Dos amigos rescatan a un hombre sepultado por la nieve en Palisades Tahoe

Dos esquiadores, Carson Schmidt y Eric Masuda, rescataron a un hombre que había quedado atrapado bajo casi dos metros de nieve en Palisades Tahoe, una estación de esquí situada en Olympic Valley, California, al noroeste del lago Tahoe. La intervención de ambos fue inmediata tras detectar una señal en el manto blanco, permitiendo el rescate y evitando una tragedia en una de las temporadas más peligrosas para los deportes de invierno en la región.

La emergencia ocurrió en un contexto marcado por una serie de incidentes vinculados a la acumulación de nieve en el oeste de Estados Unidos. Tan solo en las primeras semanas de febrero, nueve personas perdieron la vida tras una avalancha cerca de Lake Tahoe, según informaron las autoridades locales. En el vecino estado de Utah, los equipos de rescate respondieron a dos accidentes fatales: una menor de edad falleció mientras esquiaba y un hombre adulto murió tras un siniestro con su motonieve. En tanto, en la estación de Big Bear, también en California, una mujer fue rescatada después de quedar suspendida de un telesilla durante varios minutos.

El rescate en Palisades Tahoe: el momento crucial

Schmidt y Masuda habían viajado aproximadamente siete horas desde su ciudad de origen para disfrutar de la nieve en Palisades Tahoe, una de las estaciones más reconocidas de la zona. Durante su recorrido por una de las pistas, divisaron un objeto apenas visible que sobresalía entre la nieve. “Carson lo detectó, por suerte”, relató Masuda en una entrevista conjunta emitida el 27 de febrero por el programa TODAY. Agregó que, en un primer momento, solo logró distinguir “la punta del esquí”, ya que la nieve estaba especialmente suelta y profunda por las recientes nevadas.

La situación del accidentado era crítica: “la densidad de la nieve lo había volteado y, al hundirse, el polvo bloqueó su boca e inmovilizó sus brazos”, según detalló Masuda. Ambos rescatistas reconocieron que estuvieron cerca de ser arrastrados ellos mismos mientras intentaban liberar al hombre. “Mientras más intentaba moverse, más se hundía, porque la nieve no tenía fondo”, explicó Masuda sobre las dificultades del operativo.

El estado del esquiador y el rol de la comunidad

Luego de varios minutos de trabajo conjunto, el hombre logró recuperar la capacidad de hablar. Su primer comentario fue una pregunta sobre la seguridad de su pareja: “Lo único que quería era encontrar a su esposa”, recordó Schmidt. El temor a que su esposa también hubiera quedado atrapada llevó a los rescatistas a buscarla, aunque finalmente confirmaron que no se encontraba en peligro.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades de Palisades Tahoe, en el momento del incidente no se registró ninguna avalancha. Sin embargo, la acumulación extraordinaria de nieve en corto tiempo elevó el riesgo de accidentes. A pesar de que la patrulla de esquí local ofreció asistencia adicional, el hombre optó por descender por sus propios medios una vez liberado, evidenciando buen estado físico, aunque visiblemente afectado por el susto.

La experiencia resaltó la importancia de los lazos dentro de la comunidad de esquiadores. "La sensación es muy buena. Lo importante es la comunidad; aquí todos se cuidan entre sí“. afirmó Schmidt tras el rescate, enfatizando cómo visitantes y residentes se apoyan por la seguridad colectiva en la montaña.

Un invierno marcado por emergencias y desafíos

La temporada de esquí 2025-2026 en el oeste de Estados Unidos se ha visto afectada por condiciones meteorológicas que han incrementado los riesgos en las pistas. El portal de estadísticas alemán Statista calcula que más de 10 millones de personas visitan anualmente las estaciones de esquí en California, lo que multiplica la probabilidad de incidentes durante periodos de nevadas intensas o inestabilidad climática.

La acumulación de nieve superó los dos metros en varios puntos de Lake Tahoe, lo que generó alertas por avalanchas y obligó al cierre temporal de pistas. Las autoridades de rescate recomiendan a los visitantes que extremen las precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones de la montaña, especialmente cuando las nevadas son recientes.

Además, las asociaciones nacionales y locales de deportes de invierno han reforzado sus campañas sobre la importancia de portar equipos de seguridad, como localizadores personales y sondas de rescate, elementos que resultaron fundamentales para que Schmidt y Masuda pudieran ubicar rápidamente al esquiador atrapado.

Recomendaciones y desafíos para el resto de la temporada

Los expertos en seguridad de montaña insisten en la necesidad de actuar con rapidez en situaciones de emergencia bajo la nieve. Según el Instituto Nacional de Seguridad en la Nieve y Avalanchas de Estados Unidos, el tiempo promedio para sobrevivir atrapado bajo la nieve es de tan solo 15 minutos, debido al rápido proceso de asfixia y a la pérdida de calor corporal. La actuación inmediata de testigos suele marcar la diferencia entre la vida y la muerte en entornos de alto riesgo.

En este escenario de retos crecientes, la historia del rescate en Palisades Tahoe se suma a una serie de casos recientes. La temporada continúa y, con ella, la necesidad de mantener la atención y el compromiso de todos los actores de la comunidad esquiadora para evitar nuevas tragedias.