Estados Unidos

El Tesoro de EE.UU. anuncia USD 82,000 millones en alivio fiscal, pero miles de familias inmigrantes quedan afuera: cómo saber si te corresponde el beneficio

Scott Bessent defendió ante el Senado el presupuesto 2027 y adjudicó el resultado a la agenda de Donald Trump, con recortes impositivos, apertura comercial y desregulación, al afirmar que se evitó una suba superior a 5 billones

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que los recortes fiscales de 2025 generaron USD 82.000 millones en alivio tributario en la temporada de impuestos cerrada el 15 de abril de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que los recortes fiscales de 2025 generaron USD 82.000 millones en alivio tributario en la temporada de impuestos cerrada el 15 de abril de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que los recortes fiscales implementados en 2025 generaron USD 82.000 millones en alivio tributario durante la última temporada de impuestos, concluida el 15 de abril de 2026.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió este martes ante el Senado el presupuesto de 2027 y afirmó que la política económica del presidente Donald Trump se apoyó en recortes impositivos, apertura comercial y desregulación.

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Bessent afirmó que la estrategia evitó una suba de impuestos superior a USD 5 billones y amplió el ingreso disponible de los trabajadores.

También se refirió a la agenda regulatoria: según el funcionario, la relación entre medidas de desregulación y nuevas regulaciones llegó a 129 a 1 en 2025, por encima del objetivo inicial del gobierno.

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Qué muestran los datos de la última temporada de impuestos

Según la evaluación del Tesoro, la temporada de impuestos fue “la más exitosa en la historia del IRS”, con más de 62 millones de declaraciones que reclamaron al menos uno de los nuevos beneficios: exenciones sobre propinas, horas extra, deducción por intereses de préstamos para automóviles estadounidenses y una deducción ampliada para adultos mayores con ingresos bajos y medios.

Scott Bessent defendió ante el Senado el presupuesto de 2027 y afirmó que la política económica de Donald Trump combinó recortes impositivos, apertura comercial y desregulación (REUTERS/Kylie Cooper)
Scott Bessent defendió ante el Senado el presupuesto de 2027 y afirmó que la política económica de Donald Trump combinó recortes impositivos, apertura comercial y desregulación (REUTERS/Kylie Cooper)

Los datos oficiales indicaron que el reembolso promedio superó los USD 3.400, con un incremento del 11% frente al año anterior, mientras que el volumen total de devoluciones aumentó un 18%.

El Tesoro aseguró además que el 97% de quienes presentaron declaración obtuvo una reducción de su carga tributaria gracias a la Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras.

El informe agregó que el 96% de los beneficiados percibe menos de USD 200.000 anuales y casi el 70% menos de USD 100.000. En promedio, el ahorro por deducción nueva fue mayor a USD 800 y, en el grupo de ingresos medios, superó los USD 815.

Restricciones por estatus migratorio y críticas de organizaciones civiles

Ante consultas sobre el alcance de los beneficios, el Tesoro confirmó que millones de contribuyentes recibieron reembolsos más altos y pagaron menos impuestos.

El acceso a los principales alivios quedó restringido para inmigrantes indocumentados y para familias de estatus migratorio mixto, por la exigencia de un número de Seguro Social válido para reclamar deducciones clave y créditos fiscales por hijos.

El Tesoro sostuvo que la estrategia fiscal evitó una suba de impuestos de más de USD 5 billones y elevó el ingreso disponible de los trabajadores (REUTERS/Kylie Cooper)
El Tesoro sostuvo que la estrategia fiscal evitó una suba de impuestos de más de USD 5 billones y elevó el ingreso disponible de los trabajadores (REUTERS/Kylie Cooper)

La normativa vigente exige un Seguro Social válido para acceder a la deducción por propinas, horas extra, créditos educativos y el crédito tributario por hijos.

Como resultado, familias migrantes sin documentos o con estatus mixto pueden perder más de USD 4.400 en beneficios para un hogar con dos hijos.

Ese dato no figuró en los comunicados del Tesoro, pero organizaciones civiles advirtieron sobre el impacto diferencial en estos hogares.

Además, desde enero de 2026 el envío de remesas en efectivo por parte de residentes permanentes, titulares de visas o personas sin documentos quedó gravado con un impuesto del 1%, con excepción de ciudadanos estadounidenses. Para quienes envían USD 500 mensuales, esto implica un gasto adicional de USD 60 al año.

Trump Accounts, ahorro e inversión para menores

En su defensa presupuestaria, Bessent presentó las Trump Accounts, un instrumento para impulsar el ahorro y la propiedad de activos entre la próxima generación.

Donald Trump durante un acto en la Casa Blanca, en el marco de la defensa de su política económica centrada en recortes fiscales, desregulación y estímulo al ahorro e inversión para familias trabajadoras (REUTERS/Kevin Lamarque)
Donald Trump durante un acto en la Casa Blanca, en el marco de la defensa de su política económica centrada en recortes fiscales, desregulación y estímulo al ahorro e inversión para familias trabajadoras (REUTERS/Kevin Lamarque)

Según el funcionario, cerca del 40% de los estadounidenses no tiene exposición a acciones de empresas nacionales, lo que limita su participación en la riqueza del país.

Según el Tesoro, el objetivo de las cuentas es que los niños estadounidenses puedan acceder a instrumentos de propiedad desde su nacimiento y beneficiarse del crecimiento compuesto.

Comercio, empleo e inversión: el argumento del Tesoro

Bessent detalló el desempeño comercial reciente y señaló que el déficit comercial de bienes se redujo en USD 369.800 millones en los 12 meses previos a marzo de 2026.

En ese mismo período, la economía sumó 313.000 empleos privados y 13.000 manufacturados en los dos meses anteriores, mientras que la inversión empresarial creció a un ritmo anual superior al 17% en el primer trimestre.

El secretario sostuvo que la industria estadounidense “vuelve a ganar” por inversiones por billones de dólares y por una política de desregulación que, según afirmó, resulta clave para el crecimiento, la formación de capital y la mejora de salarios.

También dijo que los beneficios fiscales continuarán creciendo a medida que se procesen declaraciones presentadas con prórroga.

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