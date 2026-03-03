La exalcaldesa Misty Roberts enfrenta un juicio en Louisiana por violar a un menor

La exalcaldesa Misty Roberts enfrenta un juicio por violación en tercer grado contra un adolescente de 16 años en Louisiana. (City of DeRidder)

Una exfuncionaria enfrenta uno de los procesos penales más mediáticos del año en Louisiana. Misty Roberts, exalcaldesa de DeRidder y madre de dos hijos, fue acusada de violación en tercer grado luego de ser sorprendida durante una fiesta privada en su domicilio con un adolescente de 16 años.

La policía intervino cuando la exalcaldesa mantenía relaciones sexuales con el menor, según el expediente presentado ante el tribunal. El tabloide británico Daily Mail detalla que Roberts renunció a su cargo en 2024, pocos días antes de ser detenida.

Esta decisión se produjo previo a la formalización de los cargos y al inicio del proceso judicial que actualmente se desarrolla en el estado. Roberts, de 43 años, enfrenta penas graves si el jurado la declara culpable.

El envío de anticonceptivos para emergencia tras la acusación

En las sesiones recientes del juicio, se presentó el testimonio bajo juramento de un repartidor de la plataforma de entregas DoorDash, quien acudió a la residencia de Roberts en DeRidder para entregar el anticonceptivo de emergencia Plan B, aprobado por la FDA, después de los hechos denunciados.

Esta prueba respalda la hipótesis de la fiscalía sobre una posible intención de la exalcaldesa de evitar un embarazo tras el incidente, preocupación que también figura en los mensajes de texto entre Roberts y la madre del adolescente.

La documentación judicial citada por Daily Mail incluye la aceptación de la acusada sobre su control anticonceptivo y la afirmación: “no alcanzó el punto en esos pocos minutos para que existiera esa preocupación”.

Testimonios de los hijos y registros gráficos

La causa reúne declaraciones de testigos dentro de la familia de Roberts. El hijo adolescente de la exalcaldesa, amigo del presunto menor agredido, declaró ante la policía que observó la escena desde una ventana.

El tribunal criminal del estado incorporó este testimonio en formato audiovisual. Por su parte, la hija de Roberts también brindó declaración, afirmando que vio a su madre y al joven “uno encima del otro” la noche del evento, según consta en su entrevista con las autoridades.

El juicio incluye testimonios de los hijos de Misty Roberts, quienes presenciaron parte del incidente en la residencia familiar de DeRidder.

El tribunal criminal del estado revisó fotos tomadas en el encuentro social, incluyendo imágenes de menores consumiendo bebidas junto a la piscina y una de Roberts en traje de baño, de pie cerca del adolescente, quien, destaca el fiscal, “sonreía y la miraba”; la acusación describe esta actitud como lasciva.

La secuencia en mensajes: pánico, pedidos y confesiones

Tras el episodio ocurrido durante la fiesta, se registraron numerosos mensajes escritos por Roberts que evidencian nerviosismo y urgencia. Las transcripciones, incluidas en la denuncia penal inicial, detallan que después de que su hijo se enterara de los hechos, Roberts escribió a la madre del adolescente y, cuando le consultó sobre una posible consecuencia del encuentro, respondió: “Sí”.

La madre del joven consultó a Roberts sobre el uso de protección y el estado de salud reproductiva de la exalcaldesa. Roberts contestó: “Control de natalidad [...] pero tampoco se llegó a ese punto en esos pocos minutos para que fuera una preocupación. Entiendo la preocupación, pero te lo puedo asegurar”.

Roberts contactó también a su exesposo, identificado como Duncan Clanton, a quien expresó: “La cagu*. Y te respeto lo suficiente como para decírtelo. Y necesito hacerlo”. Las respuestas de Clanton no constan en los documentos judiciales presentados ante el jurado.

Además, la acusada se comunicó con un testigo menor, anónimo bajo las iniciales HR, donde manifestó temor y remordimiento: “Estoy aterrada. Por favor, asegúrate de que él no diga nada, por favor. De verdad, lo siento”.

Descripción del incidente y cargos judiciales

De acuerdo al expediente judicial, Roberts manifestó atracción por el joven, lo tocó en el torso desnudo frente a testigos y lo besó cerca de la piscina. La acusación sostiene que Roberts llevó al adolescente al cuarto de ocio de la casa, cerró la puerta, se recostó con él en un sofá, expuso sus pechos y lo montó. El hijo de la exalcaldesa habría tomado fotografía de parte de la escena.

El avance del proceso judicial se produjo tras meses de controversias. La primera acusación quedó anulada después de la recusación de dos jueces, los cargos iniciales fueron descartados y, posteriormente, los fiscales reactivaron el caso mediante una nueva imputación.

La defensa afirma la inocencia de Roberts ante los cargos de violación en tercer grado y por contribuir a la delincuencia de menores. El tribunal criminal del estado sigue evaluando las pruebas y testimonios en un proceso seguido de cerca por la comunidad local y el entorno político de Louisiana.