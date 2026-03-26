Esta ciudad de EEUU tiene agua solo para unos meses y un uso industrial que sigue en aumento

Corpus Christi enfrenta emergencia hídrica en 2026 tras cinco años de sequía y aumento en demanda de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Corpus Christi, en el sureste de Texas, declaró el inicio de una emergencia hídrica tras comprobar que sus principales embalses se encuentran en niveles críticos, lo que podría llevar a restricciones severas para más de 400.000 personas y el sector industrial local. La advertencia oficial se hizo pública en la última semana de marzo de 2026, después de cinco años de sequía y un crecimiento acelerado de la demanda de agua, según datos de la Autoridad Municipal de Agua de Corpus Christi (CCW) y reportes del medio local Texas Tribune.

Fuentes municipales informaron que el lago Corpus Christi se sitúa apenas por encima del 9% de su capacidad, mientras el embalse de Choke Canyon está por debajo del 8%. El lago Texana mantiene cerca del 50% de su volumen útil. Estas cifras, confirmadas por la CCW, llevaron a la administración local a activar el protocolo de emergencia hídrica de nivel 1, que contempla la posibilidad de recortar el consumo general en un 25% si la situación no mejora de inmediato. El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó órdenes para agilizar la respuesta estatal y retrasar los recortes obligatorios, de acuerdo con la emisora regional Texas Public Radio.

El origen de la crisis se relaciona con la expansión industrial de la región. Desde 2022, la apertura de plantas de ExxonMobil, SABIC y Steel Dynamics elevó la demanda de agua a niveles máximos, con contratos que superan los 70 millones de galones diarios. Según la administración local, solo 12 empresas concentran el 55% del consumo total, lo que añade presión al sistema, según Corpus Christi Caller-Times.

¿Por qué Corpus Christi enfrenta una crisis de agua en 2026?

La falta de lluvias durante cinco años y el descenso progresivo en los niveles de los embalses han reducido la capacidad de respuesta del sistema de abastecimiento local, de acuerdo con la Autoridad Municipal de Agua de Corpus Christi. El lago Corpus Christi, principal fuente de la ciudad, registró en marzo de 2026 un volumen útil de solo un 9%. Choke Canyon, el segundo embalse en importancia, cayó a menos del 8%, mientras que el lago Texana, ubicado más al noreste, ronda el 50% de su capacidad. Estas cifras confirman la gravedad de la situación, según el medio local Texas Tribune.

La infraestructura hídrica de la ciudad se apoya principalmente en estos tres cuerpos de agua. El descenso simultáneo de todos ellos representa un riesgo considerable para el suministro residencial, agrícola e industrial. El ayuntamiento de Corpus Christi advirtió que, de mantenerse la tendencia, la ciudad podría enfrentar una escasez de agua en cuestión de meses.

Los embalses principales de Corpus Christi, Lago Corpus Christi y Choke Canyon, operan con menos del 10% de su capacidad y amenazan al suministro local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene la industria en el consumo de agua de Corpus Christi?

La región de Corpus Christi aloja una de las concentraciones industriales más grandes en la costa del Golfo de México. Según la Coastal Bend Industry Association, el sector industrial absorbe el 55% del agua suministrada. El crecimiento del polo petroquímico y metalúrgico se aceleró desde 2022, con la entrada en operaciones de plantas de ExxonMobil-SABIC y Steel Dynamics.

Datos de la CCW indican que estas industrias poseen contratos que garantizan decenas de millones de galones diarios, lo que limita el margen de maniobra para el resto de los usuarios. El director de la asociación, Bob Paulison, explicó a Texas Tribune: “Los productos que se fabrican aquí abastecen a Texas, el país y mercados globales”.

Si bien algunas empresas, como Flint Hills Resources, han iniciado proyectos para reutilizar aguas residuales, se estima que solo cubrirán el 15% de sus necesidades. El aumento de la demanda industrial, combinado con la sequía, ha llevado a una competencia directa por el agua disponible.

¿Qué medidas de emergencia implementan las autoridades?

El ayuntamiento de Corpus Christi activó el protocolo de emergencia hídrica de nivel 1, lo que habilita restricciones inmediatas, incluidas multas de hasta USD 500 para quienes no respeten los horarios de riego residencial, según la emisora regional KSAT News. Si los niveles continúan bajando, la administración local anticipó que podría ordenar recortes obligatorios del 25% para todos los usuarios, incluidas las empresas.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó a las agencias estatales agilizar permisos para perforación de pozos y para proyectos de desalinización. Abbott también modificó temporalmente la regulación que obliga a la ciudad a reducir la extracción de agua del lago Texana cuando este baja del 50%, extendiendo el umbral al 40% para evitar un corte inmediato, según Texas Public Radio.

El administrador municipal, Peter Zanoni, informó que existen fondos estatales disponibles por más de USD 750 millones para infraestructura hídrica, incluidas plantas desalinizadoras y nuevos pozos. Zanoni afirmó ante el concejo: “Nuestra dependencia de la lluvia y las aguas superficiales nos está pasando factura”, cita Corpus Christi Caller-Times.

¿Qué proyectos alternativos están en marcha para asegurar el suministro?

El principal proyecto estructural es la construcción de una planta desalinizadora en el puerto de Inner Harbor. Esta propuesta se discute desde hace más de diez años, pero en septiembre de 2025 el concejo municipal la rechazó tras el aumento de los costos estimados, que pasaron de USD 757 a USD 1.300 millones, según el medio local Texas Tribune. El hecho de que la crisis continúe ha llevado a reconsiderar la obra, con una votación pendiente sobre un plan alternativo.

“Con la desalinización podríamos garantizar un suministro suficiente, incluso en sequía”, sostuvo Peter Zanoni. El funcionario aseguró que existen permisos y financiamiento aprobados para avanzar si el nuevo proyecto recibe luz verde. Especialistas como Ryan Hassler, de la consultora energética Rystad Energy, señalaron a Texas Tribune que los costos iniciales y el consumo energético de la desalinización constituyen los principales retos.

Además, la ciudad avanza en la perforación de pozos de aguas subterráneas y en el desarrollo de sistemas de reutilización, aunque los críticos consideran que se trata de soluciones temporales que no resolverán el problema de fondo.

El sector industrial de Corpus Christi consume el 55% del agua disponible, impulsado por la expansión de plantas petroquímicas y metalúrgicas desde 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afectan las restricciones de agua a los residentes y empresas?

Las restricciones ya se aplican a nivel residencial, con límites en los horarios de riego y el llenado de piscinas. El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas. Según la emisora regional KSAT News, el descontento crece entre los habitantes, quienes deben acatar normas mientras la industria mantiene sus contratos.

Si la ciudad activa la emergencia de nivel 1, las empresas deberán reducir un 25% su consumo de agua, aunque aún está por definirse la aplicación concreta de estas restricciones. El administrador municipal indicó que “la reducción obligatoria para la industria puede implicar cierres parciales o totales de plantas, pérdida de empleos y una menor recaudación fiscal”.

Las posibles afectaciones a largo plazo incluyen impactos en el desarrollo económico de la ciudad, interrupciones en la cadena de suministro y temor entre la población ante el escenario de recortes adicionales.

¿Qué consecuencias económicas y sociales podría generar la crisis?

La parálisis de las actividades industriales pone en peligro miles de puestos de trabajo y la recaudación local. Según la Autoridad Municipal de Agua de Corpus Christi, la industria representa el motor económico de la región. El temor a la pérdida de inversiones ha llevado a las autoridades a priorizar el diálogo con las empresas, que advierten sobre el impacto de los recortes en la cadena de suministro de productos petroquímicos y energéticos esenciales para Texas y otros estados.

El Centro Meadows para el Agua y el Medio Ambiente de la Universidad Estatal de Texas advierte que el sistema de abastecimiento basado en lluvias requiere alternativas de respaldo estructurales para garantizar la seguridad hídrica a largo plazo.

¿Cuál es la proyección para los próximos meses en Corpus Christi?

Las previsiones meteorológicas indican bajas probabilidades de lluvias suficientes en los próximos meses, por lo que la presión sobre el sistema hídrico se mantendrá. El estado de Texas mantiene la supervisión directa de la emergencia y coordina con el municipio la asignación de fondos y permisos para obras prioritarias.

Por el momento, la continuidad del suministro y la estabilidad económica regional dependen del avance de los proyectos de desalinización, nuevos pozos y la gestión eficiente de los recursos existentes, según reportes de Texas Tribune y Corpus Christi Caller-Times.