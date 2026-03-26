Una activista denunció a una aerolínea estadounidense por el daño de su silla de ruedas valuada en USD 75.000

Emily Ladau denunció a Delta Air Lines por los graves daños ocasionados a su silla de ruedas eléctrica personalizada de USD 75.000 tras un vuelo hacia Minneapolis (Reuters)

La reciente experiencia vivida por Emily Ladau evidencia un problema generalizado en la aviación comercial de Estados Unidos: la falta de garantías para salvaguardar la integridad de sillas de ruedas eléctricas durante el transporte aéreo.

Ladau, autora y defensora de los derechos de las personas con discapacidad, denunció que Delta Air Lines destruyó su costosa silla de ruedas personalizada de USD 75.000 tras un vuelo con destino a Minneapolis-St. Paul International Airport, lo que reactivó el debate nacional sobre las condiciones de accesibilidad en los aeropuertos y la respuesta de las aerolíneas.

Esta situación pone en el centro la urgencia de modificar las regulaciones federales para el traslado de dispositivos de movilidad, una demanda que Ladau dirige a la Federal Aviation Administration y al Departamento de Transporte.

Según informó USA Today, la usuaria quedó temporalmente sin su principal medio de desplazamiento y se vio obligada a recurrir a una silla prestada, inadecuada en dimensiones y prestaciones.

Emily Ladau resaltó que la destrucción de su silla de ruedas personalizada afectó su independencia, su trabajo y su derecho a viajar libremente (Emily Ladau)

A pesar de las iniciativas regulatorias introducidas en 2024, los avances aún no eliminan el riesgo de daños a la movilidad de los pasajeros. El Departamento de Transporte estadounidense registró, solo en 2025, 9.910 informes de mal manejo de sillas de ruedas y dispositivos similares por parte de las diez mayores aerolíneas del país y sus filiales, sobre un total de 907.259 equipos transportados.

Esto equivale a una tasa de 1,09 %, una mejora frente al 1,26 % reportado en 2024, según datos citados por USA Today. Sin embargo, para quienes dependen de su silla de ruedas, el único porcentaje aceptable es cero.

Daños a equipos de movilidad: impacto en la vida, salud y libertades

El incidente denunciado se produjo el 9 de marzo, cuando Ladau voló para impartir una conferencia en La Crosse, Wisconsin. Al aterrizar, un responsable de atención de quejas la informó de un “incidente” y le comunicó que su silla de ruedas, de 205 kilogramos, había caído y sufrido daños irreparables. “Al verla me di cuenta de inmediato de que era inutilizable e irreparable”, declaró Ladau en USA Today.

Detalló que el respaldo y los laterales presentaban roturas estructurales, constatando en el momento la magnitud de la pérdida: “Tuve que sentarme y verla mientras se la llevaban por el aeropuerto, sabiendo que era parte de mi vida”.

En otra entrevista con NJ Spotlight News, la autora de “Demystifying Disability: What to Know What to Say and How to Be an Ally” profundizó que el costo va más allá de los USD 75.000, porque es un modelo personalizado que incorpora funciones de elevación, inclinación y adaptación a sus medidas para evitar lesiones por presión. “Es el equivalente a mis piernas, es libertad de movimiento y de elección”, manifestó.

Aunque reconoció que el personal de Delta actuó con corrección y rapidez, lamentó la persistencia del problema sistémico: “No creo que deba culparse al personal de tierra o de aeropuerto. Hacen todo lo posible frente a fallas del sistema”.

Delta Air Lines reconoció la gravedad de los daños y ofreció disculpas públicas, reafirmando la importancia de los equipos de movilidad para sus clientes con discapacidad (Emily Ladau)

Regulaciones federales y búsqueda de una solución permanente

Las denuncias por daños a dispositivos de movilidad durante vuelos superan las 11.000 cada año, según informó el Departamento de Transporte a NJ Spotlight News, lo que revela la dimensión estructural del conflicto. Ladau subrayó que el perjuicio supera lo material.

Además, las averías y retrasos en la restitución impactan la independencia personal, la posibilidad de trabajo y el derecho a viajar. En su caso, la pérdida de la silla afectó tanto su labor profesional como su vida privada: su viaje de luna de miel a Londres debió ser pospuesto porque no tenía garantía de contar con una silla funcional.

Para la activista, resulta inaceptable que la industria aeronáutica todavía no cuente con sistemas seguros para evitar estos daños o, al menos, con procesos eficaces de indemnización y reparación.

Existen alternativas técnicas en desarrollo. Organizaciones como All Wheels Up trabajan junto a la Federal Aviation Administration en pruebas de seguridad que permitirían a las personas subir a bordo y permanecer en su silla de ruedas, fijada y asegurada como sucede ya en autobuses públicos.

Según la pasajera afectada, las aerolíneas no perderían ingresos porque los asientos serían fácilmente intercambiables si no fueran ocupados por pasajeros con silla, y se eliminarían así las exorbitantes indemnizaciones por equipos dañados.

El Departamento de Transporte informó que los daños anuales a equipos de movilidad superan las 11.000 denuncias, evidencia de una problemática estructural en la aviación (REUTERS/Megan Varner)

Caso de Ladau con un contexto de daños reiterados

Aunque el caso de Emily Ladau ha recibido amplia repercusión por la magnitud de la pérdida y su activismo, situaciones similares se repiten en la experiencia de otros pasajeros.

Las redes sociales y medios estadounidenses, retomaron numerosas quejas recientes sobre el deterioro severo de equipajes, incluyendo valijas de gama alta. Sin embargo, los daños a equipamientos esenciales para la movilidad revisten una gravedad particular, ya que su afectación implica la restricción concreta del derecho al traslado autónomo.

Delta Air Lines afirmó en un comunicado remitido a USA Today: “Delta comprende cuán fundamentales son estos equipos de movilidad para la independencia de sus clientes y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a la señora Ladau: esto no estuvo a la altura de nuestros estándares. Nuestros equipos actuaron de inmediato y están trabajando activamente con la señora Ladau para cubrir sus necesidades y escuchar sus sugerencias, para mejorar nuestros procesos”.

El caso de Ladau visibiliza la urgencia de reformas legales sobre la protección de sillas de ruedas en vuelos y la implementación de sistemas seguros e indemnizaciones eficaces (REUTERS/Mike Segar)

Para Emily Ladau, el verdadero cambio vendrá mediante reformas legales y la concienciación directa para las compañías. La activista insistió en que “no debería existir ninguna excusa para que las aerolíneas no hayan desarrollado un mejor sistema para proteger las sillas de ruedas” y reclama que la autoridad federal retome y apruebe cuanto los mecanismos de control y seguridad.