Un hombre de Queens sepultó con nieve el auto de una vecina y encendió las tensiones

Paula Macias y su esposo trabajan juntos para desenterrar su Nissan Rogue, sepultado por un vecino en un acto de hostilidad que se volvió viral.

Queens fue el epicentro del llamado episodio de “blizzard rage” que concentró la atención pública esta semana, y el cual reflejó el malestar y el estrés social derivados de la fuerte tormenta de nieve que detuvo a la ciudad. Las calles, cubiertas por 50 centímetros de nieve, se transformaron en escenarios de dificultades logísticas y disputas entre residentes.

El conflicto más difundido se originó cuando un vecino de la zona fue grabado mientras acumulaba nieve intencionalmente sobre el automóvil de Paula Macias. Usuarios de redes sociales viralizaron las imágenes, denominando el episodio “blizzard rage”.

Según el canal regional PIX11, la tensión comenzó la noche anterior: Macias y su esposo limpiaban su Nissan Rogue mientras su perro ladraba, lo que generó la molestia del vecino, quien arrojó nieve sobre su vehículo.

Tras un intercambio verbal, la situación escaló, y al día siguiente la pareja encontró la camioneta completamente sepultada.

El hombre de Queens, identificado por los residentes como el responsable de sepultar intencionalmente el vehículo de sus vecinos.

Macias relató a la prensa local: “Creo que eso es vandalismo, siento que es acoso a este punto, porque fue hecho a propósito, por odio”. El acusado aceptó su acción, pero la calificó de “pelea menor” en diálogo con PIX11.

El episodio, grabado por otros residentes y subido a redes, fue cubierto por el diario sensacionalista New York Post, donde la viralización fue especialmente amplia.

Una nevada récord y el impacto en la vida urbana

La tormenta, considerada la más intensa en años, acumuló 48 centímetros (19 pulgadas) de nieve en Central Park y zonas de Queens, según el medio local Amsterdam News: “Central Park en Nueva York registró 48 centímetros (19 pulgadas), mientras John F. Kennedy Airport en Queens alcanzó cifras similares”.

El temporal incluyó vientos de más de 48 km/h y visibilidad prácticamente nula en algunas áreas.

Las autoridades prohibieron la circulación no esencial y pusieron en marcha a 2.600 empleados de saneamiento y 2.300 quitanieves para despejar las calles más transitadas. Estas cifras fueron comunicadas por el alcalde Zohran Mamdani en rueda de prensa y recogidas por Amsterdam News.

Servicios interrumpidos y respuestas de emergencia

El tránsito se colapsó y más de 20.000 hogares quedaron sin electricidad en Queens y Brooklyn, según el canal de noticias locales News12 Bronx, citando datos de Amsterdam News. Escuelas y oficinas públicas suspendieron sus actividades, mientras los aeropuertos JFK y LaGuardia cancelaron vuelos, conforme a actualizaciones oficiales de News12 Bronx.

El metro funcionó con servicio reducido y muchos trenes circularon únicamente en rutas locales. Los autobuses experimentaron demoras y cancelaciones, forzando a los vecinos a desplazarse a pie bajo condiciones adversas.

El Departamento de Saneamiento advirtió que la acumulación de nieve en hidrantes y accesos de emergencia podía dificultar la labor de bomberos y paramédicos en caso de incendio, según testimonios reportados por el semanario barrial Queens Ledger.

Estrés social y ejemplos de convivencia

Si bien el caso de Paula Macias capturó la atención masiva, hubo residentes que optaron por ayudarse mutuamente. Un vecino de Brooklyn afirmó a Amsterdam News: “Estamos haciendo un favor a nuestro vecino, no es nuestro coche, pero queremos ayudar”.

Paula Macias señala el lugar donde encontró su SUV completamente cubierto de nieve, tras una disputa con su vecino.

El canal de noticias describió cómo en varias cuadras se organizaron grupos para despejar accesos y autos de personas mayores o con movilidad reducida.

La frustración aumentó en barrios como Middle Village y Maspeth en Queens, donde varios denunciaron que los quitanieves, al limpiar las avenidas, bloquearon entradas y dejaron vehículos atrapados. Una residente local, en declaraciones a Queens Ledger, afirmó: “Nunca me había visto tan tapada de nieve”, y explicó que debió pagar a un tercero para poder utilizar su auto.

Medidas y recomendaciones ante emergencias invernales

El Departamento de Transporte insistió en que los accesos y calles deben mantenerse libres, reiterando que arrojar nieve a la vía pública acarrea sanciones. Entre las sugerencias, las autoridades recordaron a quienes salieran de sus viviendas que lleven mantas, linternas y comida lista para consumir, según Amsterdam News.

Además, Amsterdam News señaló que la principal causa de lesiones durante tormentas invernales son los accidentes viales.

El alcalde Mamdani subrayó: “Continuamos pidiendo que todo tránsito no esencial —coches, camiones y bicicletas— permanezca fuera de las calles. Estamos haciendo todo lo posible para mantener los caminos despejados para vehículos de emergencia”, según Amsterdam News.

Convivencia bajo presión: hechos aislados y tensiones latentes

El episodio viral de “blizzard rage” en Queens ilustra cómo el aislamiento y el impacto de fenómenos extremos exacerban tensiones previas en la convivencia urbana. PIX11 precisó que Macias lamentó que sus intentos de diálogo con el vecino terminaran en insultos y gritos.

La policía local informó sobre la importancia de evitar provocaciones durante la limpieza de nieve para prevenir incidentes.

De acuerdo con las fuentes periodísticas consultadas —New York Post (diario sensacionalista de Nueva York), PIX11 (canal regional), Amsterdam News (medio local), News12 Bronx (canal de noticias locales) y Queens Ledger (semanario barrial)—, se trató de un hecho aislado en medio de un clima de tensión y esfuerzos de cooperación entre vecinos en la ciudad.