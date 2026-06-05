El alcalde Mamdani cuestionó a la FIFA por la prohibición de botellas reutilizables

El cambio en el código de conducta eliminó una regla que permitía ingresar botellas plásticas vacías de hasta 1 litro y recargarlas en los estadios (REUTERS/Jeenah Moon).

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani criticó a FIFA por haber cambiado a último momento la política de ingreso de botellas para el Mundial 2026, una decisión que impide a los aficionados llevar botellas plásticas reutilizables a los estadios y que, según dijo al medio The Athletic, resulta preocupante en un torneo que se jugará con altas temperaturas.

Un informe de World Weather Attribution estimó que alrededor de 26 de los 104 partidos del Mundial podrían disputarse con un Índice de Temperatura de Bulbo Húmedo y Globo superior a 26 °C (78,8 °F), y que cinco encuentros del torneo de seis semanas se jugarían con registros por encima de 28 °C (82,4 °F).

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Mamdani expresó al medio que había sido informado del cambio el jueves por la mañana y que le preocupaba la exposición a altas temperaturas: “Es preocupante porque el calor no solo afecta a los jugadores, sino también a los espectadores, quienes estarán expuestos durante un período de tiempo posiblemente más prolongado, ya que llegan antes de que empiece el partido y se quedan después de que termine”.

El funcionario indicó que dará seguimiento al tema: “Eso es algo que vamos a analizar con la FIFA para comprender mejor la razón. No queremos que nadie escatime en agua por el costo del agua en el estadio, si de otra manera la beberían. Deberíamos facilitarles las cosas”.

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FIFA prohíbe las botellas reutilizables por razones de seguridad y orden

La FIFA comunicó a los poseedores de entradas que actualizó su código de conducta para indicar que las botellas de agua reutilizables ya no están permitidas en los estadios de la Copa Mundial 2026. Tres semanas antes, ese mismo código autorizaba el ingreso de botellas plásticas reutilizables vacías, transparentes y de hasta 1 litro, lo que permitía recargarlas en fuentes de agua dentro de los recintos y evitaba que los aficionados tuvieran que gastar dinero en comprar bebidas.

La entidad sostuvo que la medida busca proteger la salud y la seguridad de jugadores, árbitros, aficionados, voluntarios y trabajadores. Afirmó que en varios de esos estadios ya están prohibidas las botellas procedentes del exterior por consideraciones de seguridad y que la FIFA aplica ese criterio de forma uniforme en sus sedes del torneo.

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Esto se contradice con otros antecedentes. Durante el Mundial de Clubes del verano pasado, la FIFA utilizó cinco de los mismos estadios que se emplearán este año y permitió el ingreso de botellas plásticas para reducir el costo de mantenerse hidratado, una señal de que la organización podía apartarse de las reglas habituales de cada recinto, informó The Athletic.

La FIFA justificó la prohibición de botellas de agua reutilizables por razones de seguridad y orden en las sedes del Mundial 2026 (REUTERS/Luis Cortes).

Integrantes de los equipos de seguridad y protección de la FIFA expresaron objeciones en debates internos sobre la prohibición. Fuentes con conocimiento de la situación, citadas por el medio bajo anonimato, señalaron que hubo tensiones durante meses dentro del organismo y que la política cambió varias veces.

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Otra fuente de la FIFA explicó que, a su juicio, la decisión estuvo muy influida por consideraciones comerciales. Coca-Cola es uno de los mayores patrocinadores del Mundial y en los recintos se venderán sus bebidas, incluido su producto de agua Dasani.

De acuerdo con The Athletic, los acuerdos de la FIFA con las ciudades anfitrionas establecen que la propia organización y sus afiliadas, y no las sedes estadounidenses o los estadios, se quedan con la mayor parte de los ingresos por ventas de comida y bebida durante el Mundial.

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Pese a las especulaciones de presiones comerciales, fuentes cercanas a Coca-Cola negaron al medio que la compañía hubiera participado en esa resolución y aseguraron que la norma fue fijada por la FIFA con base en cuestiones de seguridad.

El ingreso de botellas reutilizables evitaba que los aficionados tuvieran que gastar dinero en comprar bebidas en los estadios (REUTERS/Angelina Katsanis).

Dirigentes políticos reclamaron que se revise la medida

Mamdani no fue el único en cuestionar la decisión. La alcaldesa de Toronto Olivia Chow dijo a CTV News: “Es una clara maniobra para sacar dinero. ¿Para qué comprar una botella de agua si puedes llevar tu propia agua? Es más barato y, además, es bueno para el medio ambiente”.

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Chow criticó: “Es indignante. Solo intentan ganar más dinero. Ya están ganando miles de millones de dólares. ¡Basta!”. También sostuvo que la ciudad tiene facultades limitadas para corregir el problema porque FIFA opera los estadios bajo los términos de los acuerdos con las sedes.

La alcaldesa sugirió que la FIFA debería compensar a los aficionados y ofrecer botellas de agua gratuitas dentro del estadio: “Eso estaría bien. Sería un buen gesto y, además, podrían hacer botellas especiales de FIFA con agua gratuita de Toronto”.

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Por su parte, el primer ministro del Reino Unido Keir Starmer pidió revisar la política en la emisora LBC: “Es simplemente incorrecto y no puedo evitar pensar que se trata de ganar dinero”.

Starmer añadió: “Hago un llamado a la FIFA para que reconsidere esto. Reflexionen sobre ello. Piensen en los aficionados. Son aficionados al fútbol de todo tipo de orígenes, de todo nuestro país y de todo el mundo. Ya se están gastando una fortuna para llegar hasta allí. Tienen que pagar muchísimo por las entradas; demasiado, en mi opinión. No les impongan un costo adicional”.

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