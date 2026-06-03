Estados Unidos

Ford retira casi 420,000 vehículos en EE. UU. por fallas en cinturones de seguridad y suspensión: modelos afectados y qué hacer si tienes uno

La automotriz amplió dos campañas previas vinculadas con el mismo sistema de retención y reconoció reclamos de garantía y reportes de campo, mientras el organismo regulador advirtió que un bloqueo o retracción rápida puede elevar el riesgo de lesiones en un impacto

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La advertencia de “no conducir” alcanza a Ford Bronco Sport 2021 a 2026 y Ford Maverick 2022 a 2026 por un posible fallo en la rótula del brazo de control inferior delantero (REUTERS/Rebecca Cook)
La advertencia de “no conducir” alcanza a Ford Bronco Sport 2021 a 2026 y Ford Maverick 2022 a 2026 por un posible fallo en la rótula del brazo de control inferior delantero (REUTERS/Rebecca Cook)

Las consecuencias de una falla en el sistema de cinturones de seguridad y en la suspensión delantera llevaron a Ford a iniciar un retiro masivo de vehículos en Estados Unidos.

De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), la medida alcanza a casi 420.000 unidades por un defecto que puede provocar trabas o retracciones abruptas del cinturón, además de una advertencia separada de “no conducir” para 4.600 vehículos por riesgo de pérdida de control.

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El retiro principal incluye a Ford Expedition y Lincoln Navigator de los años modelo 2018 a 2022. Según el organismo regulador, en estos vehículos los cinturones de seguridad pueden trabarse involuntariamente, lo que impide su extensión o retracción en el uso normal.

En determinadas circunstancias, el mecanismo también puede retraerse de manera rápida, una condición que eleva el riesgo de lesiones.

La campaña anunciada por Ford Motor Co. sustituyó y amplió dos retiros previos vinculados con el mismo sistema de seguridad.

Ford y la NHTSA recomendaron verificar si el vehículo está incluido en la campaña y coordinar con un concesionario una inspección y reparación gratuita (REUTERS/Carlos Osorio)
Ford y la NHTSA recomendaron verificar si el vehículo está incluido en la campaña y coordinar con un concesionario una inspección y reparación gratuita (REUTERS/Carlos Osorio)

En la documentación presentada ante la NHTSA, la compañía indicó que estaba al tanto de dos reclamos de garantía, dos reportes de campo y al menos una lesión asociada al defecto.

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Los propietarios de los vehículos incluidos en la revisión recibirán una notificación por correo. Con ese aviso, podrán acudir a cualquier concesionario autorizado de Ford o Lincoln para una inspección gratuita de ambos retractores de los cinturones delanteros y, si corresponde, el reemplazo sin cargo de las piezas alcanzadas por la campaña.

Qué fallas se investigan en los cinturones

Según la descripción técnica citada por la NHTSA, el problema se concentra en el retractor del cinturón, una pieza clave para que la cinta se extienda y se bloquee de manera controlada ante una desaceleración brusca.

La agencia advirtió que un cinturón que no se retrae o no se extiende de forma correcta puede aumentar el riesgo de lesiones en un choque. También señaló que una retracción rápida puede lastimar al ocupante en ciertos escenarios.

La revisión se enmarca en la vigilancia de seguridad vehicular que coordina la NHTSA en Estados Unidos, que centraliza reportes de fabricantes, concesionarios y usuarios, y puede ordenar o supervisar campañas de retiro cuando se identifican defectos que impactan en la seguridad.

Ford inició en Estados Unidos un retiro de casi 420.000 vehículos por fallas en los cinturones de seguridad y una advertencia de “no conducir” para 4.600 unidades por la suspensión delantera (REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo)
Ford inició en Estados Unidos un retiro de casi 420.000 vehículos por fallas en los cinturones de seguridad y una advertencia de “no conducir” para 4.600 unidades por la suspensión delantera (REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo)

Advertencia de “no conducir” por la suspensión delantera

De manera adicional, la NHTSA emitió una alerta de “no conducir” dirigida a 4.600 unidades de Ford Bronco Sport y Ford Maverick.

En este caso, el organismo informó un posible fallo en la rótula del brazo de control inferior delantero, un componente de la suspensión que conecta el brazo de control con la mangueta de la rueda.

Según la NHTSA, el defecto puede derivar en la separación del brazo de control con la mangueta y provocar pérdida de control del vehículo, lo que incrementa el riesgo de choque. El retiro por suspensión abarca Bronco Sport de 2021 a 2026 y Maverick de 2022 a 2026.

La agencia indicó que el origen del problema estaría vinculado a una instalación o reparación incorrecta en una planta de ensamblaje.

Los concesionarios deberán inspeccionar el conjunto afectado y realizar las reparaciones necesarias sin costo para los usuarios.

Mientras tanto, la recomendación para quienes tengan vehículos alcanzados por la advertencia es evitar conducirlos hasta completar la revisión y la eventual reparación.

En el caso de Bronco Sport 2021-2026 y Maverick 2022-2026, los concesionarios deberán revisar el conjunto de suspensión y realizar reparaciones gratuitas, luego de que el organismo señalara posibles problemas ligados a una instalación o reparación en planta (REUTERS/Rebecca Cook)
En el caso de Bronco Sport 2021-2026 y Maverick 2022-2026, los concesionarios deberán revisar el conjunto de suspensión y realizar reparaciones gratuitas, luego de que el organismo señalara posibles problemas ligados a una instalación o reparación en planta (REUTERS/Rebecca Cook)

Cómo consultar y qué deben hacer los propietarios

Para consultas sobre la campaña, Ford habilitó la línea 1-866-436-7332, mientras que la NHTSA ofrece información adicional en el 1-888-327-4236.

La recomendación es esperar la notificación oficial, verificar si el vehículo está incluido y coordinar un turno con un concesionario para la inspección correspondiente.

En ambos casos, el retiro contempla intervenciones gratuitas. En el caso de Expedition y Navigator, se inspeccionarán los retractores de los cinturones delanteros y se reemplazarán los componentes necesarios.

Para Bronco Sport y Maverick, el foco estará en la rótula del brazo de control inferior delantero y en la verificación de que el conjunto no presente riesgo de desconexión.

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