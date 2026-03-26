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Eketorp, la fortaleza sueca que transformó la comprensión de la Edad del Hierro en Escandinavia

Los hallazgos y la gestión educativa han sido fundamentales para el estudio del pasado nórdico, posicionando al sitio como modelo de arqueología experimental

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Eketorp es una referencia clave de la arqueología experimental escandinava (Wikipedia)
Eketorp es una referencia clave de la arqueología experimental escandinava (Wikipedia)

El Fuerte de Eketorp en la isla sueca de Öland constituye uno de los grandes referentes de arqueología experimental del norte de Europa y de la reconstrucción de la Edad de Hierro. Desde su excavación completa, el sitio impulsa el estudio y divulgación del pasado nórdico y protagoniza debates sobre los desafíos históricos de la reconstrucción.

Situado al sur de Suecia, Eketorp resume la evolución de la región, así como las transformaciones de la arqueología hacia una experiencia educativa. El fuerte conserva los vestigios originales y, en la actualidad, su modelo de gestión y su impacto en la discusión educativa lo convierten en un punto de referencia para entender la arqueología experimental y la museografía viviente de Escandinavia.

La historia de Eketorp se inicia en el siglo V, cuando los antiguos habitantes de Öland levantaron la primera fortificación de piedra, de 57 metros de diámetro. Esta fase, llamada Eketorp I, sirvió como refugio ante ataques y lugar de ceremonias religiosas. Un siglo después, el sitio se amplió hasta los ochenta metros y se transformó en Eketorp II, una comunidad agrícola protegida dentro de un anillo de piedra más extenso.

En el siglo VII, el fuerte fue abandonado por causas aún desconocidas, y quedó deshabitado durante casi cuatro siglos. El asentamiento resurgió en el siglo XI: nuevas viviendas de madera y una segunda muralla defensiva dieron origen a Eketorp III, que funcionó como refugio seguro medieval y posteriormente como guarnición militar. El uso del lugar terminó hacia el siglo XIII.

Las excavaciones en el fuerte de Eketorp han permitido recuperar más de 24.000 artefactos históricos y documentar fases clave de ocupación (Wikipedia)
Las excavaciones en el fuerte de Eketorp han permitido recuperar más de 24.000 artefactos históricos y documentar fases clave de ocupación (Wikipedia)

Excavaciones, hallazgos y etapas de ocupación

En 1964, la Junta Nacional del Patrimonio de Suecia inició una excavación integral en el fuerte. Durante 10 años, se recuperaron más de 24.000 artefactos. Entre los hallazgos destacan herramientas, objetos cotidianos y restos animales, que permitieron reconstruir distintos aspectos de la vida diaria y los rituales de sus habitantes.

El trabajo arqueológico documentó las distintas etapas de ocupación y aportó información sobre la arquitectura defensiva, la organización social y el valor estratégico del pozo central del fuerte, elemento clave en la ubicación y supervivencia del asentamiento.

El fuerte de Eketorp experimentó tres grandes etapas: refugio religioso inicial, comunidad agrícola protegida y guarnición militar medieval (Imagen Ilustrativa Infobae)
El fuerte de Eketorp experimentó tres grandes etapas: refugio religioso inicial, comunidad agrícola protegida y guarnición militar medieval (Imagen Ilustrativa Infobae)

De fortaleza antigua a experiencia educativa y turística

A partir de 1978, comenzó la reconstrucción parcial de Eketorp y su adaptación como museo viviente. Se levantaron réplicas de casas y murallas basadas en la evidencia arqueológica, impulsando proyectos de arqueología experimental centrados en la vida cotidiana durante la Edad de Hierro y la Edad Media.

En 1984, se inauguró un museo en el interior de las casas reconstruidas para exhibir parte de los hallazgos. Actualmente, el fuerte funciona como atracción turística en el sur de Öland. El público puede participar en talleres de artesanía, hornear pan, practicar tiro con arco y observar animales pastando. Estas actividades, guiadas por personal ataviado con vestimenta histórica, promueven el contacto directo con el pasado.

En 2019, la gestión del sitio pasó al municipio de Mörbylånga, que recibió a casi 39.000 visitantes en su primera temporada. El modelo educativo de Eketorp combina la reconstrucción experimental con la divulgación histórica y se ha consolidado como pionero en la integración de ambas disciplinas.

La autenticidad en la reconstrucción histórica, defendida por el equipo de Eketorp, favorece la reflexión crítica sobre la sociedad nórdica de la Edad del Hierro (Wikipedia)
La autenticidad en la reconstrucción histórica, defendida por el equipo de Eketorp, favorece la reflexión crítica sobre la sociedad nórdica de la Edad del Hierro (Wikipedia)

El límite de la reconstrucción: controversia y debate social en Eketorp

En 2005, cuando el museo del Condado de Kalmar estaba a cargo de la gestión, se realizó una reconstrucción arqueológica experimental basada en hallazgos locales. El equipo del museo exhibió cabezas y pieles de caballos, siguiendo evidencias de sacrificios animales en el entorno, con el objetivo de mostrar cómo se realizaban ritos de ofrenda durante la Edad de Hierro.

Algunos menores presenciaron el montaje, lo que originó denuncias y un proceso judicial por presunta infracción sanitaria, aunque el museo fue finalmente absuelto. Los responsables de Eketorp defendieron que su acción obedecía a una interpretación realista del pasado, guiada por arqueólogos experimentados y similar a las prácticas del Centro Experimental de Lejre, referente en arqueología experimental en Dinamarca. Admitieron como error no haber solicitado el permiso sanitario pertinente.

La controversia reavivó el debate nacional sobre límites y responsabilidades en la reconstrucción arqueológica experimental. Los integrantes del equipo argumentaron: “Es importante mostrar tantos aspectos como sea posible de la sociedad de la Edad de Hierro”. Añadieron: “Sostenemos que es más importante mostrar coraje y desafiar a la audiencia”, que servir una imagen edulcorada del pasado, de acuerdo con la institución danesa.

Para los encargados del fuerte, evitando versiones edulcoradas que limiten la comprensión del pasado, la reflexión crítica y el debate público resultan fundamentales en la transmisión de la historia.

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