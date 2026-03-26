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Países del norte de Europa refuerzan en Helsinki su apoyo militar y político a Ucrania frente a la amenaza rusa

Los líderes reiteraron su compromiso con la seguridad europea y la presión para una negociación de paz

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Los países nórdicos de la Fuerza Expedicionaria Conjunta ratificaron su apoyo militar a Ucrania en Helsinki (Reuters)
Los países nórdicos de la Fuerza Expedicionaria Conjunta ratificaron su apoyo militar a Ucrania en Helsinki (Reuters)

Los gobiernos de los países del norte de Europa agrupados en la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF) se reunieron en Helsinki para fortalecer su respaldo a Ucrania y a la seguridad del continente en medio de la persistente amenaza rusa.

Durante una cumbre encabezada por el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, los líderes de Reino Unido, Estonia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega y Suecia firmaron una declaración que subraya el compromiso de sus gobiernos con la estabilidad europea y con el apoyo a Kiev.

La reunión contó con la participación virtual del presidente ucraniano Volodímir Zelensky.

Zelensky recibió un compromiso renovado de apoyo político y militar de los países nórdicos (Europa Press)
Zelensky recibió un compromiso renovado de apoyo político y militar de los países nórdicos (Europa Press)

Los líderes ratificaron un compromiso continuo y reforzado de apoyo a Ucrania y a la seguridad europea frente a la amenaza rusa, de acuerdo con el documento conjunto firmado tras la cumbre.

La Fuerza Expedicionaria Conjunta, compuesta por diez países bajo liderazgo británico, promueve la cooperación en defensa y la realización de ejercicios militares coordinados.

En línea con eso, la alianza anunció que las fuerzas ucranianas participarán activamente en las próximas maniobras conjuntas, denominadas JEF LION, previstas para finales de año, con el objetivo de fortalecer la colaboración táctica y operativa.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, afirmó junto a sus pares de Noruega e Islandia que el mensaje de la coalición es claro: “las naciones de la JEF están del lado de Ucrania y nuestro apoyo continúa”.

El presidente finlandés subrayó el coste humano para Rusia desde el inicio del conflicto en Ucrania (Reuters)
El presidente finlandés subrayó el coste humano para Rusia desde el inicio del conflicto en Ucrania (Reuters)

La declaración conjunta también puso énfasis en la necesidad de endurecer las acciones contra la flota fantasma rusa, utilizada por Moscú para exportar petróleo pese a las sanciones internacionales.

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó en Helsinki que autorizó a las fuerzas armadas del Reino Unido a intervenir y detener buques rusos en aguas británicas, y expresó que “deberíamos perseguir a la flota fantasma con aún más ahínco” para bloquear las rutas marítimas empleadas por Rusia para eludir las sanciones.

Keir Starmer autorizó a las fuerzas armadas británicas a detener buques rusos en aguas del Reino Unido (Reuters)
Keir Starmer autorizó a las fuerzas armadas británicas a detener buques rusos en aguas del Reino Unido (Reuters)

El documento firmado por los países integrantes de la JEF menciona además la urgencia de invertir en capacidades de detección e interceptación de drones ante el incremento de incidentes con vehículos aéreos no tripulados extranjeros.

Los gobiernos también analizaron opciones para una respuesta colectiva que permita fortalecer la defensa ante amenazas similares en el futuro.

La organización reafirmó la importancia de mantener y aumentar la presión sobre Rusia con el objetivo de que el gobierno de Vladímir Putin retome las negociaciones de paz.

Vladímir Putin enfrenta una presión creciente de los países europeos para retomar las negociaciones de paz con Ucrania (Europa Press)
Vladímir Putin enfrenta una presión creciente de los países europeos para retomar las negociaciones de paz con Ucrania (Europa Press)

En sintonía con eso, el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, expresó que resulta imprescindible mostrar a Moscú que un acuerdo negociado es preferible a la prolongación del conflicto.

Jonas Gahr Støre defendió la necesidad de presionar a Moscú para reactivar las negociaciones de paz (Reuters)
Jonas Gahr Støre defendió la necesidad de presionar a Moscú para reactivar las negociaciones de paz (Reuters)

Por su parte, la primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, coincidió en que la situación militar ha cambiado y que Ucrania se encuentra en una posición más favorable en comparación con el año anterior, ya que las fuerzas rusas no han logrado avances significativos y las bajas en sus filas se han incrementado.

Kristrún Frostadóttir señaló que la situación militar favorece a Ucrania respecto al año anterior (Reuters)
Kristrún Frostadóttir señaló que la situación militar favorece a Ucrania respecto al año anterior (Reuters)

El coste humano del conflicto para Rusia desde el inicio de la invasión asciende a 500.000 soldados muertos o heridos por cada 1 % de territorio ucraniano conquistado, lo que resalta la magnitud de las pérdidas sufridas por el ejército ruso.

La declaración firmada en Helsinki también contempla la integración progresiva de Ucrania en las actividades más amplias de la JEF, incluyendo el intercambio de experiencias y la innovación tecnológica aplicada a la guerra moderna.

(Con información de Europa Press y EFE)

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