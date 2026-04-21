Escalofriante video: mujer dispara a quemarropa durante asalto brutal en una gasolinera

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que una mujer armada irrumpió en una estación de servicio de Columbia, Maryland, disparando varias veces durante un intento de robo que dejó a la comunidad en shock. (X: @ScottThuman)

Una cámara de vigilancia registró el momento en que una mujer disparó a quemarropa varios tiros contra un empleado de una tienda ubicada en una gasolinera Shell de Columbia, Maryland, durante un intento de robo el 17 de abril a las 19:43, informó el Departamento de Policía del Condado de Howard.

De acuerdo con el comunicado oficial, la agresora fue identificada como una mujer negra vestida con un vestido negro y sandalias, quien ingresó al local, extrajo un revólver plateado de su bolso y, tras exigir al trabajador que abriera la caja registradora, disparó en varias oportunidades a corta distancia.

Las imágenes de la cámara de seguridad muestran el momento preciso del ataque, mientras que las autoridades confirmaron que no se trató de un solo disparo, sino de varios.

La víctima, un empleado cuyo nombre no fue divulgado por razones de privacidad, sufrió heridas graves y fue trasladada al Centro de Traumatología de la Universidad de Maryland. Según el parte médico proporcionado por el hospital, el trabajador permanece internado y evoluciona favorablemente, aunque su estado inicial fue catalogado como grave.

El Departamento de Policía del Condado de Howard indicó que la rápida intervención de los servicios de emergencia fue determinante para preservar la vida de la víctima.

El hecho ocurrió en una zona frecuentada por residentes y conductores que utilizan la estación de servicio, lo que ha generado inquietud en la comunidad local. La policía precisó que la agresora huyó del lugar inmediatamente después del ataque, sin lograr llevarse dinero u objetos de valor del establecimiento.

Una cámara de vigilancia captó a una mujer disparando a quemarropa contra un empleado durante un intento de robo en la gasolinera Shell de Columbia, Maryland (Captura de video)

Por el momento, las investigaciones continúan y las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para localizar a la sospechosa.

Las fuerzas de seguridad del condado difundieron una recompensa de hasta USD 2.500 para quienes aporten datos que permitan la identificación y captura de la mujer, como parte de una campaña para incentivar la denuncia y obtener información relevante que conduzca a su arresto.

El Departamento de Policía del Condado de Howard habilitó líneas telefónicas y canales digitales para que cualquier persona que haya estado en las inmediaciones de la gasolinera Shell, o que cuente con datos sobre la atacante, pueda comunicarse de manera anónima.

El ataque registrado el 17 de abril ha llevado a las autoridades locales a reforzar la presencia policial en las estaciones de servicio y tiendas de conveniencia del área, como medida preventiva ante posibles incidentes similares.

La policía del Condado de Howard señaló que, en los últimos meses, se han reportado varios intentos de robo en comercios de la región, aunque ninguno había derivado en un acto de violencia de esta magnitud.

El contexto de la violencia en tiendas de conveniencia en Maryland

La agresora, una mujer vestida de negro, huyó del lugar sin lograr llevarse dinero ni objetos de valor del establecimiento (Captura de video)

En el estado de Maryland, los incidentes de violencia armada en establecimientos comerciales han mostrado un aumento en el último año, según datos de Centro de Investigación sobre Violencia Urbana de la Universidad Johns Hopkins, el centro académico de referencia en el estudio de la violencia urbana.

El informe más reciente, publicado en marzo, señala que los robos a mano armada en tiendas de conveniencia y estaciones de servicio representan el 23% de los delitos violentos registrados en zonas suburbanas del estado durante 2025.

El Departamento de Policía del Condado de Howard ha implementado operativos de vigilancia reforzada en puntos considerados vulnerables, en respuesta a la preocupación manifestada por trabajadores y propietarios de tiendas.

Además, organizaciones comunitarias han solicitado la instalación de sistemas de videovigilancia de mayor alcance y la realización de campañas de prevención orientadas a empleados de comercios minoristas.

La agresión ocurrida en la gasolinera Shell de Columbia se suma a una serie de hechos recientes que han puesto en debate la seguridad de quienes trabajan en el sector de ventas al por menor.

La Federación Nacional de Comerciantes Minoristas de Maryland, principal asociación del sector en el estado, expresó su preocupación y pidió a las autoridades estatales la adopción de medidas adicionales, incluyendo capacitaciones en manejo de situaciones de riesgo y la evaluación de protocolos de emergencia.

Investigación en curso y llamados a la colaboración ciudadana

La policía del Condado de Howard continúa revisando las grabaciones de cámaras de seguridad tanto del interior como de los alrededores de la estación de servicio, con el objetivo de reconstruir el recorrido de la sospechosa antes y después del ataque.

Investigadores forenses han recolectado evidencias balísticas y testimonios de testigos presenciales, algunos de los cuales se encontraban cargando combustible o realizando compras en la tienda al momento del incidente.

El Departamento de Policía del Condado de Howard solicitó que cualquier persona que haya observado movimientos inusuales en la zona de la gasolinera Shell el 17 de abril, o que pueda identificar a la agresora, se comunique de inmediato.

La recompensa de USD 2.500 sigue vigente, y las autoridades aseguraron que toda colaboración será tratada con estricta confidencialidad.

Hasta el momento, no se han efectuado arrestos relacionados con el caso. Las autoridades trabajan con agencias estatales y federales para rastrear posibles antecedentes de la sospechosa y determinar si está vinculada a otros delitos similares en la región.

El incidente registrado en Columbia, Maryland, muestra el riesgo al que se enfrentan trabajadores de tiendas de conveniencia y gasolineras ante intentos de robo con violencia. Las autoridades locales mantienen un operativo especial y exhortan a la comunidad a aportar cualquier información que facilite la detención de la responsable.