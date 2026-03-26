Estados Unidos

Nueva muerte por serpiente de cascabel en California: una mujer fue atacada en el condado de Ventura

La persona fue evacuada en helicóptero y falleció después de varios días de atención médica en un hospital del área, según reportes de autoridades y medios locales

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A rattlesnake moves through its destroyed habitat after an overnight blaze ignited in the Hollywood Hills in Los Angeles, California, U.S. January 9, 2025. REUTERS/Carlin Stiehl
A rattlesnake moves through its destroyed habitat after an overnight blaze ignited in the Hollywood Hills in Los Angeles, California, U.S. January 9, 2025. REUTERS/Carlin Stiehl

Una mujer falleció en el parque regional de Ventura tras ser mordida por una serpiente de cascabel mientras realizaba senderismo, según informó el medio local NBC4 local Los ángeles. La víctima fue llevada en helicóptero a un hospital, donde murió cinco días después. En lo que va del mes, esta es la segunda muerte relacionada con estos reptiles en California.

Los especialistas indicaron que el aumento de temperatura ha provocado que las serpientes aparezcan con mayor frecuencia. De acuerdo a los CDC, entre 7.000 y 8.000 personas son mordidas por serpientes venenosas cada año en Estados Unidos, con un promedio de cinco muertes.

Qué dicen los especialistas sobre las picaduras de serpientes de cascabel

El sur de California es uno de los destinos principales para los senderistas y, según el excursionista local Croy Tan, las serpientes de cascabel del Pacífico Sur se sienten a gusto en las grietas y hendiduras del entorno natural.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cada año ocurre un promedio de 7.000 a 8.000 mordeduras de serpientes venenosas en el país, lo que deriva en cinco fallecimientos anuales.

Serpiente de cascabel de escamas marrones y amarillas enroscada en el suelo arenoso, con la cabeza levantada, lengua bífida oscura y cola vibrando.
Una mujer falleció en el parque regional de Ventura tras ser mordida por una serpiente de cascabel mientras realizaba senderismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista Hayes explicó: “Las muertes por mordedura de serpiente de cascabel son extremadamente raras. Las probabilidades de sobrevivir son de aproximadamente 999 entre 1.000”.

El especialista, subrayó la importancia de recibir tratamiento con antídoto lo antes posible después de una mordedura: “Si no recibes el antídoto de inmediato, corres el riesgo de sufrir lesiones graves en los tejidos. Podrías perder un dedo. Podrías sufrir rigidez articular. Podrías dañar tus riñones, quizás de forma permanente”.

Hayes ofreció recomendaciones para los excursionistas: “Alejarse rápidamente sería una buena idea. No nos van a perseguir. No van a atacarnos. Su primera reacción suele ser quedarse inmóviles y esperar que no las veamos”.

Una serpiente de cascabel de patrones marrones y arena está enroscada sobre un sendero rocoso de tierra en una zona desértica con vegetación seca.
Una serpiente de cascabel se enrosca sobre un sendero rocoso en una zona desértica de California, rodeada de vegetación seca, bajo luz natural del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si aparece una serpiente de cascabel

Los expertos recomiendan a los excursionistas:

  • Manténgase en los senderos. Evite la hierba alta. Usa pantalones largos. Ten cuidado por dónde pisas.

Si te muerde:

  • Mantén la calma. Intenta limitar el movimiento. Llame inmediatamente al 911.

Características y especies de serpientes de cascabel

Las serpientes de cascabel figuran entre los grupos de reptiles más reconocidos de América, identificadas por el característico cascabel en la punta de la cola, que emplean como señal de advertencia.

Según reportes de la revista científica National Geographic y del Smithsonian National Zoo, institución zoológica de referencia, ambos publicados en los últimos años, estas serpientes pertenecen mayormente a los géneros Crotalus y Sistrurus, y su presencia se extiende desde Canadá hasta Argentina.

El género Crotalus comprende la mayoría de las especies conocidas de serpientes de cascabel, como la Crotalus atrox, común en el suroeste de Estados Unidos y el norte de México;la Crotalus adamanteus, frecuente en el sureste estadounidense; la Crotalus durissus, presente en regiones de Centro y Sudamérica; la Crotalus horridus, de los bosques del este de Estados Unidos; la Crotalus molossus, en áreas del suroeste estadounidense y México; y la Crotalus viridis, asociada a las praderas del oeste y centro de Estados Unidos.

El cascabel de estas especies emite un sonido característico al vibrar rápidamente, que sirve de advertencia ante posibles amenazas.

Por otra parte, el género Sistrurus incluye especies de menor tamaño y con cascabeles menos desarrollados, como la Sistrurus catenatus (massasauga) y la Sistrurus miliarius (pigmea), presentes principalmente en zonas húmedas y boscosas del centro y sureste de Estados Unidos, según detalla el Smithsonian National Zoo.

Las serpientes de cascabel poseen veneno de potencia variable y emplean su mordedura tanto para cazar presas pequeñas como para defenderse de depredadores.

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