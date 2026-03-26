Estados Unidos

El SoFi Stadium en Los Ángeles acogerá el Mundial 2026 como el estadio más caro del planeta

Valorado en más de 5.000 millones de dólares, el recinto ubicado en Inglewood recibirá partidos clave y transformará la experiencia futbolística mundialista en California

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El estadio SoFi, rebautizado como Los Angeles Stadium para la Copa Mundial FIFA 2026, será uno de los epicentros del fútbol internacional en Estados Unidos (Gary A. Vasquez-Imagn Images)
El estadio SoFi, rebautizado como Los Angeles Stadium para la Copa Mundial FIFA 2026, será uno de los epicentros del fútbol internacional en Estados Unidos (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La ciudad de Los Ángeles se prepara para una cita mundialista que promete dejar una huella duradera: el moderno recinto conocido como SoFi Stadium será uno de los epicentros del fútbol durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El estadio, que normalmente lleva el nombre de un patrocinador comercial, adoptará el nombre de Los Angeles Stadium durante el torneo, en cumplimiento de las normativas de la FIFA, que prohíben el uso de marcas comerciales en los nombres oficiales de los recintos.

El estadio, ubicado en Inglewood y abierto oficialmente en septiembre de 2020, es fruto de una inversión superior a USD 5.000 millones y se ha consolidado como el más costoso del planeta en su tipo.

El propietario de los Los Angeles Rams, Stan Kroenke, lideró el proyecto de construcción y financiamiento. La instalación es actualmente sede compartida de los Rams y los Los Angeles Chargers de la NFL, y se encuentra a unos 30 minutos del histórico Rose Bowl, protagonista de la final del Mundial 1994.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Los Angeles Stadium dispondrá de aproximadamente 70.000 asientos para los partidos, una estructura que puede expandirse hasta 100.000 plazas y que cuenta con más de 260 suites de lujo y 13.000 asientos premium, según la organización del torneo.

El Los Angeles Stadium ajustará el terreno de juego, elevándolo 76 centímetros y adaptando áreas interiores, para cumplir con las dimensiones reglamentarias del fútbol (REUTERS/Daniel Cole)
El Los Angeles Stadium ajustará el terreno de juego, elevándolo 76 centímetros y adaptando áreas interiores, para cumplir con las dimensiones reglamentarias del fútbol (REUTERS/Daniel Cole)

El recinto será escenario de ocho partidos, incluido el debut de la selección de Estados Unidos frente a Paraguay el 12 de junio, dos encuentros de octavos de final y uno de cuartos de final.

Capacidad, infraestructura y experiencias recientes

El estadio ha albergado cifras superiores a su capacidad base en otros eventos, como los 75.545 asistentes al partido entre Rams y Buccaneers en noviembre de 2025 y los 81.000 espectadores durante un concierto de Ed Sheeran.

Su diseño moderno y versátil permite ampliar la capacidad de manera temporal según las necesidades, al mismo tiempo que ofrece comodidades de última generación.

Para el Mundial, la cancha sintética habitual será reemplazada por césped natural, conforme a los estándares de la FIFA.

El estadio utiliza sistemas de iluminación artificial para favorecer el crecimiento del pasto, ya que el techo translúcido solo permite el paso del 65 % de la luz solar natural.

Con una inversión superior a USD 5.000 millones, el Los Angeles Stadium presume de ser el recinto deportivo más costoso del mundo y sede compartida de Rams y Chargers (Gary A. Vasquez-Imagn Images)
Con una inversión superior a USD 5.000 millones, el Los Angeles Stadium presume de ser el recinto deportivo más costoso del mundo y sede compartida de Rams y Chargers (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

El clima en Los Ángeles durante junio y julio es cálido y seco, con temperaturas que rondan los 27 °C (80 °F) en pleno verano.

La cúpula de un millón de pies cuadrados cubre el estadio, proporcionando sombra y ventilación, aunque el calor puede sentirse en el interior durante los días de mayor temperatura.

Cambios y adaptación para el Mundial

Para cumplir con las dimensiones reglamentarias del fútbol, el terreno de juego será elevado 76 centímetros y varias áreas desmontables en la estructura inferior serán modificadas.

Estas intervenciones permitirán que el campo cumpla con las medidas exigidas por la FIFA, superiores a las de un partido de la NFL.

El estadio se ubica dentro de Hollywood Park, un complejo de 300 acres que integra opciones de entretenimiento, comercios y restaurantes, y está situado a pocos kilómetros del aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX).

El SoFi Stadium desplaza al histórico Rose Bowl Stadium y será sede principal de partidos del Mundial 2026 en Los Ángeles (Imagen del Rose Bowl: Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports/File Photo)
El SoFi Stadium desplaza al histórico Rose Bowl Stadium y será sede principal de partidos del Mundial 2026 en Los Ángeles (Imagen del Rose Bowl: Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports/File Photo)

El acceso vehicular está condicionado por el tráfico habitual y la capacidad limitada de estacionamiento, aunque existen alternativas de transporte público mediante la red Metro y servicios de rideshare en las cercanías.

Asistir a un partido en este recinto es una experiencia deportiva completa. El estadio cuenta con una pantalla ovalada de 6.500 metros cuadrados suspendida a 37 metros sobre el campo, lo que ofrece una experiencia visual inmersiva.

Además, un lago artificial de casi 2,5 hectáreas rodea el complejo, brindando un entorno atractivo extra para los visitantes.

Fiestas, Fan Festival y el calendario de partidos

Durante el Mundial, Los Ángeles será sede de múltiples eventos especiales. El FIFA Fan Festival transformará el histórico Memorial Coliseum en un punto de encuentro para aficionados, con transmisiones en vivo, música y gastronomía internacional. El festival se realizará del 11 al 15 de junio, coincidiendo con el inicio del torneo.

El moderno SoFi Stadium, con inversión superior a USD 5.000 millones, se convertirá en el Los Angeles Stadium durante la Copa Mundial por normas de la FIFA (Los Angeles Times)
El moderno SoFi Stadium, con inversión superior a USD 5.000 millones, se convertirá en el Los Angeles Stadium durante la Copa Mundial por normas de la FIFA (Los Angeles Times)

El complejo incluye una plaza de una hectárea y el YouTube Theatre, con capacidad para 6.000 asistentes. De este modo, Los Ángeles no solo destaca por su infraestructura, sino también por su papel como centro social y cultural del fútbol mundial en 2026.

El estadio rebautizado como Los Angeles Stadium reunirá espectáculo deportivo, tecnología avanzada y diversidad cultural.

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