Estados Unidos

Manifestaciones y protestas dividen a la comunidad de Los Ángeles tras bombardeos en Medio Oriente

Diversos grupos han salido a las calles de la ciudad angelina para expresar posiciones opuestas ante la intervención militar, mientras organizaciones locales denuncian riesgos de discriminación y piden mayor protección comunitaria

Las autoridades de California refuerzan
Las autoridades de California refuerzan la vigilancia tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, enfocándose en posibles amenazas locales. REUTERS/Jill Connelly

Autoridades de Los Ángeles y del estado de California reportaron vigilancia activa ante potenciales amenazas tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, según informaron la alcaldesa Karen Bass, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y el gobernador Gavin Newsom.

El Departamento del Sheriff detalló que se han actualizado los protocolos de despliegue y se ha incrementado la coordinación entre estaciones, asegurando recursos adicionales para responder a cualquier incidente.

Estas acciones, explicó la dependencia, refuerzan la seguridad y la preparación comunitaria en un contexto de alerta internacional.

A nivel estatal, el gobernador Newsom confirmó que las autoridades de seguridad y emergencias cooperan con agencias federales para monitorear el desarrollo de los acontecimientos y anticipar cualquier posible impacto en la región.

La policía de Los Ángeles
La policía de Los Ángeles intensifica la seguridad en lugares de culto y espacios comunitarios, pese a no existir amenazas creíbles actuales según Karen Bass. REUTERS/Jill Connelly

La policía de Los Ángeles reforzó la vigilancia en lugares de culto y espacios comunitarios, aunque, según Bass, no existen amenazas creíbles en la actualidad.

La Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador reiteró que no se detectó ninguna amenaza específica sobre California, pero mantiene un estado de alerta a raíz de los ataques.

Las manifestaciones tras los bombardeos se multiplicaron en distintos puntos de la ciudad, incluyendo Westwood, donde grupos se pronunciaron en favor de las acciones militares, y el centro de Los Ángeles, donde se registraron protestas contra la intervención estadounidense.

Organizaciones locales, como coaliciones de defensa de los derechos civiles y de comunidades migrantes, denunciaron el riesgo de un aumento en los incidentes de discriminación y solicitaron mayor protección para centros culturales y religiosos.

El ataque lanzado la mañana del sábado dejó al menos 200 muertos y más de 700 heridos, conforme a medios estatales iraníes.

Posteriormente, Irán respondió con el envío de misiles y drones sobre bases de Estados Unidos en la región y sobre Israel.

Manifestaciones a favor y en
Manifestaciones a favor y en contra de los ataques sacuden barrios como Westwood y el centro de Los Ángeles, reflejando la división social. REUTERS/Jill Connelly

Las fuerzas armadas estadounidenses confirmaron que varias de sus instalaciones en el Golfo Pérsico, incluyendo bases en Bahréin y Kuwait, fueron blanco de la ofensiva iraní, aunque señalaron que los daños fueron limitados y que la mayoría de los proyectiles fueron interceptados.

Reacciones políticas y contexto internacional

El expresidente Donald Trump declaró considerar “correctos” los informes sobre la posible muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, durante la ofensiva.

A través de un video publicado en redes sociales, Trump sostuvo que la operación conjunta con Israel tenía como objetivo “eliminar amenazas inminentes” y “defender al pueblo estadounidense”.

El gobernador Newsom, en línea con otras autoridades estatales, aseguró que el State Threat Assessment Center de California se mantiene en contacto permanente con agencias federales y exhortó a la población a reportar cualquier actividad sospechosa.

La vigilancia se extendió a infraestructuras críticas y centros educativos, especialmente en ciudades con alta concentración de comunidades iraníes y judías.

Legisladores federales de California, como la representante Maxine Waters y el senador Alex Padilla, criticaron la decisión presidencial de llevar a cabo los ataques sin autorización del Congreso.

Manifestaciones y protestas se multiplican
Manifestaciones y protestas se multiplican en Los Ángeles, reflejando posiciones opuestas respecto a la intervención militar en Irán e Israel. REUTERS/Jill Connelly

Waters advirtió que la escalada “pone en riesgo vidas estadounidenses y puede arrastrar al país a un conflicto de larga duración en Medio Oriente”.

Por su parte, Padilla subrayó la necesidad de agotar las vías diplomáticas y fortalecer la cooperación internacional para evitar una guerra de mayor escala.

En contraste, representantes republicanos como Young Kim y Darrell Issa defendieron la acción militar, calificándola como un esfuerzo “necesario para frenar las ambiciones nucleares de Irán” y “restaurar la paz mediante la fuerza”.

Medidas de seguridad reforzadas y clima social en California

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles enfrentó controversias tras publicar y luego retractar un mensaje en redes sociales que expresaba condolencias a las víctimas en Irán.

Posteriormente, la institución emitió una disculpa oficial y anunció una revisión interna sobre el manejo de la comunicación pública durante crisis internacionales.

Simultáneamente, la vigilancia se incrementó en puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), estaciones de transporte público y sedes diplomáticas.

Personas marchan y corean consignas
Personas marchan y corean consignas durante una manifestación contra el régimen gobernante de Irán en Los Ángeles. REUTERS/Jill Connelly

Las autoridades aclararon que, aunque la alerta es preventiva, cualquier incidente será atendido con despliegues inmediatos de recursos.

La comunidad local permanece dividida respecto a la intervención militar estadounidense.

Diversas organizaciones convocaron a nuevas marchas y actos públicos para los próximos días, mientras líderes religiosos pidieron calma y rechazaron cualquier acto de violencia o discriminación.

La situación sigue en desarrollo, con las autoridades federales y estatales en comunicación constante para ajustar los protocolos ante posibles cambios en el escenario internacional.

