La cadena Target eliminará los cereales con colorantes sintéticos antes de junio de 2026

Tarjet eliminará todos los cereales con colorantes sintéticos

El gigante minorista Target eliminará todos los cereales elaborados con colorantes sintéticos de sus góndolas en Estados Unidos antes de que finalice mayo de 2026, anticipándose a fabricantes y competidores en su respuesta a la presión política y sanitaria sobre los alimentos ultraprocesados. Esta medida responde a los nuevos estándares impulsados por el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. y la campaña federal Make America Healthy Again, que buscan restringir el uso de aditivos artificiales por sus posibles efectos en la salud, informó la cadena británica BBC.

El 85% de las ventas actuales de cereales en Target ya corresponde a productos libres de colorantes artificiales, según datos compartidos por la empresa a la BBC. La decisión, que afecta tanto a las sucursales físicas como a las ventas en línea, supone que la cadena colaboró con fabricantes y marcas propias para adecuar las fórmulas de los productos de desayuno a los nuevos requerimientos. Un portavoz señaló que la política pone a Target por delante de sus rivales inmediatos, quienes han adoptado plazos más extensos para realizar cambios similares.

La iniciativa de Target responde a una tendencia dominante en la industria alimenticia estadounidense. Foto: Pixabay

Los fabricantes y los supermercados reconfiguran su oferta ante crecientes restricciones

La iniciativa de Target responde a una tendencia dominante en la industria alimentaria estadounidense. Otras empresas, como Walmart, anunciaron que retirarán colorantes sintéticos y decenas de ingredientes adicionales de sus productos de marca propia para enero de 2027, según informó la cadena británica BBC.

En el sector de alimentos envasados, gigantes como PepsiCo, Campbell’s y Conagra Brands ya confirmaron el año pasado su compromiso de eliminar los tintes artificiales, sumándose al programa de la Casa Blanca y el Departamento de Salud para reducir el consumo de sustancias procesadas.

El sector de los cereales, históricamente asociado con aditivos y colorantes, enfrenta fechas límite distintas. General Mills, fabricante de Cheerios y Lucky Charms, comunicó que retirará todos los colorantes sintéticos de sus cereales para el verano de 2026.

La empresa aclaró que la mayoría de sus cereales vendidos ya está libre de sus colorantes certificados. Foto: Freepick

WK Kellogg, responsable de Froot Loops y Rice Krispies, anunció que cumplirá esa meta para finales de 2027. Un portavoz de General Mills indicó a la BBC: “Seguimos comprometidos con eliminar los colorantes sintéticos certificados de todos nuestros cereales en Estados Unidos para este verano”.

La presión política y sanitaria impulsa la transformación de la industria

El endurecimiento de los controles sobre aditivos forma parte de una ofensiva federal y local para combatir los riesgos asociados a los alimentos ultraprocesados. En abril de 2025, Kennedy declaró que Estados Unidos prohibiría ocho tintes alimentarios de uso común.

Tanto el secretario de Salud como el movimiento Make America Healthy Again exigieron a las empresas que retiren, además de colorantes artificiales, ingredientes como jarabe de maíz y aceites de semillas, debido a su vinculación con problemas de salud crónicos.

El 85% de las ventas actuales de cereales en Target ya corresponde a productos libres de colorantes artificiales. Fuente: Freepick

El medio económico estadounidense CNBC informó que el presidente Donald Trump respalda este tipo de iniciativas regulatorias, generando una coincidencia política poco frecuente entre sectores conservadores y progresistas en torno al rechazo a los alimentos ultraprocesados. Esta coincidencia política no se extiende a otros temas, como la postura de Kennedy sobre las vacunas.

La reacción institucional también alcanzó el ámbito judicial. En diciembre de 2025, la ciudad de San Francisco inició un juicio contra diez fabricantes de productos alimenticios ultraprocesados, a quienes acusó de vender de forma deliberada alimentos vinculados con enfermedades graves, reportó la cadena británica BBC.

Consecuencias y el cambio en el consumo

Target aclaró que, aunque la mayoría de los cereales vendidos en sus tiendas ya está libre de colorantes certificados, no especificó si todas las marcas modificarán sus fórmulas en línea con la nueva directiva. Según un portavoz de la empresa, la decisión se relaciona directamente con la tendencia observable entre los consumidores a examinar más la composición de los alimentos empacados y optar por estilos de vida saludables.

Empresas como Coca-Cola ya han empezado a reformular productos en respuesta a estas tendencias regulatorias y de consumo: la compañía acordó el verano anterior utilizar azúcar de caña verdadera en sus bebidas comercializadas dentro de Estados Unidos.

El avance en la retirada de colorantes sintéticos de los cereales y otros alimentos representa un cambio en la oferta minorista, enmarcado en una reforma nacional de los hábitos alimentarios y la composición de productos de la dieta estadounidense.