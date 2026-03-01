Estados Unidos anunció la destrucción del cuartel general de la Guardia Revolucionaria de Irán

Estados Unidos anunció este domingo la destrucción total del cuartel general de la Guardia Revolucionaria iraní, tras un ataque masivo dirigido contra la estructura de mando del ejército persa.

Según el Comando Central estadounidense (CENTCOM), la ofensiva representa “un golpe letal” contra la organización, a la que responsabilizó de más de 1.000 muertes de ciudadanos estadounidenses desde 1979.

“El IRGC ya no tiene un cuartel general”, afirmó el CENTCOM en un mensaje en redes sociales, en el que reivindicó la capacidad militar de Estados Unidos y subrayó que la operación “cortó la cabeza de la serpiente”.

Noticia en desarrollo...