalla

MUNDO

Las fuerzas israelíes destruyeron el

Las fuerzas israelíes destruyeron el búnker de Alí Khamenei en una operación con 50 aviones sobre el corazón de Teherán

El precio del barril de petróleo sigue en alza en Europa y EEUU por el conflicto en Medio Oriente

Un combate en el cielo mostró la gran disparidad del poderío aéreo de Estados Unidos e Israel con Irán

Semillas seleccionadas y peces de río: la dieta prehistórica que desmantela antiguos mitos y transforma el papel de la cerámica

China teme quedarse sin petróleo y gas: negocia con Irán un paso seguro a través del estrecho de Ormuz