Así serán las nuevas tarifas de traslado en ambulancia en Nueva York

El FDNY anuncia un incremento del 29% en las tarifas de traslados en ambulancia, el primero desde mayo de 2023. (REUTERS/Shannon Stapleton)

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) incrementará el costo de los traslados en ambulancia en un 29% y la atención de emergencia en el lugar en un 42%. Será el primer incremento en las tarifas y servicios de transporte médico desde mayo de 2023, lo que impactará en el sistema de salud y en los usuarios de la ciudad.

La organización Asociación Nacional de Ambulancias estima que el valor de un traslado en ambulancia de soporte vital básico pasará de USD 1.385 a USD 1.793 y el servicio de tratamiento en el lugar subirá de USD 630 a USD 896.

El escenario de ajustes se produce mientras el contrato laboral para los paramédicos ha expirado y se prevén subidas salariales con un próximo acuerdo.

El tratamiento de emergencia en el lugar para pacientes subirá un 42%, según lo informado por la Asociación Nacional de Ambulancias. (REUTERS/Jeenah Moon)

Traslados en ambulancia y aumentos anunciados

Los incrementos previstos a través del sistema 911 se reflejarán en una suba del 29% del viaje en ambulancia, mientras que los servicios de tratamiento a domicilio aumentarán en un 42%.

El FDNY informó por comunicado que la decisión responde a “el aumento de los costos y para ayudar a compensar el costo que supone para la ciudad la prestación de estos servicios”.

El documento oficial precisó: “Las tarifas propuestas reflejan los aumentos en los costos de los servicios personales y otros costos distintos a los de los servicios personales necesarios para brindar servicios de ambulancia de emergencia, y se han calculado para reducir la parte de dichos costos que actualmente asumen los contribuyentes de la ciudad”.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) incrementará el costo de los traslados en ambulancia en un 29% y la atención de emergencia en el lugar en un 42%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Nacional de Ambulancias, organización del sector, detalló que el costo de un traslado en ambulancia normal o de soporte vital básico aumentará de USD 1.385 a USD 1.793, mientras que el servicio de tratamiento en el lugar prestado por paramédicos subirá de USD 630 a USD 896. Además, las tarifas para los servicios de soporte vital avanzado de niveles 1 y 2 crecerán un 30,7%.

Detalles de las tarifas y justificación oficial

El FDNY aseguró que el ajuste tarifario resulta del “crecimiento de los costos personales y no personales” requeridos para mantener los servicios de ambulancia y reducir la participación de gastos públicos financiados por impuestos, conforme señala el diario estadounidense New York Post.

Un apartado de la estructura tarifaria permanecerá inalterado: el cargo por milla recorrida hasta el hospital se mantendrá en USD 20, y la administración de oxígeno continuará costando USD 66.

Un paramédico brinda atención crucial a un paciente mientras es trasladado en una ambulancia equipada con tecnología médica avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución adviertió que las tarifas propuestas “no necesariamente se corresponden con los pagos aceptados” por parte de planes de salud públicos ni privados, cuyos montos suelen ser distintos a los fijados oficialmente.

El contrato laboral para los paramédicos venció y ello puso sobre la mesa la necesidad de reajuste salarial. El departamento estimó aumentos en las remuneraciones con cualquier nuevo contrato, factor que incide directamente en el aumento del valor del servicio.

Reclamos sindicales y crisis de personal

El escenario tarifario se enmarca en una serie de tensiones laborales: las negociaciones con los sindicatos de técnicos en emergencias médicas (EMT) y paramédicos permanecen paralizadas.

Oren Barzilay presidente del sindicato Local 2507 que representa a EMT, paramédicos e inspectores, y Vincent Variale líder del Local 621 de la Unión de Oficiales del Servicio Médico de Emergencias Uniformados, indicaron a New York Post que la brecha salarial entre los trabajadores de emergencias médicas y otros uniformados de la ciudad es causa directa de una crisis de personal sin precedentes.

Según lo declarado, “las disparidades salariales están orillando a los trabajadores del EMS a dejar el servicio porque simplemente no pueden sobrevivir con su sueldo actual”.

Los sindicalistas alertan que 1.500 socorristas médicos —equivalentes al 37% de la plantilla— podrían abandonar el servicio en 2026 y que la escasez de personal ya ha generado “un aumento de los tiempos de respuesta”. La mayor proporción de los afectados se encuentra entre comunidades afroamericanas, hispanas y de mujeres.

Negociaciones laborales y reacciones políticas

El FDNY reconoce que la situación con los trabajadores sanitarios está supeditada al esquema de incrementos que negocian otros gremios municipales, aunque hasta ahora no se alcanzó acuerdo con EMT y paramédicos.

En el marco de los conflictos gremiales, los líderes sindicales aspiran a que el alcalde Zohran Mamdani intervenga y logre que los salarios de los trabajadores de emergencias médicas se equiparen a los del resto de empleados municipales.

Está programada una audiencia pública para recibir opiniones sobre el aumento propuesto de las tarifas de ambulancia el próximo 15 de mayo, en la que podrán participar ciudadanos y actores del sistema de salud.