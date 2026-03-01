Estados Unidos

Donald Trump dijo que las operaciones militares contra el régimen de Irán podrían durar “unas cuatro semanas”

El presidente estadounidense confirmó que la campaña militar busca desmantelar la defensa iraní en menos de un mes. “Es un país grande”, dijo

Donald Trump advirtió que el objetivo es eliminar las amenazas inminentes del régimen iraní (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que la ofensiva militar lanzada contra Irán podría extenderse durante las próximas cuatro semanas.

Calculamos que serán unas cuatro semanas. Es un país grande, llevará cuatro semanas, o menos”, afirmó Trump en una entrevista con el diario británico Daily Mail.

De acuerdo con el líder republicano, la campaña militar ejecutada en coordinación con Israel, ha diezmado la capacidad defensiva de la República Islámica. El mandatario aseguró que la ofensiva sigue los planes previstos y que no le sorprenden los resultados alcanzados hasta ahora.

Sacamos a toda su dirigencia, mucho más de lo que imaginamos. Parece que fueron 48”, explicó sobre el golpe a la cúpula militar y política iraní.

Trump también confirmó la muerte de tres militares estadunidenses y varios heridos durante la operación “Furia épica”.

Son personas excepcionales, con trayectorias sobresalientes”, afirmó, al tiempo que aclaró que estas pérdidas, aunque dolorosas, son un riesgo asumido desde el inicio de la operación y no descartó que haya más bajas si el conflicto se prolonga.

El presidente estadounidense confirmó que la campaña militar busca desmantelar la defensa iraní en menos de un mes

Señaló que la administración está en contacto con las familias de los soldados fallecidos y que planea reunirse con ellas en el momento adecuado.

No descartó visitar la base aérea de Dover para la ceremonia de repatriación de los cuerpos o invitar a los familiares a la Casa Blanca. “Me reuniré con sus familias cuando sea el momento apropiado”, indicó.

La misión, que empezó la madrugada del sábado, ha tenido como objetivo la destrucción de bases militares, centros de mando y sistemas estratégicos del régimen iraní.

Trump insistió en que la meta es debilitar la capacidad de respuesta de Teherán y reducir al mínimo cualquier amenaza futura para Estados Unidos y sus aliados en la región.

Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas… así de grande es el país, así de fuerte”, remarcó el presidente.

El mandatario estadounidense también destacó la coordinación con aliados regionales y detalló que ha mantenido conversaciones con los líderes de Bahréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania y otros países de la zona.

EEUU destruyó el cuartel general de la Guardia Revolucionaria de Irán

Consultado por el Daily Mail sobre la posible reacción militar saudita ante los ataques iniciales sufridos por su país, Trump respondió: “Ellos también están luchando”, dando a entender que la coalición internacional está alineada frente a la escalada de tensión.

Pese a la magnitud de la campaña, Trump no descartó la opción de retomar el diálogo con Teherán una vez concluyan los bombardeos, aunque subrayó que la oportunidad de negociar se perdió antes del inicio de la ofensiva.

Quieren hablar, pero les dije que debieron hacerlo la semana pasada, no ahora”, puntualizó el mandatario, que se mostró escéptico sobre una solución inmediata, pero no cerró la puerta a futuras conversaciones si el contexto evoluciona.

Durante la entrevista, Trump aseguró que todas las acciones siguen el plan de operaciones y que las fuerzas estadounidenses mantienen la iniciativa en el terreno. El presidente anunció que en las próximas horas se dirigirá nuevamente a la nación para informar sobre el desarrollo de la operación y los próximos pasos.

Sobre el futuro de Irán, Trump expresó su esperanza en que, una vez terminados los ataques, pueda surgir una transición democrática.

Será muy interesante ver lo que ocurre. Pueden pasar muchas cosas y muchas pueden ser positivas”, reflexionó. No obstante, advirtió que la situación sigue siendo volátil y que la prioridad del gobierno sigue siendo la seguridad de las tropas y de los intereses norteamericanos.

La Casa Blanca mantiene la expectativa de completar la campaña en el menor tiempo posible, sin descartar nuevos episodios de violencia en la región. Trump concluyó que, si bien el camino será complejo, Estados Unidos y sus aliados buscan debilitar de manera decisiva el aparato militar iraní y sentar las bases para una nueva etapa política en Oriente Medio.

(Con información de AFP)

