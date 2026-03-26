Zohran Mamdani anuncia un ajuste de USD 1.700 millones para enfrentar el déficit en Nueva York

La Oficina de Gestión y Presupuesto supervisa la identificación de recortes en todas las agencias municipales, con metas de ahorro estructural entre el 1,5% y el 2,5% de cada presupuesto (REUTERS/Eduardo Muñoz)

El anuncio del alcalde Zohran Mamdani sobre un plan de ahorro de USD 1.700 millones marca un punto de inflexión en la política fiscal de la Ciudad de Nueva York y establece nuevas directrices para la Oficina de Gestión y Presupuesto.

La iniciativa, diseñada para estabilizar las finanzas municipales y proteger los servicios esenciales, responde a la urgencia de revertir un déficit que, aunque se redujo desde el inicio de la gestión Mamdani, todavía amenaza la capacidad operativa de la administración.

El presupuesto del año fiscal 2027, que comienza el 1 de julio, es el horizonte inmediato en el que se proyectan estos ajustes.

Con la creación de la figura de “Director de Ahorros”, cada agencia municipal debió identificar recortes y oportunidades de eficiencia bajo la supervisión directa de la Oficina de Gestión y Presupuesto.

Ningún gasto, por mínimo que parezca, quedó sin revisión. Según detalló la administración, la meta para cada dependencia osciló entre el 1,5% y el 2,5% de su presupuesto, en función de su tamaño y criticidad.

Estas medidas buscan consolidar un ahorro estructural frente a un futuro fiscal más restrictivo, menos expuesto a shocks económicos externos, y son eje para la reducción de gastos en todos los niveles municipales.

La Ciudad de Nueva York enfrenta actualmente un déficit fiscal de USD 5.400 millones, cifra que representó un descenso sustancial desde los USD 12.000 millones registrados al inicio de la gestión de Zohran Mamdani, según datos publicados por el medio especializado El Diario.

Este ajuste, logrado principalmente mediante contención del gasto y reestructuración administrativa, permitió a la ciudad evitar medidas de emergencia más severas y sentar las bases del nuevo plan de ahorro.

La brecha financiera exige intervenciones en todos los niveles del gobierno municipal para asegurar la continuidad de servicios clave y la sostenibilidad a largo plazo.

El plan diseñado por la administración municipal incorpora recortes en áreas diversas, desde grandes contratos tecnológicos hasta gastos menores en insumos de oficina. La limitación en la compra de papel y materiales básicos permitirá liberar más de USD 27 millones, según puntualizó Mamdani.

La lógica que guía este ajuste es que cada dólar del presupuesto debe estar respaldado por su utilidad y traducirse en beneficio directo para la ciudadanía.

Durante la presentación del presupuesto ejecutivo, la Oficina de Gestión y Presupuesto enfatizó que la supervisión será constante y que se contemplan revisiones adicionales antes del inicio del nuevo año fiscal. Las acciones de reducción de gastos alcanzan a todas las áreas municipales: el Departamento de Correccionales, por ejemplo, disminuirá USD 4,3 millones mediante la rescisión de contratos vinculados a tecnología y consultoría.

Alcance y distribución de los recortes en agencias municipales

El plan incluye ahorro mediante la cancelación o renegociación de contratos en departamentos clave como Educación, Salud, Saneamiento y Tecnología, logrando eficiencias millonarias (REUTERS)

El Departamento de Finanzas reforzará los controles internos para asegurar que únicamente quienes cumplan con los requisitos legales accedan a las exenciones fiscales, medida que permitirá un ahorro estimado de USD 13 millones. Por su parte, el sistema de escuelas públicas recortará contratos que presentan bajo nivel de utilización y aplicará restricciones estrictas al gasto, lo que se traducirá en una reducción de USD 30,3 millones en el presupuesto anual.

En el sector salud, el Departamento de Salud e Higiene Mental renegociará acuerdos para la adquisición de medicamentos críticos, como la naloxona, lo que permitirá ahorrar USD 1.150.000. Por su parte, el Departamento de Saneamiento reubicará oficinas y personal, generando un ahorro proyectado de USD 194.000.

La Oficina de Tecnología e Innovación eliminará duplicidades en hardware y software y renegociará contratos de consultoría externa, con un impacto estimado de USD 1.300.000 en 2026 y USD 1.200.000 en 2027.

El área de personal municipal implementará una auditoría detallada sobre la elegibilidad de dependientes en los planes de salud, medida que podría aportar USD 100 millones en eficiencia, de acuerdo con datos del medio especializado El Diario.

El Departamento de Servicios Sociales modificará cerca de veinticuatro contratos para ahorrar USD 597.000, mientras que la reducción de servicios de WiFi en refugios y el fin de la relación con la firma internacional de consultoría McKinsey permitirán liberar USD 3.100.000 adicionales.

La optimización en el Departamento de Bomberos incluye la revisión de tarifas de telecomunicaciones, lo que permitirá ahorrar USD 700.000 el primer año y USD 2.200.000 en 2027. La facturación de servicios de “Tratamiento sin Transporte” a Medicaid generará un ahorro de USD 10.100.000.

En tanto, la red de hospitales públicos, Health + Hospitals (H+H), reducirá horas extra y personal temporal, sumando USD 14.100.000 en 2026 y USD 25.700.000 en 2027.

Reducción de gastos menores: impacto distributivo y control exhaustivo

La reducción de gastos menores, como suscripciones y consultorías, forma parte de la política de control exhaustivo para evitar la dispersión de recursos en partidas no prioritarias (REUTERS/Bing Guan)

El enfoque integral del plan incluye también los contratos de menor magnitud. La Comisión de Taxis y Limusinas eliminará la suscripción a la plataforma Slack para generar un ahorro de USD 20.000. La Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York asumirá el mantenimiento de software internamente, lo que implica USD 63.000 de ahorro en 2027.

La Oficina del Alcalde para Servicios a Organizaciones sin Fines de Lucro dejará de contratar consultores externos, ahorrando USD 400.000, mientras que la agencia de adultos mayores reorganizará un contrato de consultoría para ahorrar USD 411.000.

Estas decisiones, menores en términos absolutos, forman parte de una política de control exhaustivo que busca evitar la dispersión de recursos en partidas no prioritarias.

El alcalde Zohran Mamdani explicó: “No existen gastos pequeños cuando se trata de sanear las finanzas de la ciudad”, y anticipó que “la revisión presupuestaria continuará con ajustes adicionales según la evolución de los ingresos y demandas sociales”.

La administración municipal destaca que el control del déficit no comprometerá la prestación de servicios esenciales. La estrategia de ahorro busca garantizar la viabilidad financiera de la ciudad, con un nuevo estándar de transparencia y eficiencia.

Según el medio especializado El Diario, la combinación de recortes estructurales, renegociación de contratos y reducción de gastos cotidianos convierte a Nueva York en un ejemplo concreto de gestión responsable en tiempos de restricciones fiscales.

Contexto, desafíos y perspectivas para la gestión municipal

El plan de ajuste fiscal impulsado por Zohran Mamdani responde a un contexto de presión inflacionaria, disminución de ingresos y mayores demandas sociales, factores que afectan a las principales urbes de Estados Unidos.

Nueva York, como la ciudad más poblada del país, enfrenta el reto adicional de mantener el equilibrio entre la calidad de los servicios públicos y la responsabilidad presupuestaria. El descenso del déficit, de USD 12.000 millones a USD 5.400 millones, implica un avance, aunque el camino hacia el equilibrio fiscal aún requiere esfuerzos sostenidos y la colaboración de todas las áreas del gobierno local.

El proceso de revisión y ajuste continuará a lo largo del año fiscal, con la posibilidad de que se incorporen nuevas medidas según evolucione la situación económica. La administración sostiene que mantendrá informada a la ciudadanía sobre el impacto de cada decisión y que los recursos públicos se utilizarán de manera eficiente y transparente.