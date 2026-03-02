Estados Unidos

Donald Trump delineó los objetivos de Estados Unidos en Irán y advirtió: “La gran oleada de ataques no ha sucedido”

El presidente de Estados Unidos sostuvo que la ofensiva actual es solo el inicio y que Washington está preparado para intensificar las operaciones hasta cumplir todos sus objetivos estratégicos

Guardar
Donald Trump advirtió que la
Donald Trump advirtió que la oleada de ataques contra el régimen iraní aún no ha comenzado: “Lo grande viene pronto (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la ofensiva contra Irán está lejos de haber alcanzado su punto máximo y advirtió que la fase más contundente de los ataques aún no ha comenzado.

Trump dejó claro que la operación podría intensificarse en los próximos días y prolongarse mucho más de lo previsto, sin descartar una escalada militar mayor.

“Ni siquiera hemos empezado a golpearles fuerte. La gran oleada aún no ha sucedido. Lo grande viene pronto”, dijo en una entrevista telefónica con CNN.

En la misma línea, Trump reiteró que Estados Unidos está “arrasando” a Irán y que el operativo puede escalar mucho más allá de las cuatro o cinco semanas previstas inicialmente.

Siempre pensé que duraría cuatro semanas. Ahora vamos algo adelantados, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso”, dijo.

El mandatario estadounidense reconoció que la cadena de mando en Irán es incierta tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei, abatido el fin de semana en un ataque selectivo.

Ellos mismos no saben quién los lidera ahora. Eliminamos a 49 de sus líderes. No sabemos quién está al mando”, afirmó Trump.

El presidente de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos sostuvo que la ofensiva actual es solo el inicio y que Washington está preparado para intensificar las operaciones hasta cumplir todos sus objetivos estratégicos (REUTERS/Jonathan Ernst)

El líder republicano también resaltó que la mayor “sorpresa” en el desarrollo del conflicto fue la reacción de países árabes vecinos de Irán. Según relató, la Casa Blanca esperaba una postura más pasiva de estados como Bahréin, Jordania, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, todos ellos han sido blanco de ataques iraníes y han respondido de forma activa, involucrándose mucho más de lo anticipado.

Les dijimos: ‘Nosotros nos encargamos’, y ahora quieren pelear. Ahora insisten en involucrarse”, afirmó el presidente.

En cuanto a las próximas fases de la operación, Trump no descartó el despliegue de fuerzas terrestres si fuera necesario, pese a que durante años había prometido evitar nuevas guerras en el extranjero.

No tengo problema con enviar tropas si es necesario”, declaró al New York Post, aunque aclaró que por ahora la ofensiva se basa en bombardeos aéreos y misiles. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también respaldó esa postura.

No vamos a entrar en el ejercicio de decir qué haremos o no haremos. Llegaremos tan lejos como sea necesario”, dijo Hegseth. Según el Pentágono, la diferencia con Irak y Afganistán es que no habrá misión de “construcción nacional”, ni reglas de enfrentamiento restrictivas.

El Comando Central de Estados Unidos aseguró que la operación busca degradar las capacidades de misiles balísticos del régimen

“No es una guerra interminable. Peleamos para ganar y no desperdiciar tiempo ni vidas”, agregó el jefe del Departamento de Defensa.

Trump también aprovechó para detallar, por primera vez, los cuatro objetivos centrales de la llamada operación ‘Furia Épica’: destruir las capacidades de misiles balísticos de Irán, aniquilar su marina, impedir que Teherán obtenga armas nucleares y cortar el apoyo iraní a grupos armados en la región, como Hezbollah y Hamas.

Ya hemos hundido diez barcos. Están en el fondo del mar”, aseguró.

Entretanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, confirmó que la campaña militar está aún en su “fase inicial” y que llevará tiempo cumplir los objetivos.

Reconoció que la supremacía aérea estadounidense ya se ha impuesto sobre Irán y que esto permite continuar los ataques con menor riesgo para sus propias fuerzas. No obstante, admitió que la operación supondrá un “trabajo arduo” y que ya se han registrado bajas: cuatro militares estadounidenses murieron en Kuwait por un ataque iraní y tres aviones fueron derribados, oficialmente por fuego amigo.

El secretario de Defensa de
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (REUTERS/Elizabeth Frantz)

En paralelo, Trump insistió en que el conflicto no busca instalar un nuevo gobierno en Irán, aunque reconoció que la eliminación de decenas de líderes ha provocado un cambio de régimen de facto.

No es una guerra de cambio de régimen, pero sí logramos un cambio en el régimen”, deslizó.

Pese a la presión mediática y las advertencias de analistas sobre la duración y el costo de la campaña, Trump fue categórico: “No me importan las encuestas. Estoy haciendo lo correcto en Irán”.

Con la mirada puesta en las próximas elecciones de medio mandato, el presidente refuerza su apuesta militar y deja claro que, según la Casa Blanca, el verdadero golpe aún está por venir.

(Con información de AFP, EFE y AP)

Temas Relacionados

Estados UnidosIránMedio OrienteWashingtonTeheránÚltimas Noticias AméricaDonald TrumpAtaque en IránPrograma nuclear iraníArmas nuclearesPentágonoDepartamento de DefensaPete Hegseth

Últimas Noticias

Un pueblo del siglo XIX sobrevive en Long Island: casas trasladadas, oficios revividos y la historia de Nueva York a una hora de Manhattan

Old Bethpage Village Restoration reúne edificios originales, intérpretes en trajes de época y actividades interactivas para transportar a los visitantes al corazón rural y artesanal de la ciudad más grande del país antes de la modernidad

Un pueblo del siglo XIX

Cómo es el bombardero supersónico B-1B Lancer, clave para la superioridad aérea estadounidense en el siglo XXI

Las continuas actualizaciones tecnológicas y tácticas han permitido que el B-1B Lancer siga siendo un activo fundamental para la proyección de poder global de Estados Unidos, adaptándose a las exigencias de la guerra contemporánea

Cómo es el bombardero supersónico

El arresto de dos europeos en el Aeropuerto Internacional de Miami destapa intento de tráfico de hachís a Brasil

Las autoridades en el sur de Florida investigan la presunta implicación de ciudadanos extranjeros en el tráfico internacional de cannabis concentrado tras interceptar equipaje con droga destinado a São Paulo

El arresto de dos europeos

El departamento de policía de Florida investiga a un oficial por presunto fraude en solicitudes de horas extras

En medio de la investigación se analizaron los sistemas de control interno y la respuesta institucional frente a vínculos personales en los cuerpos de seguridad

El departamento de policía de

El Vessel at Hudson Yards reabrirá sus puertas el 9 de marzo

Las instalaciones del emblemático monumento en Manhattan permitirán nuevamente el acceso a turistas y residentes, quienes podrán explorar su estructura y disfrutar de nuevas vistas del entorno urbano tras tres años de cierre

El Vessel at Hudson Yards

TECNO

Paramount+ y HBO Max se

Paramount+ y HBO Max se unirán en un solo servicio de streaming: adiós a pagar doble

Crea stickers con Google Fotos gracias a esta nueva función que lo hace en segundos

Cómo cambiar el volumen de cada aplicación por separado en Android: paso a paso

Trabajó 600 horas extras por 18 meses para cumplir un sueño: tener su propio PC Gamer

Cómo recuperar el historial de chats en WhatsApp paso a paso

ENTRETENIMIENTO

Harrison Ford recibió el Premio

Harrison Ford recibió el Premio a la Trayectoria en los Actor Awards 2026: “Estoy en la mitad de mi carrera”

Pinocho se convierte en asesino serial en el primer adelanto de ‘Pinocchio Unstrung’

Cillian Murphy responde con humor a los rumores de encarnar a Voldemort en la serie de HBO Max

Quién es Alexis Stone, el maquillista que aseguró haberse disfrazado de Jim Carrey en los Premios César

Cillian Murphy pone fin a los rumores sobre convertirse en Voldemort: “Mi enfoque actual está en otros proyectos”

MUNDO

Macron amplía el arsenal nuclear

Macron amplía el arsenal nuclear francés y ofrece a ocho países europeos un sistema de disuasión atómica propio

El analista internacional Fabián Calle, sobre el ataque a Irán: “No hay casos de cambio de régimen por bombardeo”

Netanyahu visitó una zona alcanzada por la ofensiva iraní: “Si el régimen consigue armas nucleares, amenazará a la humanidad”

Israel advirtió a Hezbollah tras el primer ataque desde el alto el fuego de 2025: “Entró en una pelea que no puede ganar”

Donald Trump dijo que Irán enriquecía uranio en secreto: “Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos”