La muerte de una adolescente en Chicago reaviva debate por seguridad de monopatines eléctricos

El caso reabre el debate sobre la seguridad de los vehículos eléctricos personales tras un fatal atropello en Chicago (ABC 7 Chicago)

La muerte de Violet Harris, una adolescente de 15 años estudiante de la secundaria Hyde Park Academy, durante un atropello mientras circulaba en un monopatín eléctrico en el barrio South Shore de Chicago, reavivó el debate sobre la seguridad de estos vehículos al revelar vacíos legales que afectan especialmente a menores de edad.

Este caso motivó respuestas tanto de familiares de la víctima como de autoridades estatales, quienes señalan la urgencia de revisar la regulación de los dispositivos eléctricos de movilidad personal, según informó el Chicago Tribune.

La noche del accidente, el conductor involucrado huyó después de embestir también a otra menor de 13 años, quien fue trasladada en estado estable al hospital Comer Children’s. Conforme a la información recabada por el Chicago Tribune, hasta la tarde del martes la investigación policial continuaba en curso y ningún sospechoso había sido identificado o detenido.

Entre 2017 y 2023, en Estados Unidos se registraron 164 muertes y 37.200 lesiones que requirieron atención médica vinculadas a monopatines eléctricos de alquiler, de acuerdo con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, agencia federal responsable de la vigilancia de productos.

Este aumento en los incidentes ocurre en un contexto donde Illinois reportó en 2025 un récord de 12,9 millones de trayectos en bicicletas y monopatines compartidos, según el Departamento de Transporte de Chicago, autoridad municipal.

La joven estudiante fue víctima de un incidente vial que puso en foco la exposición de los menores en la vía pública (GoFundMe)

El vacío normativo en la circulación de monopatines eléctricos

En Illinois, la legislación exige que los conductores de ciertos vehículos eléctricos con velocidad máxima entre 16 y 32 kilómetros por hora tengan al menos 18 años. No obstante, dispositivos más potentes —que pueden alcanzar hasta 80 kilómetros por hora y que se pueden adquirir en comercios— carecen de restricciones estatales en cuanto a edad o normas de seguridad, lo que permite el acceso de muchas personas menores de edad a estos vehículos.

El Chicago Tribune detalla que, según estudios del Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago, los adolescentes utilizan los monopatines eléctricos como medio de transporte preferente y presentan las tasas más bajas de uso de casco.

Si bien existen límites de edad municipales, menores pueden acceder y alquilar estos vehículos con facilidad, ya que en la mayoría de los casos no hay verificación de edad ni se solicita consentimiento parental, reveló el Chicago Tribune. Según Alexi Giannoulias, secretario de Estado de Illinois: “Algunos de estos dispositivos motorizados ahora alcanzan velocidades de autopista, pero existen pocos estándares claros, límites de edad y requisitos de seguridad“.

Falta de controles y regulaciones permite que menores accedan a dispositivos de alta velocidad sin restricciones (ABC 7 Chicago)

La experiencia familiar y el reclamo de justicia

El fallecimiento de Harris conmocionó a sus allegados y generó un pedido explícito de responsabilidad dirigido a quienes gestionan el sistema de movilidad urbana.

Terri Dean, tía de la víctima, remarcó la necesidad de legislar para proteger a los usuarios vulnerables: “Mi sobrina perdió la vida en un atropello con fuga. Cualquier nueva ley debe priorizar la protección de las personas en nuestras calles para que tragedias como esta no sigan ocurriendo“, expresó Dean al medio Chicago Tribune.

La familia de Harris homenajeó su memoria con una ceremonia privada de globos en el lugar del hecho y organizó una recaudación de fondos mediante GoFundMe para cubrir los gastos del sepelio. El dolor alcanzó más allá de Chicago: la madrina de Harris, Keisha Washington, residente en Houston, declaró: “Siento el peso de su ausencia hasta aquí. El mundo es más oscuro sin ella”.

El entorno de la adolescente exige medidas para evitar que otras familias atraviesen situaciones similares (GoFundMe)

Lime Micromobility, empresa propietaria del monopatín utilizado por Harris, informó al Chicago Tribune que colabora con las autoridades en la investigación y desarrolla su propia averiguación interna. “Estamos profundamente entristecidos al conocer este incidente con presunta fuga, y nuestros pensamientos acompañan a la familia de la víctima”, detalló la compañía.

Hasta el momento, Chicago figura entre las 133 ciudades estadounidenses con sistemas de monopatines eléctricos compartidos, desde el lanzamiento de su programa piloto en 2019, con operadores como Lime y Divvy, según la Oficina de Estadísticas de Transporte del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Las voces de familiares y responsables públicos insisten en que la proliferación de estos dispositivos requiere medidas más estrictas en materia de seguridad y responsabilidad civil por parte de usuarios, compañías proveedoras y organismos de control, antes de que las cifras de muertes y lesiones continúen aumentando.