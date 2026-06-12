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Oracle alerta sobre fallo de seguridad aprovechado por hackers para infiltrarse en más de 100 empresas

La campaña de ataques, atribuida al grupo ShinyHunters, impactó sobre todo a instituciones educativas

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Oracle alertó sobre un fallo de seguridad que permitió a hackers infiltrarse en sistemas de más de cien empresas. (Europa Press)
Oracle alertó sobre un fallo de seguridad que permitió a hackers infiltrarse en sistemas de más de cien empresas. (Europa Press)

Oracle emitió una advertencia dirigida a sus clientes corporativos sobre una vulnerabilidad crítica en su software PeopleSoft que permitió a hackers infiltrarse en más de 100 empresas. El aviso, publicado el jueves, se produce tras la declaración pública del grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters, que aseguró haber explotado este fallo en el contexto de una campaña de ataques masivos. La información fue confirmada por la unidad de seguridad Mandiant, propiedad de Google, que investiga este tipo de incidentes a escala global.

La vulnerabilidad afecta al software PeopleSoft, utilizado por grandes empresas para la gestión de nóminas y recursos humanos. De acuerdo con lo informado por Oracle, el fallo puede ser explotado a través de Internet sin requerir autenticación, lo que implica que no se necesita una contraseña para acceder a los sistemas comprometidos. Esta característica convierte la vulnerabilidad en un riesgo considerable para las organizaciones que emplean dicha solución tecnológica.

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El grupo ShinyHunters manifestó a TechCrunch que logró acceder a los sistemas de más de un centenar de compañías aprovechando una “vulnerabilidad de día cero”, es decir, una brecha que aún no cuenta con un parche por parte de la empresa afectada. Oracle aún no ha publicado una actualización de seguridad que corrija este problema, aunque recomendó a sus clientes implementar medidas de mitigación para reducir la exposición.

Vista lateral de una persona escribiendo en una laptop, con la pantalla llena de código y múltiples alertas rojas y amarillas. Fondo con luces azules y naranjas.
Datos personales de estudiantes y empleados quedaron expuestos tras la filtración masiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Universidades y centros educativos, entre los principales afectados

De acuerdo con Mandiant, aproximadamente dos tercios de las organizaciones notificadas tras el ataque pertenecen al sector de la educación superior, principalmente en Estados Unidos. La empresa de ciberseguridad afirmó que ha contactado a más de 100 instituciones con el objetivo de que restrinjan el acceso a sus sistemas potencialmente vulnerables.

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Un miembro de ShinyHunters compartió con el medio un mensaje dirigido a una de las escuelas afectadas, donde afirma haber obtenido “cientos de miles de registros de estudiantes que contenían nombre completo, dirección particular, teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, género, etnia, estado de matriculación, promedio de calificaciones, especialidad e identificación de estudiante en todos los campus”. Parte de esta información robada fue publicada en el sitio web de filtraciones de datos gestionado por el propio grupo, según indicó Mandiant.

Respuestas y antecedentes: la persistencia de los ataques

“Si bien varias organizaciones lograron bloquear la actividad o corregir las vulnerabilidades, otras sufrieron filtraciones”, detalló Mandiant en su blog, señalando la publicación de datos sensibles tras los ataques. El historial de ShinyHunters incluye acciones previas contra empresas que compartían software vulnerable, como soluciones de Salesforce, Gainsight y el gigante educativo Instructure.

Mandiant, unidad de Google, confirmó que dos tercios de las víctimas pertenecen al sector universitario. (Reuters)
Mandiant, unidad de Google, confirmó que dos tercios de las víctimas pertenecen al sector universitario. (Reuters)

A principios de este año, Instructure admitió que pagó un rescate después de sufrir dos incidentes de seguridad vinculados a este grupo. En ese contexto, los atacantes modificaron páginas de inicio de sesión de varias escuelas que utilizan Canvas, el conocido portal de información escolar.

Medidas tomadas y recomendaciones para clientes de Oracle

En su aviso oficial, Oracle instó a los usuarios de PeopleSoft a aplicar las medidas de mitigación propuestas hasta disponer de un parche definitivo. La compañía subrayó que el fallo puede explotarse remotamente y representa un riesgo para los datos personales y corporativos almacenados en los sistemas afectados.

El incidente pone en evidencia la importancia de la actualización constante de los sistemas y la vigilancia ante posibles vulnerabilidades de día cero. La campaña de ShinyHunters se suma a una serie de ataques dirigidos a infraestructuras críticas en el sector privado y educativo, que buscan obtener información confidencial para extorsionar posteriormente a las organizaciones.

Hombre con capucha tecleando en un portátil, con múltiples pantallas de datos flotantes y una página de "FACK BANK", y una bóveda bancaria al fondo.
El grupo ShinyHunters publicó parte de la información robada en su sitio web de filtraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mandiant advirtió que la publicación de datos robados ya está en curso y recomendó a las empresas afectadas revisar sus sistemas y reforzar sus políticas de seguridad.

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