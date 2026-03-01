Estados Unidos

La temporada de huracanes de 2025 termina sin impactos directos en Estados Unidos

Récords de fuerza y avances en pronóstico marcaron la actividad ciclónica, que desplazó su mayor impacto fuera del territorio estadounidense

La actividad ciclónica en el
La actividad ciclónica en el Atlántico batió marcas históricas mientras los grandes sistemas evitaron el territorio estadounidense (NOAA/AP)

La temporada de huracanes del Atlántico 2025 concluyó el 30 de noviembre, sin que ningún huracán tocara tierra en los Estados Unidos, una situación inédita desde 2015 pese a registrar huracanes de categoría 5 y varios episodios de rápida intensificación.

Este año marcó además la entrada oficial de la inteligencia artificial en los pronósticos, de acuerdo con The Palm Beach Post. Aunque en total se formaron 13 tormentas nombradas, ninguna afectó directamente al territorio estadounidense continental.

El administrador de la NOAA (la Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos), Neil Jacobs, describió esta ausencia de impactos como “un respiro muy necesario”. Entre los datos destacados figura un récord absoluto: el huracán Melissa registró una ráfaga máxima de 405 km/h, la más alta documentada por un dropsonde, el instrumento que mide las condiciones dentro de estos fenómenos.

Melissa, un ciclón de fuerza
Melissa, un ciclón de fuerza inusual, desafió registros previos y sorprendió a meteorólogos por su comportamiento extremo (REUTERS/Raquel Cunha/Archivo)

Tres huracanes de categoría 5, sin impactos directos en Estados Unidos

La mayor parte de la actividad se centró en el Caribe y el Atlántico, con sistemas alejados de la costa continental. Solo una tormenta tropical, Chantal, tocó tierra en Carolina del Sur el 6 de julio tras formarse sobre el Atlántico al este de Jacksonville.

Según The Palm Beach Post, la presencia de Chantal causó inundaciones en el centro de Carolina del Norte, donde se registraron 30 centímetros de lluvia en 24 horas, cuyo saldo fue varias personas fallecidas.

Las condiciones meteorológicas dominantes —en particular la posición más oriental y débil del anticiclón de las Bermudas— favorecieron el desvío de la mayoría de los sistemas hacia mar abierto, lejos de las zonas pobladas de Estados Unidos.

Alex DaSilva, principal experto en huracanes de AccuWeather, explicó que los patrones de viento y el cizallamiento (wind shear) cerca del país limitaron el desarrollo y acercamiento de los ciclones, pese a las temperaturas marinas elevadas.

Chantal, la única tormenta tropical
Chantal, la única tormenta tropical que cruzó la costa este, dejando a salvo a las principales ciudades del país (NOAA/AP)

Ráfagas récord y rápida intensificación

En total, la temporada registró cinco huracanes, de los cuales cuatro alcanzaron la categoría de huracán mayor (categoría 3 o superior) y tres llegaron a huracanes de categoría 5, el segundo registro más alto desde que existen datos, solo superado por los cuatro ciclones de 2005.

Uno de los fenómenos más inusuales fue la evolución del huracán Melissa, que logró el récord de la mayor intensidad medida en Jamaica y se mantuvo en categoría 5 durante seis días sin experimentar la habitual sustitución de la pared del ojo.

The Palm Beach Post asegura que, la presión central del ciclón descendió 90 milibares en 72 horas, mientras sus vientos aumentaron 185 km/h en el mismo periodo. Melissa afectó primero a Jamaica, después a Cuba oriental, dejando daños materiales de gran magnitud en ambas islas y también impactos en Hispaniola.

Entre los casos de interacción compleja se presentó el efecto Fujiwhara con los huracanes Imelda y Humberto, que giraron juntos en el Atlántico. DaSilva sostuvo que si Humberto no se hubiera ubicado tan cerca, Imelda probablemente habría tocado tierra en las Carolinas.

La isla caribeña enfrentó vientos
La isla caribeña enfrentó vientos y daños sin precedentes con el paso del fenómeno más intenso de la temporada (REUTERS/Raquel Cunha/Archivo)

Inteligencia artificial, herramienta clave en los nuevos pronósticos

El 2025 marcó el debut de modelos de inteligencia artificial como instrumento oficial del Centro Nacional de Huracanes para anticipar trayectorias y cambios de intensidad, un avance tecnológico reconocido tanto por la NOAA como por especialistas externos.

Michael Brennan, director del ente, enfatizó que los modelos hicieron posible avisar con casi tres días de anticipación que Melissa alcanzaría categoría 5 en Jamaica, una prevención inédita dado su punto de inicio.

Los resultados, según Bryan Norcross —especialista en huracanes de la cadena especializada en meteorología FOX Weather—, revelaron que “el modelo de Google DeepMind fue tan preciso o más que los sistemas de pronóstico tradicionales y permitió realizar simulaciones más rápidas y menos costosas”.

Modelos predictivos impulsados por IA
Modelos predictivos impulsados por IA permitieron anticipar cambios bruscos en la trayectoria y fuerza de los ciclones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciclos de calma y fases de rápida intensificación

La secuencia de fenómenos mostró fases alternas, con semanas sin actividad y luego periodos donde las tormentas adquirieron intensidad muy rápidamente. El reconocido centro académico estadounidense Colorado State University detalló que entre el 24 de agosto y el 16 de septiembre no se formó ningún sistema con nombre, un intervalo registrado únicamente en 1992 y 1939.

Aun así, cuatro huracanes —Erin, Gabrielle, Humberto y Melissa— atravesaron episodios de rápida intensificación, igualando los recuentos de 2005, 2008 y 2020 de tormentas que aumentan más de 92 km/h en 24 horas.

Este patrón motivó a DaSilva a describir 2025 como una “temporada de todo o nada: o los sistemas tropicales luchaban por mantenerse o alcanzaban la máxima intensidad”. La NOAA también apuntó que el año presentó “contrastes marcados, entre periodos de calma y picos de actividad”.

El huracán Erin intensificó su
El huracán Erin intensificó su potencia en pocas horas, convirtiéndose en uno de los casos más notables de evolución rápida durante la temporada (REUTERS/Archivo)

Impactos en el Caribe y zonas cercanas a Estados Unidos

Si bien no hubo impactos mayores en el territorio continental, tanto Imelda como Erin originaron marejadas, crecidas e inundaciones costeras en la franja este de Estados Unidos y en Bermuda.

Las ráfagas de Melissa y los daños registrados en países como Jamaica y Cuba pusieron a prueba los sistemas de alerta y evacuación, reforzando la utilidad de los modelos predictivos basados en inteligencia artificial para la toma de decisiones rápidas.

La temporada 2025 finalizó con el 97% de la actividad concentrada entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, sin tormentas posteriores al cierre oficial, según la NOAA.

