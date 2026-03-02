Estados Unidos

Un pueblo del siglo XIX sobrevive en Long Island: casas trasladadas, oficios revividos y la historia de Nueva York a una hora de Manhattan

Old Bethpage Village Restoration reúne edificios originales, intérpretes en trajes de época y actividades interactivas para transportar a los visitantes al corazón rural y artesanal de la ciudad más grande del país antes de la modernidad

La granja Powell y la Benjamin House destacan como ejemplos de arquitectura y vida agrícola en la Old Bethpage Village Restoration. (@darius_mereckis)

A tan solo una hora de Manhattan, existe en Long Island un enclave que desafía el pulso vertiginoso de la ciudad. El Old Bethpage Village Restoration ocupa 209 acres y ofrece una inmersión tangible en el Nueva York rural de mediados del siglo XIX, donde los caminos de tierra y la luz de las velas desplazan al asfalto y la electricidad.

Lo que distingue a Old Bethpage Village no es la recreación, sino la autenticidad de sus edificaciones.

A partir de la década de 1960, conservacionistas trasladaron casas, granjas y talleres amenazados de demolición en distintos puntos de Long Island, reconstruyéndolos minuciosamente en el emplazamiento actual.

El proceso incluyó desmontar cada estructura, transportar materiales originales —desde vidrio antiguo hasta clavos hechos a mano— y restaurarlos para recrear fielmente la vida previa a la Guerra Civil estadounidense.

Hoy, más de dos decenas de edificios componen este museo al aire libre, cada uno con su propia historia: desde cabañas modestas hasta granjas señoriales.

La conservación de elementos arquitectónicos originales permite percibir la textura y el ambiente de una época en la que el tiempo parecía discurrir a otro ritmo.

Old Bethpage Village Restoration. (@darius_mereckis)

Edificios emblemáticos y vida cotidiana en el siglo XIX

Entre los espacios más representativos se encuentra la granja Powell, modelo de agricultura tradicional donde animales de razas locales y faenas de campo ilustran técnicas históricas.

La Benjamin House exhibe el refinamiento arquitectónico de la época, mientras que la Noon Inn revive el ambiente de las antiguas tabernas que funcionaban como centros sociales en la Nueva York rural.

La Layton General Store acerca al visitante a los productos y herramientas que circulaban hace dos siglos, y la Casa Schenck revela la huella de los colonos holandeses y soldados de la independencia.

Hay espacio para la cultura: la casa Conklin se vincula con la infancia de Walt Whitman, mientras que la herrería Bach, proveniente de Hicksville, conserva el oficio y las herramientas originales de los artesanos del siglo XIX.

El pueblo no solo se compone de edificaciones: intérpretes históricos —herreros, granjeros, maestros— visten trajes de época y reproducen activamente las prácticas, oficios y costumbres de la vida preindustrial, dando vida a relatos y actividades casi olvidadas.

Cómo organizar la visita y datos prácticos

El acceso general tiene un costo de USD 15 para adultos y USD 12 para mayores de 60 años y niños entre cinco y doce años; los menores de cuatro años ingresan gratis.

El museo Old Bethpage Village Restoration recrea fielmente la vida rural del siglo XIX a solo una hora de Manhattan. (Wikipedia)

El horario de funcionamiento es limitado: viernes, sábados y domingos de 10:00 a 16:00, con última entrada a las 14:15.

La ubicación, en 1303 Round Swamp Road (Old Bethpage), permite llegar fácilmente desde Nueva York por la autopista Long Island Expressway (I-495) en menos de una hora en coche.

También es posible usar el tren LIRR (rama Ronkonkoma) desde Penn Station o Grand Central hacia las estaciones de Hicksville o Bethpage; desde allí, un trayecto breve en coche compartido lleva directamente al museo.

Un refugio histórico cerca de la ciudad

Old Bethpage Village Restoration se presenta como una alternativa para quienes buscan una pausa del bullicio urbano y desean experimentar, a escala real, la cotidianeidad, el ingenio y los desafíos de la vida rural neoyorquina antes de la modernidad.

El museo, más que una postal detenida en el tiempo, es un testimonio vivo de las raíces y la diversidad cultural que moldearon Long Island y sus alrededores.

La experiencia va más allá de la observación pasiva: actividades interactivas, talleres y ferias temáticas permiten a los visitantes participar en labores agrícolas, oficios artesanales y celebraciones tradicionales.

La granja Powell y la Benjamin House destacan como ejemplos de arquitectura y vida agrícola en la Old Bethpage Village Restoration. (Secret NYC)

Estas propuestas refuerzan el valor educativo del museo y promueven la comprensión de los procesos sociales y económicos que definieron la región durante el siglo XIX.

En cada temporada, el calendario de eventos incluye festivales de cosecha, demostraciones de cocina en hornos de leña y recreaciones históricas que involucran a la comunidad local.

Los recorridos guiados y la presencia de voluntarios capacitados amplifican la riqueza del relato y garantizan una visita inmersiva.

Así, Old Bethpage Village Restoration se consolida como un destino imprescindible para quienes desean descubrir el pasado rural de Nueva York y conectar con tradiciones que siguen vivas a un paso de la gran ciudad.

