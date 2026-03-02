Estados Unidos

Los vales escolares que se implementarán en Texas podrían hacer que el cuidado infantil sea más accesible

La iniciativa comenzará el próximo ciclo académico, permitiendo a miles de familias solicitar asistencia económica para educación privada y preescolar, lo que podría modificar la disponibilidad de plazas en guarderías y centros infantiles

El programa de vales escolares
El programa de vales escolares en Texas recibirá más de 130.000 solicitudes en su primer ciclo, según cifras oficiales (Freepik)

El nuevo programa de vales escolares impulsado por el estado de Texas comenzará el próximo ciclo escolar estadounidense con más de 130.000 solicitudes, una iniciativa que, según expertos y actores del ámbito educativo, podría generar un cambio en la accesibilidad y asequibilidad del cuidado infantil para miles de familias.

De acuerdo con el diario The New York Times, el mecanismo introduce fondos estatales para la educación privada –incluido el nivel preescolar–, lo que ofrece nuevas opciones educativas y cambia la dinámica de cupos y subsidios en centros de cuidado infantil, impactando a niños desde recién nacidos hasta edad escolar.

La iniciativa de Texas destina
La iniciativa de Texas destina hasta USD 10.400 por estudiante al año en educación privada e incrementa a USD 30.000 para alumnos con discapacidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcance y datos claves del nuevo programa de vales escolares

Desde el anuncio, la presencia de preescolares en el esquema provocó una respuesta inmediata: más de 16.000 de las solicitudes corresponden a este grupo, superando incluso a otros niveles educativos, explicó Travis Pillow, portavoz de la Oficina del Contralor estatal.

El estado asignó USD 10.400 por estudiante al año para educación privada, cifra que se eleva a USD 30.000 en el caso de alumnos con discapacidades; quienes reciben educación en casa disponen de USD 2.000.

El programa establece un tope de USD 1.000 millones para el primer año. Según las estimaciones, podría beneficiar a 90.000 estudiantes, seleccionados por sorteo con preferencia para familias de bajos ingresos y menores con discapacidades.

Para preescolar, alrededor de 7.600 solicitantes fueron considerados elegibles bajo criterios estrictos, concentrándose mayoritariamente en estratos socioeconómicos bajos, lo que incrementa sus probabilidades de resultar seleccionados.

Más de 16.000 solicitudes de
Más de 16.000 solicitudes de vales escolares corresponden a educación preescolar, superando a otros niveles educativos en Texas (Freepik)

Impacto en red de cuidado infantil y reordenamiento de plazas

El estado calcula que hay 100.000 niños en Texas en lista de espera para acceder a subsidios de cuidado infantil dirigidos a familias con ingresos restringidos. Especialistas y defensores anticipan que, si familias en lista de espera con hijos mayores acceden a un vale para preescolar privado, esto liberaría plazas en los centros de cuidado, generando oportunidades para infantes y bebés que estaban marginados del sistema de subsidios.

Para familias como la de Chelsea Session, que tiene 31 años y reside en Fort Worth, las dificultades laborales se han agravado por la falta de acceso a una plaza financiada.

La propia Session relató en The New York Times que los costos elevados la llevaron a depender de familiares y a limitar su búsqueda de empleo a trabajos que pudiera realizar en casa. Para madres en situaciones similares, el desbloqueo de cupos puede suponer “una gama más amplia de oportunidades laborales”.

Incluso con expectativas favorables, solo varios miles de familias accederán a estos beneficios en el primer año, lo que restringe el alcance inmediato del programa frente a la demanda existente.

El programa establece un tope
El programa establece un tope de USD 1.000 millones para el primer año y se prevé que beneficie a 90.000 estudiantes mediante sorteo (REUTERS/Cheney Orr)

Posiciones sobre los fondos públicos para la educación

Monty Exter, representante de la Association of Professional Educators of Texas, expresó en The New York Times que, aunque su organización no apoya el sistema de vales, perciben la integración del preescolar como un desarrollo positivo que podría mejorar la preparación para la primaria.

La visión crítica persiste en otras instituciones. Carrie Griffith, directora ejecutiva de Our Schools Our Democracy —organización civil dedicada a la educación pública— señaló al mismo medio la falta de supervisión de los fondos públicos transferidos a colegios privados y destacó que la educación preescolar pública en Texas sólo cubre media jornada, dejando el coste restante a cargo de los distritos escolares. “Si la educación temprana es importante, ¿por qué no hacerlo bien y para todos los niños?”, planteó.

Ajuste del sector privado y expectativas financieras

El inicio del programa llevó a miles de guarderías y centros preescolares privados a inscribirse como proveedores del sistema de vales y buscar así acceder a los nuevos fondos estatales y a una mayor estabilidad en sus finanzas.

Kurt Hutson, propietario de Rise Academy en Allen, le compartió a The New York Times que, aunque una familia abona actualmente unos USD 1.300 mensuales por un bebé, el monto muchas veces no cubre el costo real, ya que debido a la relación necesaria entre personal y niños pequeños, los costos pueden duplicarse.

Expertos destacan que liberar plazas
Expertos destacan que liberar plazas en centros de cuidado infantil beneficiará sobre todo a bebés y familias de bajos ingresos (Eric Gay/Associated Press)

El dueño del Rise Academy, quien planea abrir un nuevo grado de jardín de infantes con cuotas alineadas al valor anual del vale, estima que esta modalidad ayuda a mantener estable el precio para los más pequeños y, a la vez, facilita que las familias puedan organizar tanto la educación como el cuidado de varios hijos en la misma institución.

