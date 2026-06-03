Estados Unidos

Ron DeSantis recomienda a los residentes de Florida que se preparen para la temporada de huracanes

El plan presentado por el gobierno estatal aconseja evaluar los riesgos en el hogar, definir rutas y formas de comunicación, almacenar agua, alimentos y medicamentos, y asegurar que el vehículo tenga combustible suficiente en caso de evacuación

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Ron DeSantis habla en un podio con el letrero "Hurricane Preparedness" frente a una audiencia, con personal militar en uniforme detrás de él
El gobernador de Florida pidió revisar los riesgos del hogar y confirmar si la vivienda está en una zona de evacuación (X: @GovRonDeSantis)

El gobernador Ron DeSantis instó a los residentes de Florida a prepararse para la temporada atlántica de huracanes de 2026, que comenzó el 1 de junio y que, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), tiene un 55% de probabilidades de quedar por debajo de lo normal.

En una conferencia en Orlando, el mandatario subrayó la importancia de que los residentes elaboren un plan y mantengan suministros esenciales ante posibles impactos climáticos.

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Recomendaciones de DeSantis para la temporada de huracanes

El gobernador presentó un paquete de sugerencias concretas para que los habitantes de Florida eleven su nivel de preparación ante la temporada de huracanes. Recomendó a los residentes seguir los Cinco Pasos de Florida para la Preparación ante Huracanes:

  • Conocer el hogar y la zona: comprender los riesgos del hogar y saber si se vive en una zona de evacuación.
  • Hacer un plan: desarrollar un plan de emergencia familiar y analizar los procedimientos de evacuación y comunicación.
  • Preparar un kit: reunir suministros para desastres, incluidos alimentos, agua, medicamentos, ropa, una lista de números de emergencia, documentación importante y otros artículos esenciales.
  • “Medio lleno es medio camino”: mantener los vehículos con combustible y listos en caso de ser necesaria una evacuación.
  • Evacuar decenas de millas, no cientos: seguir las indicaciones locales y evitar evacuaciones innecesarias de larga distancia.

Por su parte, la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM) sugiere a los propietarios de negocios que actualicen sus estrategias de continuidad, resguarden documentos y apliquen acciones preventivas para proteger sus locales antes de la llegada de condiciones climáticas adversas.

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A quienes requieren atención médica o tienen necesidades especiales, se les aconseja consultar el Registro de Necesidades Especiales de su condado y conocer los recursos de apoyo ante desastres que están a su disposición.

La temporada atlántica de huracanes de 2026 tiene un 55% de probabilidades de ser una temporada inferior a lo normal (NOAA).
La temporada atlántica de huracanes de 2026 tiene un 55% de probabilidades de ser una temporada inferior a lo normal (NOAA).

CORE: Coalición para la Preparación Operativa en la Educación

En la conferencia también se lanzó la Coalición para la Preparación Operativa en la Educación (CORE) como parte de una estrategia para fortalecer el sistema estatal de gestión de emergencias. Esta alianza reúne al FDEM, el Departamento de Educación de Florida, organismos de desarrollo laboral, instituciones de educación superior y socios del sector privado.

El objetivo central de CORE es conectar la formación académica, el desarrollo profesional y las operaciones reales, de modo que prepare a una nueva generación de especialistas capaces de enfrentar los desafíos crecientes que presentan los eventos climáticos y tecnológicos. Según el comunicado del gobierno estatal, la iniciativa “consolidará aún más a Florida como el epicentro mundial del talento, la capacitación y la tecnología de vanguardia en gestión de emergencias”.

Por su parte, el director ejecutivo de la FDEM, Kevin Guthrie, afirmó en el comunicado: “La preparación comienza mucho antes de que se forme una tormenta. A través de la capacitación, la colaboración y la educación, estamos construyendo comunidades más fuertes y resilientes, y asegurando que los profesionales de gestión de emergencias estén equipados para responder cuando ocurran desastres”.

Kevin Guthrie, director ejecutivo de la FDEM, en un podio con la inscripción "HURRICANE PREPAREDNESS", junto al gobernador Ron DeSantis y militares en uniforme
El director ejecutivo de la FDEM, Kevin Guthrie, aseguró que la preparación ante desastres comienza mucho antes de que se forme una tormenta (Captura de video: Governor Ron DeSantis).

Pronóstico de la NOAA para la temporada 2026

El panorama meteorológico para este año, según el pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), anticipa una temporada de huracanes menos activa que el promedio en la cuenca del Atlántico.

La agencia informó que existe un 55% de probabilidad de que la actividad ciclónica resulte inferior a la media histórica, con la expectativa de entre 8 y 14 tormentas con nombre, de las cuales de 3 a 6 podrían alcanzar la categoría de huracán y entre 1 y 3 serían huracanes mayores.

Una temporada promedio suele registrar 14 tormentas con nombre, 7 huracanes y 3 de ellos de gran intensidad. Los meteorólogos de la agencia expresaron un 70% de confianza en los rangos previstos para 2026.

La NOAA sostiene que la posible formación e intensificación del fenómeno El Niño durante los próximos meses limitará el desarrollo de tormentas tropicales. Otros factores, como las temperaturas oceánicas ligeramente por encima de lo normal y vientos alisios más débiles, también influirán en la dinámica estacional.

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