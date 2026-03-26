Una falla técnica en un juego en la feria de Houston dejó a personas suspendidas a más de 20 metros de altura

La rápida intervención del equipo técnico permitió resolver el incidente de la atracción Tango en menos de tres minutos, garantizando la seguridad de los ocupantes.

Varias personas quedaron suspendidas a 23 metros de altura durante varios minutos el pasado 21 de marzo en el Houston Livestock Show and Rodeo tras el mal funcionamiento de una atracción conocida como Tango. El incidente no dejó heridos y los responsables del evento reanudaron la operación del juego tras resolver la falla técnica.

El episodio ocurrió cuando la atracción, fabricada por la empresa neerlandesa KMG Rides, se detuvo repentinamente por un problema en el generador. Algunos asistentes grabaron el momento y compartieron las imágenes en redes sociales. Akil Strawder, uno de los afectados, relató que permaneció suspendido junto a sus primos mientras su esposa documentaba la situación desde el suelo.

La organización del Houston Livestock Show and Rodeo informó que la interrupción duró entre dos y tres minutos y que el personal especializado actuó con rapidez para restablecer la normalidad. Un portavoz del evento explicó que la seguridad constituye la máxima prioridad y que no se reportaron incidentes similares durante el resto de la feria.

Fallo técnico en la atracción Tango

El juego mecánico Tango dispone de tres góndolas abiertas que giran sobre varios ejes, ofreciendo una sensación de vuelo a los pasajeros. Cada cabina puede albergar hasta 8 personas.

Según información oficial, la atracción alcanza una altura máxima de 23 metros y funciona rotando sobre tres ejes diferentes. El generador presentó un desperfecto, lo que obligó a detener el juego mientras se encontraba en funcionamiento.

Las inspecciones previas y aleatorias, a cargo del Departamento de Seguros de Texas y expertos independientes, aseguran el correcto funcionamiento de los juegos mecánicos. (X (Twitter))

La reacción de los operadores permitió que la situación se resolviera en pocos minutos y que los ocupantes descendieran sin mayores inconvenientes. Los videos captados por testigos muestran el momento en que los asistentes permanecían en el aire mientras el equipo técnico trabajaba para solucionar el problema.

Un portavoz de la feria detalló a medios estadounidenses que las inspecciones de seguridad se realizan tanto antes de la apertura como de forma aleatoria durante el evento. La empresa líder en operación de atracciones mecánicas, Ray Cammack Shows, mantiene un historial sólido en materia de seguridad desde 1994, de acuerdo con los organizadores.

Protocolo de seguridad y respuesta

La seguridad de los visitantes en el Houston Livestock Show and Rodeo está regulada por un protocolo que incluye inspecciones previas por parte del Departamento de Seguros de Texas y revisiones aleatorias realizadas por expertos independientes. La consultora experta en ingeniería de espectáculos Coulter & Associates figura entre los evaluadores externos responsables del control técnico de las atracciones.

Ray Cammack Shows realiza controles exhaustivos antes de cada jornada y mantiene un equipo de supervisores certificados por organismos nacionales de seguridad. La organización reiteró que, tras el incidente, el juego Tango continuó operando de manera habitual y sin registrar nuevas fallas durante el resto de la feria.

En respuesta a preguntas de la prensa, los portavoces del evento recalcaron: "La seguridad de nuestros invitados en el Houston Livestock Show and Rodeo es nuestra máxima prioridad“. Sumaron que el cumplimiento de las regulaciones estatales y la colaboración con especialistas externos garantizan un entorno seguro para los asistentes.

Características y misión del rodeo

El Houston Livestock Show and Rodeo tiene una tradición que se remonta a 1932, cuando surgió como una exposición ganadera destinada a promover la industria local. A lo largo de los años, el evento amplió su programa para incluir espectáculos musicales, actividades educativas y un área de juegos mecánicos, lo que lo convirtió en uno de los festivales familiares más grandes de Texas.

La feria anual de Houston se realiza en el NRG Stadium e incluye espectáculos, actividades educativas y un área de juegos mecánicos para toda la familia. (holahouston.com)

La feria se celebra anualmente entre finales de febrero y mediados de marzo en el NRG Stadium, con una duración de aproximadamente veinte días. En su edición más reciente, la organización destacó el compromiso con la educación y el apoyo a la juventud texana.

Desde su fundación, el rodeo ha otorgado más de 22.000 becas, con un valor acumulado de USD 660 millones.

La próxima edición del Houston Livestock Show and Rodeo está prevista para 2027. Los responsables del evento confirmaron que mantendrán los estándares de seguridad y el enfoque educativo que caracterizan la feria.