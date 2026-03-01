Mundo

Estados Unidos anunció la destrucción del cuartel general de la Guardia Revolucionaria de Irán

La ofensiva, anunciada por el Comando Central, eliminó la sede principal del ejército iraní, señalado por Washington como autor de cientos de muertes de ciudadanos estadounidenses

Estados Unidos anunció este domingo la destrucción total del cuartel general de la Guardia Revolucionaria iraní, tras un ataque masivo dirigido contra la estructura de mando del ejército persa.

Según el Comando Central estadounidense (CENTCOM), la ofensiva representa “un golpe letal” contra la organización, a la que responsabilizó de más de 1.000 muertes de ciudadanos estadounidenses desde 1979.

El IRGC ya no tiene un cuartel general”, afirmó el CENTCOM en un mensaje en redes sociales, en el que reivindicó la capacidad militar de Estados Unidos y subrayó que la operación “cortó la cabeza de la serpiente”.

Noticia en desarrollo...

Emiratos Árabes Unidos ordenó la salida inmediata de su embajador en Irán tras los ataques del régimen persa

El gobierno emiratí condenó los bombardeos iraníes que alcanzaron zonas residenciales, aeropuertos y puertos en Dubái y Abu Dhabi, y calificó la agresión como un acto inadmisible que puso en riesgo a la población civil

La Unión Europea pidió avanzar hacia un Irán más libre tras la muerte de Khamenei: “Es un momento decisivo en la historia”

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, destacó que a partir de ahora se abre un nuevo escenario para el pueblo iraní y convocó a preservar la estabilidad en la región

Reza Pahlavi exigió al régimen iraní que entregue el poder y le declare su lealtad: “No más derramamiento de sangre”

El heredero del último sah de Irán convocó a funcionarios y fuerzas de seguridad a sumarse a la transición y respaldar un nuevo proceso democrático

Al menos nueve civiles israelíes murieron tras un ataque iraní contra una sinagoga

El proyectil impactó directamente un refugio bajo un templo cerca de Jerusalén

Israel destruyó el 50% de la infraestructura de lanzamisiles de Irán y desmanteló su principal planta de explosivos

Los bombardeos de las Fuerzas de Defensa alcanzaron fábricas de motores y sistemas de armas avanzados, además de provocar la suspensión de la producción de 1.500 misiles iraníes

Las automotrices celebraron la eliminación del impuesto al lujo a los vehículos y apoyaron la reforma laboral

Creadora de contenido denunció que Cruz Verde entrega medicamentos solo a ciertas personas: “Tiene que ir recomendado”

Cómo afectará el cierre del Estrecho de Ormuz en España: amenaza con disparar el precio de la energía y encarecer los combustibles

Más de 8.000 habitantes rurales de Santander recuperan la conexión tras la inauguración del puente sobre el río Quiratá

Conductor de taxi agredió a pasajero de una camioneta tras choque en Bogotá: autoridades intervinieron en el altercado

(Crónica) El Arsenal tira de pizarra y David Raya contra el Chelsea

El Rey llega a la cena oficial del MWC 2026

Bombardeada la sede de la televisión pública iraní en Teherán

Emiratos Árabes Unidos ordenó la salida inmediata de su embajador en Irán tras los ataques del régimen persa

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos y 40 heridos en el centro de Israel

La verdadera historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette: realidad y ficción en la nueva serie

Cómo un hallazgo casual unió a Timothée Chalamet y Josh Safdie en una aventura de cine realista

Jacobi Jupe, el actor infantil que hizo llorar al mundo en “Hamnet” y cambió el final de la película

El encuentro que cambió a Leonardo DiCaprio: así fue su experiencia junto a Meryl Streep

Las piezas más emblemáticas de Gwyneth Paltrow salen a subasta