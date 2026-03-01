Estados Unidos

El Pentágono confirmó que tres militares norteamericanos murieron durante el operativo contra el régimen de Irán

El Comando Central indicó, además, que otros cinco se encuentra heridos de gravedad


Estados Unidos atacó a la cúpula del régimen iraní en un operativo conjunto con Israel (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

El Ejército de Estados Unidos confirmó este domingo que tres de sus militares han muerto y cinco se encuentran heridos de gravedad graves desde el comienzo de su operación conjunta con Israel contra el régimen de Irán.

“Tres miembros del servicio estadounidense han muerto en combate y cinco han resultado gravemente heridos como parte de la Operación Furia Épica. Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales —y están en proceso de ser reincorporados al servicio”, dijo el Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) en un comunicado.

El Mando Central del Ejército de EEUU no reveló información ni sobre sus identidades ni sobre el lugar donde han sido heridos al margen de confirmar que todos ellos formaban parte de la llamada Operación Furia Épica contra el régimen de los ayatolás.

Durante los bombardeos masivos de Estados Unidos e Israel murió el líder supremo, Ali Khamenei, y más de 40 jerarcas del régimen.


Ali Khamenei murió durante los bombardeos de EEUU e Israel (Oficina del líder supremo de Irán via AP)

“Las operaciones de combate importantes continúan y nuestro esfuerzo de respuesta continúa. La situación es cambiante, así que por respeto a las familias, retendremos más información, incluidas las identidades de nuestros guerreros caídos, hasta 24 horas después de que se haya notificado a los familiares más cercanos”, agregaron las autoridades norteamericanas.

Las fuerzas aéreas y navales estadounidenses, junto con las fuerzas israelíes, están bombardeando intensamente Irán y el presidente Donald Trump ha declarado que el objetivo es destruir la capacidad militar del país.

En respuesta, Irán ha disparado misiles contra objetivos en Israel y contra instalaciones militares estadounidenses en la región.

Más temprano el domingo, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que había lanzado cuatro misiles contra el portaaviones USS Abraham Lincoln.

Sin embargo, el CENTCOM afirmó que el portaaviones “no fue alcanzado”.


EEUU dijo que el portaaviones Abraham Lincoln no fue alcanzado por los misiles iraníes

“Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron. El Lincoln sigue lanzando aviones en apoyo a la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”, según un comunicado.

El Abraham Lincoln llegó a la región en enero junto a tres destructores de misiles guiados para reforzar la presencia naval estadounidense durante las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear. El portaaviones forma parte de un despliegue masivo que suma más de 10.000 soldados adicionales en la zona y que incluye también al USS Gerald R. Ford —el mayor portaaviones del mundo—, actualmente en el Mediterráneo con cuatro destructores de escolta.

Los Guardianes de la Revolución ya llevan lanzadas al menos ocho oleadas de misiles y drones contra Israel y bases militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Qatar. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, calificó la venganza por la muerte de Khamenei de “deber y derecho legítimo”, mientras que el jefe de seguridad Ali Larijani prometió golpear a Estados Unidos e Israel “con una fuerza que jamás han conocido”.

(con información de AFP y EP)

















