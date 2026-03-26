Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Hong Kong y Macao

Turistas en Hong Kong (REUTERS/Tyrone Siu/Archivo)

El Consulado de Estados Unidos en Hong Kong y Macao emitió un alerta de seguridad al informar este jueves que las autoridades locales actualizaron la normativa vinculada a la Ley de Seguridad Nacional.

Desde ahora, negarse a facilitar contraseñas o a colaborar en el acceso a dispositivos electrónicos personales, como teléfonos móviles o computadoras portátiles, "se considera una infracción“, subrayó.

Luego indicó que la medida afecta a todas las personas que se encuentren en Hong Kong, incluidos ciudadanos estadounidenses, tanto quienes ingresan como quienes están en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong.

Además, la policía local dispone de facultades ampliadas para incautar y retener dispositivos electrónicos si los relaciona con posibles delitos contra la seguridad nacional.

Estados Unidos recomendó que, en caso de arresto o detención, las personas se contacten con el Consulado General de Estados Unidos en Hong Kong y Macao.

La policía local dispone de facultades ampliadas para incautar y retener dispositivos electrónicos si los relaciona con posibles delitos contra la seguridad nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, pidió que se consulte el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP) para registrar los viajes y recibir alertas y comunicaciones de la embajada o consulado estadounidense más cercano.

Otra de las recomendaciones es que se indique a familiares y amistades que viajen o residan en el extranjero que se inscriban en STEP, ya sea para recibir información sobre viajes específicos o alertas continuas sobre países determinados.

Y, por último, que se siga a la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado en redes sociales (@travelgov), así como a la embajada o consulado estadounidense correspondiente.

“Este cambio legal se aplica a todas las personas, incluidos los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Hong Kong, ya sea que lleguen o estén de tránsito por el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Además, el gobierno de Hong Kong tiene mayor autoridad para confiscar y retener cualquier dispositivo personal como prueba que considere vinculado a delitos contra la seguridad nacional", remarcó el comunicado del consultado estadounidense.