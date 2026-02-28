El frío extremo se retira en Nueva York: desde cuándo suben las temperaturas y qué anticipan los expertos

El último episodio de nieve en Nueva York marcará una breve despedida del invierno antes de la llegada del clima cálido. REUTERS/Jeenah Moon

La llegada de un nuevo episodio de nieve marcará el último embate del invierno en Nueva York este domingo, apenas antes de que la ciudad experimente un ascenso progresivo de las temperaturas durante la semana próxima. A pesar del pronóstico de una breve incursión de clima invernal, las proyecciones meteorológicas anticipan un cambio notable hacia condiciones más cálidas, que podrían superar el promedio habitual para el mes de marzo.

Según detalló el meteorólogo jefe Jonathan Porter a la empresa de pronóstico meteorológico AccuWeather para el diario neoyorquino New York Post, la transición desde un fin de semana gélido hasta temperaturas primaverales plantea un escenario de contraste térmico para los habitantes y visitantes de la ciudad.

Las últimas heladas antes de un cambio sostenido

El ciclo invernal todavía deja huella en Nueva York, con un descenso abrupto de las temperaturas previsto para la noche del domingo, cuando el termómetro podría alcanzar los −7,8°C (18 grados Fahrenheit). De acuerdo con Porter, la sensación térmica real descenderá hasta −13,9°C (7 grados Fahrenheit), uno de los registros más bajos de la temporada.

Las temperaturas en Nueva York caerán hasta −7,8°C en la noche del domingo, con sensación térmica de −13,9°C, según el pronóstico AccuWeather. REUTERS/Jeenah Moon

El especialista de AccuWeather informó a New York Post que habrá una noche extremadamente fría y “un viaje potencialmente resbaladizo” al comienzo de la semana, por la combinación entre nieve ligera y superficies congeladas.

Durante la mañana del domingo, se espera que la lluvia se transforme en una mezcla invernal —es decir, precipitaciones de lluvia y nieve simultáneas— y, en las horas posteriores, caiga nieve en la ciudad y especialmente en los suburbios al norte. Porter indicó que no se prevé una acumulación significativa: “No esperamos ningún tipo de acumulación importante. Esto no parece ser en absoluto una tormenta grave”, afirmó al New York Post.

Pronóstico extendido de 7 días en NY. (FOX 5 NY)

El meteorólogo también remarcó que, tras este episodio, probablemente no se repitan temperaturas tan bajas hasta el próximo invierno. Por su parte, en contraste con este descenso térmico inminente, el sábado comenzó con temperaturas cercanas a los 10°C (50 grados Fahrenheit) en Central Park, reflejando la oscilación que enfrenta la ciudad en este fin de semana de transición estacional.

Cuándo subirá la temperatura Nueva York

Después del frío previsto para el domingo y la madrugada del lunes, Nueva York se prepara para una recuperación térmica sostenida. Según el pronóstico de AccuWeather citado por Porter en New York Post, el clima comenzará a templarse a partir del jueves, con máximas estimadas en los 7°C a 9°C (medios 40 grados Fahrenheit).

El ascenso se consolida conforme avance la semana: para el sábado siguiente, se anticipa que las temperaturas lleguen a los 13°C (medios 50 grados Fahrenheit) y, el domingo, podrían situarse en los 16°C (61 grados Fahrenheit). En menos de siete días, Nueva York pasará de un ambiente dominado por heladas y nevadas esporádicas a una atmósfera mucho más cálida de lo habitual para la época.

Porter mencionó a New York Post que será posible dejar de lado las “abrigadas parkas invernales”, pues la ciudad podría experimentar temperaturas levemente superiores al promedio histórico de marzo. Esto permitirá a los residentes y visitantes acceder a condiciones meteorológicas agradables, tras semanas de bajas temperaturas.

Un invierno especialmente grave para la ciudad

La previsión de un cambio hacia temperaturas más templadas surge tras un período de condiciones invernales persistentes en Nueva York, que está experimentando 9 jornadas consecutivas con mínimas por debajo del punto de congelación. En este tiempo, la ciudad también enfrentó dos fuertes tormentas de nieve, la última de las cuales, registrada el fin de semana pasado, aportó alrededor de dos pies de nieve (aproximadamente 61 centímetros) sobre la superficie urbana.

Las recientes tormentas aportaron hasta 61 centímetros de nieve en la metrópoli, complicando la infraestructura urbana y la rutina diaria. REUTERS/Jeenah Moon

Esta secuencia de eventos invernales generó uno de los comienzos de año más duros en términos climáticos para los habitantes de la metrópoli. La continuidad de las bajas temperaturas, junto con la magnitud de las precipitaciones nivosas, puso a prueba la infraestructura y el ritmo cotidiano de Nueva York, según reconstruyó la temporada el diario New York Post.

El pronóstico de la semana próxima señala un alivio, con la transición desde las heladas persistentes hacia un entorno más templado y la promesa de “el último episodio frío hasta el próximo invierno”, anticipando la pronta llegada de la primavera.